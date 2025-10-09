Perplexity AI prognostiziert den Preis von XRP, Solana und Ethereum bis Ende 2025

Perplexity, der gleichnamige KI-Assistent, der mit ChatGPT von OpenAI konkurriert, hat eine sehr optimistische Marktprognose veröffentlicht, in der er andeutet, dass XRP, Solana und Ethereum den Bitcoin noch vor Jahresende überholen könnten.

Der Oktober, der traditionell als „Uptober“ bekannt ist, gilt seit langem als einer der stärksten Monate für Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen und dient oft als Auslöser für ausgedehnte Haussen in diesem Sektor.

Mit der Aussicht auf einen neuen regulatorischen Rahmen, der US-Kryptogeschäften entgegenkommt, könnten XRP, Solana und Ethereum den Löwenanteil des neuen Kapitals beim nächsten Bull-Run erhalten. Darüber hinaus könnte ein brandneuer und noch unauffälliger Krypto-Vorverkauf bei seinem Börsengang ebenfalls für Furore sorgen.

XRP (Ripple): Perplexity AI sieht Preise über $10 vor Jahresende

Perplexity AI prognostiziert, dass XRP ($XRP) von Ripple bis zum Jahresende auf bis zu $10 steigen könnte, was mehr als einer Verdreifachung des aktuellen Niveaus bei $2,97 entspricht.

Quelle: Perplexity AI

Der führende Anbieter von grenzüberschreitenden Zahlungen hat ein außergewöhnliches Durchhaltevermögen bewiesen. Nachdem der fünfjährige Rechtsstreit von Ripple mit der SEC zu Gunsten des Unternehmens endete, trieben die Anleger XRP am 18. Juli auf $3,65, den ersten neuen Höchststand seit sieben Jahren.

Laut Perplexity AI scheinen Kurse von mehr als $5 vor Dezember in Reichweite zu sein, wenn XRP seinen Höchststand vom Juli entscheidend überwinden kann, wobei $10 unter den richtigen Bedingungen ein plausibles Streckziel darstellen.

In den letzten zwölf Monaten ist XRP um 443% gestiegen und hat damit jede größere Nicht-Stablecoin-Kryptowährung übertroffen. Im Vergleich dazu stieg Bitcoin um 97% und Ethereum um 85%.

Die technischen Indikatoren zeigen drei zinsbullische Flaggenmuster, die sich im Laufe des Jahres 2025 gebildet haben, zwei davon im Sommer, was auf eine erneute Aufwärtsdynamik im letzten Quartal hindeuten könnte.

Für die Zukunft erwarten Trader, dass die saisonale Stärke im Oktober, weitere ETF-Zulassungen und die anstehende Krypto-Gesetzgebung in den USA als wichtige Katalysatoren wirken werden.

Solana (SOL): Perplexity AI erwartet einen Ausbruch über $1.000

Solana ($SOL) hat seine Stellung als eine der führenden Smart-Contract-Plattformen gefestigt und verfügt über eine Marktkapitalisierung von über $121 Milliarden und einen Gesamtwert von mehr als $12,5 Milliarden in seinem Ökosystem.

Quelle: Perplexity AI

Die Marktspekulationen über eine mögliche Zulassung des Solana-ETFs in den USA noch in diesem Monat nehmen zu. Ein Ereignis, das ähnliche Kapitalzuflüsse auslösen könnte, wie sie bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs beobachtet wurden.

Solana ist auch eine Kryptowährung, die am meisten von der Tokenisierung realer Assets und der Einführung von Stablecoin profitieren wird – beides wird von Institutionen schnell angenommen – da ihr Netzwerk schneller und kosteneffizienter ist als das von Ethereum.

Der Kurs von Solana erreichte im Januar $250, rutschte im April auf $100 ab und wird jetzt bei $221 gehandelt, während er sich auf eine weitere Aufwärtsbewegung vorbereitet.

Nach dem Ausbruch aus einem zinsbullischen Flaggenmuster prognostiziert Perplexity einen möglichen Anstieg auf $700 bis $1.00 bis zum Jahresende, womit das frühere Allzeithoch von $293,31 mehr als dreimal übertroffen werden könnte.

Ethereum (ETH): Perplexity sagt, dass der führende Smart Contract Network Coin die Marke von $10.000 erreichen könnte

Ethereum ($ETH) ist nach wie vor die zentrale Infrastruktur für dApps und DeFi und verfügt über eine Marktkapitalisierung von mehr als $543 Mrd. und einen Gesamtwert von $94,47 Mrd., der in seinem Ökosystem gebunden ist.

Quelle: Perplexity AI

Perplexity AI prognostiziert, dass ETH bis zum Ende des Jahres auf etwa $10.000 steigen könnte, was einem Sprung von 123% gegenüber dem aktuellen Stand von $4.490 entspricht.

Zusätzlicher Schwung könnte entstehen, wenn die Regierung von Präsident Trump eine umfassende Reform der Kryptowährungen vorantreibt und damit die Art von regulatorischer Sicherheit schafft, die eine stärkere Verbreitung begünstigt.

Zu Beginn des Oktobers kämpft ETH mit einem starken Widerstand im oberen Bereich der $4.000-Marke. Ein entscheidender Durchbruch könnte den Weg für eine Rallye in Richtung $6.000 oder höher ebnen.

Sollten die Preise unter $4.000 fallen, bietet Ethereum immer noch eine starke Unterstützung zwischen $3.500 und $3.700. Eine Rallye Mitte Oktober könnte die Preise bis Oktober auf $5.000 treiben und dabei ein neues ATH setzen, wobei $10.000 das ultimative Bullenziel bis zum Jahreswechsel ist.

Maxi Doge (MAXI): Hochriskante Meme Coin, die auf das Momentum der Community setzt

Obwohl sich Perplexity AI in erster Linie auf die großen, börsennotierten Kryptowährungen konzentriert, zieht ein neues Meme-Projekt namens Maxi Doge ($MAXI) Millionen von Dollar an frühen Investitionen an.

Maxi Doge ist der wildere Cousin von Dogecoin und setzt voll auf seine spekulative Natur. MAXI wurde als ERC-20 Token im Ethereum-Netzwerk entwickelt und fördert die Einbindung der Community über Telegram und Discord, zusammen mit Handelswettbewerben und zukünftigen Markenpartnerschaften.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden Token werden 25 Prozent dem „Maxi Fund“ zugewiesen, der für Marketing- und Partnerschaftsinitiativen bestimmt ist. Das Staking ist bereits aktiv und bietet Renditen von bis zu 120 Prozent APY, wobei die Renditen mit zunehmender Beteiligung schwanken.

Derzeit liegt der Preis der Vorverkaufs-Tokens bei $0,000261, mit kleinen schrittweisen Erhöhungen bei Erreichen von Finanzierungsmeilensteinen. Anleger können über die Maxi Doge Website mit MetaMask oder Best Wallet am Vorverkauf teilnehmen.