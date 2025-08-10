BTC $118,459.61 1.52%
XRP价格预测：一周涨11.1%　ETF会引爆抛物线式上涨吗？

XRP 加密货币 区块链
Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

作者简介
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在重大法律进展引发新一轮市场猜测后，瑞波的XRP在周涨11.1%后现报3.38美元。此次上涨始于瑞波与美国证券交易委员会（SEC）向第二巡回上诉法院提交撤回上诉的申请，这意味着长达5年的法律争斗或将结束。

瑞波首席法务官Stuart Alderoty确认，双方同意各自承担费用，这被视为整个事件即将收尾的重要信号。

美国证券交易委员会（SEC）在2020年的诉讼中指控XRP的销售构成未注册证券发行。在2023年的里程碑式裁决中，法院认定在Coinbase、Binance等交易所进行的XRP销售并非证券交易，但瑞波在部分机构销售中被判承担责任。

今年早些时候，一项5000万美元的和解提议被法院驳回，但最新提交的文件——且SEC将在8月15日前更新进展——表明最终解决可能迫在眉睫。法律和解可能为更广泛的机构参与扫清障碍，尤其是在与XRP挂钩的交易所交易基金（ETF）成为现实的情况下。

XRP技术突破目标指向3.65美元

XRP价格预测偏向看涨，目前在2小时图上显示出从对称三角形形态突破的走势，该形态是在7月底18%的回调后形成的。突破在强劲上升趋势线支撑下推动价格上涨近20%，直逼3.38美元阻力位。

动能指标也与看涨倾向一致——MACD在金叉后转为正值，RSI保持在60附近，显示在出现超买信号前仍有进一步上涨空间。

XRP价格走势图 – 来源：TradingView

在阻力位下方的盘整形态类似看涨旗形，暗示可能迎来新一波上攻。目前50周期简单移动平均线（SMA）位于3.12美元，并与趋势线一同上行，为逢低买入者提供关键支撑区。若多头能在3.38美元上方收出一根带量突破的K线，按斐波那契投影与量度升幅计算，下一个目标将是3.51美元，随后是3.65美元——距离2018年历史高点仅一步之遥。

  • 即时阻力位：3.38美元
  • 下一个上涨目标：3.51美元、3.65美元
  • 关键支撑位：3.21美元、3.12美元
  • 突破确认条件：在成交量放大的情况下收于3.38美元上方

ETF动能或推动抛物线式上涨

如果技术结构保持完好，尤其是SEC诉讼结果对瑞波有利，ETF获批可能成为关键催化剂。这将为机构资金打开闸门，就像今年比特币现货ETF推出后所发生的那样。迭加XRP的技术动能，价格有望迎来抛物线式上涨，冲向甚至突破4.00美元。

对于交易者而言，交易思路清晰：突破3.38美元、止损设在3.12美元下方，具备良好的风险回报比。宏观层面上，监管压力缓解与ETF资金流入的结合，是技术面与市场情绪罕见的共振。

如果这些条件全部满足，XRP不仅可能重测2018年高点，还可能创下新高，并成为下一轮加密牛市中的顶尖表现者之一。

Logo

在文章中

Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
