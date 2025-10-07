[LIVE] Bitcoin Prognose: Kommt heute der nächste Ausbruch? Analysten wittern Rallye – auch bei Altcoins. Krypto News im Live-Ticker

Erst vor wenigen Stunden hat der Bitcoin Kurs mit 126.080 US-Dollar ein neues Allzeit-Hoch erreicht. In den vergangenen Stunden ließ BTC zwar wieder etwas federn, und doch: zahlreiche Marktbeobachter und Analysten vermuten, dass die nächste Aufwärtsbewegung bereits anrollt. Doch was steckt dahinter? Was spricht aktuell für eine bullishe Bitcoin Prognose?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen rund um Bitcoin und die Auswirkungen auf die wichtigsten Altcoins – also etwa auch auf Ethereum, Ripple, den Binance Coin und Solana. Dabei werten wir zahlreiche Analysten-Aussagen aus und nehmen tagesaktuelle Vorhersagen genauer unter die Lupe.

Die Grafik zeigt die Bitcoin Kursentwicklung im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bitcoin Kurs: Initialzündung auch für Altcoins?

Neben dem Fokus auf die nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen beleuchten wir in regelmäßigen Abständen auch aufstrebende Projekte und Krypto Presales, die von einem starken Momentum zu profitieren scheinen, und bei denen ein deutlicher Nachfrageanstieg festzustellen ist – hierzu zählt aktuell etwa PEPENODE.