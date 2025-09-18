[LIVE] Kursexplosion bei Meme-Coins? Dogecoin, Pump.fun, Trump Coin & Co. – Analysen & Krypto Prognosen im Live-Ticker

Der Kryptomarkt ist wieder im Aufwind: Die Gesamtmarktkapitalisierung ist in den vergangenen 24 Stunden um 0,6 Prozent auf 4,19 Billionen US-Dollar angestiegen. Allerdings haben von diesem Aufschwung nicht alle Kryptowährungen gleichermaßen profitiert. Besonders stark im Plus: Meme Coins. Zündet jetzt die Kursrallye bei Dogecoin, Shiba INU & Co.?

Die Grafik zeigt die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Meme Coins. Bildquelle: Coingecko.com

Positive Dogecoin Prognose befeuert andere Meme Coins

Im täglichen Krypto News Live-Ticker gehen wir näher auf ausgewählte Meme Coins ein, beleuchten aktuelle Entwicklungen und gehen auf Krypto Prognosen von namhaften Analysten ein. Neben den bekanntesten Coins blicken wir auch auf neue Projekte und Krypto Presales aus dem Meme-Sektor, denen viele ein besonders großes Potenzial zuschreiben. Einer hiervon: der Maxi Doge Token, der überproportional vom aktuellen Hype rund um Dogecoin profitieren könnte.