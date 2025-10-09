[LIVE] Ripple Prognose: Jetzt XRP verkaufen, bevor es zu spät ist? Aktuelle XRP News und Analysten-Einschätzungen zum beliebten Altcoin

Der XRP Kurs notiert am Donnerstagnachmittag bei 2,83 US-Dollar und hat auf Wochensicht 5,4 Prozent an Wert eingebüßt. Die 3-Dollar-Marke, die als psychologisch wichtig gilt, scheint damit zunehmend in die Ferne zu rücken – und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem der Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung nach wie vor wichtigste Kryptowährung, nur knapp unterhalb des Allzeit-Hochs notiert. Immer mehr Anleger fragen sich nun: sollte man aktuell Ripple kaufen, oder ist es an der Zeit, den Altcoin abzustoßen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker schauen wir auf die wichtigsten Entwicklungen rund um den XRP Coin und auf die aktuelle Ripple Prognose zahlreicher namhafter Marktbeobachter.

Die Grafik zeigt die XRP-Performance im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Positive und negative Krypto News halten sich die Waage – Quo vadis, XRP?

Neben dem Fokus auf den Ripple Coin berichten wir indes in regelmäßigen Abständen auch über andere Altcoins, die sich gerade im Trend befinden, und die, anders als XRP, von einem starken Momentum zu profitieren scheinen. Hierzu zählt etwa der Maxi Doge Token, der überproportional vom Comeback der Meme Coins profitieren könnte, wie zahlreiche Marktbeobachter vermuten.