[LIVE] Krypto Prognose: Die wichtigsten Insights zur Altcoin-Rallye, Top News zu XRP, ETH & Co.

Der Kryptomarkt befindet sich wieder im Aufwind – die Gesamtmarktkapitalisierung ist zuletzt um 0,5 Prozent auf nunmehr 4,14 Billionen US-Dollar angestiegen, und der Bitcoin Kurs notiert am Mittwochmorgen bei 116.971 US-Dollar. Noch deutlich stärker als die inoffizielle Leitwährung, BTC, konnten jedoch zahlreiche Altcoins zulegen.

Doch wo sind die Chancen aktuell besonders groß? Welche Kryptowährungen legen überproportional zu, und welche Coins mit Potenzial gehen aktuell durch die Decke? Im täglichen Krypto News Live-Ticker richten wir den Blick auf angesagte Altcoins, und ordnen die Entwicklungen auf dem Kryptomarkt fundiert ein.

Die Grafik zeigt die Performance der nach Marktkapitalisierung 10 größten Coins. Bildquelle: Coingecko.com

Während zahlreiche Coins lange in einer Seitwärtsbewegung verharrten, ist die Dynamik zuletzt deutlich angestiegen. Insbesondere die Veränderung des Anlegerverhaltens zeigt sich eindrücklich – so suchen immer mehr eine hohe Rendite und sind sogar bereit, hierfür ein etwas höheres Risiko einzugehen.

Insbesondere neue Kryptowährungen wie Bitcoin Hyper (HYPER) erfreuen sich nach wie vor sehr großer Beliebtheit bei einigen Anlegern. In diesem Live-Ticker Beitrag gehen wir sowohl auf altbewährte Coins ein, als auch auf neue und potenziell disruptive Chancen.



