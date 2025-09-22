[LIVE] Krypto Prognose: Kommt jetzt der Mega-Crash? Welche Coins jetzt noch Chancen bieten – News & Insights im Live-Ticker

Innerhalb von nur 24 Stunden büßte der gesamte Kryptomarkt 3,8 Prozent an Marktkapitalisierung ein. Den Altcoin-Sektor hat es besonders stark getroffen. So büßte der Ethereum Kurs binnen 24 Stunden 6,7 Prozent an Wert ein, beim Ripple Coin XRP indes schlägt das Minus mit 6 Prozent zu Buche. Viele Anleger fragen sich nun: sollte man aktuell Kryptowährungen kaufen und den Rücksetzer als Einstiegschance nutzen, oder sofort verkaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker nehmen wir einige der wichtigsten Kryptowährungen näher in den Blick, und werfen dabei auch einen Blick auf aktuelle Bitcoin Prognosen sowie Vorhersagen zu aussichtsreichen Altcoins. Mit dabei: die Einschätzung namhafter Marktbeobachter zum aktuellen Crash.

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Trotz Rücksetzer: Gros der Analysten bleibt bei Prognose zu XRP, ETH & Co. weiter bullish

So verlustreich die vergangenen Tage waren, so wurde auch deutlich: es gab nicht nur Verlierer, sondern auch vielversprechende Kryptowährungen, die entgegen dem allgemeinen Markttrend deutlich gestiegen sind. Auch auf diese Coins gehen wir im Laufe dieses Beitrages ein.

Mit im Blick: Krypto Presales, die sich aktuell großer Beliebtheit erfreuen, und von denen sich einige Anleger eine deutliche Outperformance – gleichwohl bei einem erhöhten Risiko – versprechen. Besonders für Furore sorgt aktuell etwa der Maxi Doge Token, der das Potenzial hat, von der erneuten Meme Coin Rallye massiv zu profitieren.