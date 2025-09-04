Bitcoin-Firma der Trump-Söhne erlebt starken Börsenstart

Die größte Kryptowährung der Welt bleibt weiterhin im Fokus der Weltöffentlichkeit. Dafür verantwortlich sind nicht nur die Deregulierung des US-Präsidenten, sondern auch die Unternehmen seiner Familie. Gestern erregte der Börsenstart von American Bitcoin Corp. großes Aufsehen.

Milliardär innerhalb eines Tages

An diesem Unternehmen sind zwei Trump-Söhne beteiligt. American Bitcoin Corp. ist ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, das seinen Börsenwert gestern zeitweise nahezu verdoppeln konnte.

So stieg der Wert der Aktien auf bis zu 14,52 Dollar an, zu Börsenschluss konnte American Bitcoin Corp. immer noch ein Plus von 16,5 Prozent verzeichnen. Eric und Donald Trump Jr. halten 20 Prozent an dem börsennotierten Unternehmen, der Wert dieses Anteils beträgt vorerst 1,5 Milliarden Dollar. Der Höchstwert betrug während des Starts sogar 2,6 Milliarden Dollar.

Krypto und Immobilien dominieren die Familiengeschäfte

Kryptowährungen sind neben der Immobilienentwicklung längst zum dominanten Bereich der familieneigenen Unternehmungen geworden. Entsprechend konzentriert sich die Familie verstärkt auf Krypto. Laut den Angaben von Eric Trump nimmt die Branche mittlerweile die Hälfte seines Engagements ein.

Natürlich kam angesichts des Börsengangs wieder Kritik an den Aktivitäten der Familie auf. Eric Trump wies diese zurück und bezeichnete diese als „wahnsinnig“. Immerhin regiere sein Vater ein ganzes Land und habe daher in keiner Weise mit den Geschäften der Familie zu tun.

Die Branche setzt auf die Politik des Präsidenten

Allerdings profitieren die Krypto-Geschäfte der Familie Trump ganz klar von der kryptofreundlichen Einstellung des US-Präsidenten. Sein Plan, die USA zur Kryptonation Nummer 1 zu machen, spielt den Aktivitäten von Eric und Donald Trump Jr. ganz klar in die Hände, das zeigte auch der Börsengang von American Bitcoin Corp.

Die Branche setzt ganz klar darauf, dass der US-Präsident Krypto und dessen Innovationen weiterhin fördert, und pumpt daher weiterhin viel Geld in Kryptounternehmen und Produkte.