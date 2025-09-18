BTC $117,207.37 0.76%
ETH $4,581.39 1.97%
SOL $246.77 5.24%
PEPE $0.000011 4.01%
SHIB $0.000013 2.72%
BNB $992.47 4.06%
DOGE $0.27 5.24%
XRP $3.12 3.48%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Kursexplosion bei Meme-Coins? Dogecoin, Pump.fun, Trump Coin & Co. – Analysen & Krypto Prognosen im Live-Ticker

Altcoins
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Meme Coin Prognose

Der Kryptomarkt ist wieder im Aufwind: Die Gesamtmarktkapitalisierung ist in den vergangenen 24 Stunden um 0,6 Prozent auf 4,19 Billionen US-Dollar angestiegen. Allerdings haben von diesem Aufschwung nicht alle Kryptowährungen gleichermaßen profitiert. Besonders stark im Plus: Meme Coins. Zündet jetzt die Kursrallye bei Dogecoin, Shiba INU & Co.?

Die Grafik zeigt die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Meme Coins. Bildquelle: Coingecko.com

Positive Dogecoin Prognose befeuert andere Meme Coins

Im täglichen Krypto News Live-Ticker gehen wir näher auf ausgewählte Meme Coins ein, beleuchten aktuelle Entwicklungen und gehen auf Krypto Prognosen von namhaften Analysten ein. Neben den bekanntesten Coins blicken wir auch auf neue Projekte und Krypto Presales aus dem Meme-Sektor, denen viele ein besonders großes Potenzial zuschreiben. Einer hiervon: der Maxi Doge Token, der überproportional vom aktuellen Hype rund um Dogecoin profitieren könnte.

Maxi Doge (MAXI)
  • Dogecoin Meme-Derivat mit Fokus auf 1.000-facher Hebelwirkung
  • Maxi Doge wird Community-Wettbewerbe und Partnerveranstaltungen anbieten, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten
  • Das Projekt bietet seinen früher Supportern hohe Staking-Belohnungen
Launch
Juli 2025
Meta
Meme, Trading
Purchase Methods
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
  • USDC
    USDC
  • BNB
    BNB
  • Bankkarte
    Bankkarte
  • +2 more
Jetzt kaufen
Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,304,883,239,347
0.51
Trendige Coins

Weitere Artikel

Ethereum News
Ethereum hält Kurs und steigt
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-09-18 11:49:00
Altcoin News
SEC genehmigt den Multi-Crypto-Fonds von Grayscale inmitten eines breiteren ETF-Vorstoßes
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-09-18 11:43:59
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren