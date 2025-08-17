[即时] XRP价格预测：瑞波高管称XRPL完美适合“现实世界资产”　数万亿美元将涌入XRP？- 加密货币新闻

BTC $115,378.49 -2.38%
[即时] XRP价格预测：瑞波高管称XRPL完美适合"现实世界资产"　数万亿美元将涌入XRP？

Esther Hui
Esther Hui
RippleX（XRP账本开发团队）的负责人近日强调了该网络为何特别适合推出现实世界资产，这一特点支持了对XRP价格的看涨预测

在近期发布的一篇博客文章中，Markus Infanger解释道，XRP账本内置了去中心化交易所（DEX），无需第三方聚合器或路由服务。

Infanger认为，XRP账本为推出现实世界资产（RWAs）提供了最理想的环境之一。

专家估计，RWA市场到年底可能增长至500亿美元，在短短几个月内几乎翻倍。

长期来看，潜力巨大——来自Katten Muchin Rosenman律师事务所的研究预测，该市场可能达到30万亿美元。

如果Infanger的愿景准确，且XRP账本成为代币化RWA的首选平台，它可能为网络吸引数十亿的新流动性。

XRP价格预测：瑞波突破下降价格通道后瞄准8美元

日线图显示，近期XRP突破了下降价格通道，呈现看涨态势。仅几周后，价格走势已推动XRP接近其7年前的历史高点3.84美元。

xrp price chart

XRP目前在3美元左右盘整，但整体市场条件依然有利。

美国近期通过的《天才法案》将稳定币的发行和使用合法化，为瑞波生态系统注入了新的动能。

结合瑞波原生稳定资产RLUSD的日益普及以及现实世界资产（RWA）领域的扩展，这支持了对XRP价格的看涨预测，预计该代币短期内可能攀升至8美元。

这意味着对于那些在下一次上涨前利用当前盘整阶段的投资者来说，可能获得170%的上涨空间。

随着山寨币季的势头增强以及XRP等代币的上涨，诸如Best Wallet（$BEST）这样有前景的新加密预售项目可能表现得比顶级资产更为出色。

Best Wallet提供低手续费的代币交换以及高潜力预售的早期参与机会，为投资者在这个加速的市场中提供了战略优势。

Best Wallet代币（$BEST）募集资金接近1500万美元，或将成为下一个百倍加密货币

Best Wallet代币（$BEST）为全球使用最广泛的加密钱包之一提供支持，为用户提供一站式解决方案，可通过一个流畅、高评价的移动应用程序直接赚取收益、质押和交换加密货币。

该钱包支持超过60个区块链上的资产，并提供市场上一些最低的代币交换费用。

开发团队制定了一份雄心勃勃的路线图，包括推出一个去中心化交易所（DEX）和加密货币借记卡，以实现无缝的日常消费。

此外，Best Wallet用户通过集成的“即将推出代币”功能，可独家访问顶级即将推出的ICO项目，为他们抢占下一个重大项目发布提供了先机。

随着用户基础的扩大，对$BEST代币的需求预计将激增，因为该代币可用于费用折扣和提前访问高级功能。

这种实用性驱动的增长使$BEST在当前牛市周期中成为实现百倍增长的有力竞争者。

要开始使用，请访问Best Wallet网站并连接您的钱包——如果您是新用户，也可以下载Best Wallet应用程序

您可以立即使用ETH、USDT或银行卡购买$BEST。

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
