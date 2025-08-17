[即时] XRP价格预测：瑞波高管称XRPL完美适合“现实世界资产” 数万亿美元将涌入XRP？- 加密货币新闻

RippleX（XRP账本开发团队）的负责人近日强调了该网络为何特别适合推出现实世界资产，这一特点支持了对XRP价格的看涨预测。

在近期发布的一篇博客文章中，Markus Infanger解释道，XRP账本内置了去中心化交易所（DEX），无需第三方聚合器或路由服务。

Infanger认为，XRP账本为推出现实世界资产（RWAs）提供了最理想的环境之一。

专家估计，RWA市场到年底可能增长至500亿美元，在短短几个月内几乎翻倍。

长期来看，潜力巨大——来自Katten Muchin Rosenman律师事务所的研究预测，该市场可能达到30万亿美元。

如果Infanger的愿景准确，且XRP账本成为代币化RWA的首选平台，它可能为网络吸引数十亿的新流动性。

XRP价格预测：瑞波突破下降价格通道后瞄准8美元

日线图显示，近期XRP突破了下降价格通道，呈现看涨态势。仅几周后，价格走势已推动XRP接近其7年前的历史高点3.84美元。

XRP目前在3美元左右盘整，但整体市场条件依然有利。

美国近期通过的《天才法案》将稳定币的发行和使用合法化，为瑞波生态系统注入了新的动能。

结合瑞波原生稳定资产RLUSD的日益普及以及现实世界资产（RWA）领域的扩展，这支持了对XRP价格的看涨预测，预计该代币短期内可能攀升至8美元。

这意味着对于那些在下一次上涨前利用当前盘整阶段的投资者来说，可能获得170%的上涨空间。

