[即时] XRP 价格预测：山寨币牛市序幕　是否由XRP拉开？-加密货币新闻

[即时] XRP 价格预测：山寨币牛市序幕　是否由XRP拉开？

Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

作者简介
XRP昨日价格为 2.81 美元，24 小时交易量为 7,035,163,846 美元。该代币在过去一天内下跌 2.35%，以 1,668.9 亿美元市值排名第 4。

在最大供应量 1000 亿 中，目前有 594.8 亿枚XRP在流通。该资产正在接近关键支撑位，而这些支撑位可能决定它是否会引发下一轮山寨币行情。

市场压力拖累XRP

Ripple 的 XRP 一直在努力重新站上 3.00 美元。更广泛的加密货币抛售，由比特币跌至 七周低点和以太坊在数十亿美元期权到期后回调所触发，加剧了山寨币的疲软。Cardano (ADA)、Dogecoin (DOGE) 和 Sui (SUI) 等代币也录得大幅下跌。

宏观阻力正在增加压力。美联储表示降息可能比预期更慢，通胀和强劲的美国经济意味着对风险的需求不足。在NVIDIA的人工智能前景减弱后，华尔街科技巨头拖累股市，风险情绪受损。加密货币市场总市值在一天内下跌 3.3% 至 3.76 万亿美元。

链上数据显示走弱

XRP的基本面也有所减弱。根据CryptoQuant的数据，XRP Ledger上的活跃地址数量已从 7 月中旬的约 50,000 下降到今天的 24,000，突显出网络活动的减弱。

期货未平仓合约从 109.4 亿美元降至 79.7 亿美元，显示交易者信心减弱。在过去一天，多头爆仓总额超过 1500 万美元，而空头仅约 100 万美元，这表明看涨押注正以更快的速度被清洗出场。

该代币最近在总估值上被Tether (USDT) 超越，并且跌出了全球市值前 100 大资产。

XRP价格预测：关注 2.58 美元支撑

XRP的价格预测呈现看跌走势，因为XRP正在一个下降通道内盘整。8 月中旬在 3.25 美元附近遭到拒绝后，空头掌控局势，目前该代币徘徊在 2.79 美元的斐波那契回撤（0.5 水平）附近。

XRP 价格图表 – 来源：TradingView
  • 即时支撑位：2.79 美元，其次是 2.58 美元和 2.43 美元
  • 阻力位：2.99 美元、3.09 美元（50 日均线），以及 3.25 美元
  • 指标：RSI 在 41，显示持续压力但尚未超卖；MACD 仍为负值，且柱状图在扩大

技术层面，XRP的即时支撑位维持在 2.79 美元和 2.58 美元、2.28 美元。若突破 2.99 美元和 3.25 美元、3.43 美元，有望进一步上行。只要价格维持在 2.06 美元以上，趋势就没有被破坏。

如果买方能够守住这些支撑位，XRP可能会重新成为点燃整个山寨币板块动能的代币。历史上，XRP的上涨往往能提升市场的流动性和信心。随着机构资金流入和ETF投机升温，这一趋势正被交易员密切关注。

预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合比特币安全性与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为第一个由 Solana 虚拟机 (SVM) 驱动的 比特币原生 Layer 2。它的目标是扩展比特币生态，支持闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用，甚至迷因币的创建。

通过结合比特币无与伦比的安全性与 Solana 的高性能框架，该项目为全新用例打开大门，包括无缝的 BTC 跨链桥接和可扩展的 dApp 开发。

团队非常强调信任与可扩展性，项目已由 Consult 审计，以增强投资者对其基础的信心。势头正在快速积累。预售已突破 1280 万美元，仅剩有限配额可供认购。

在当前阶段，HYPER 代币价格仅为 0.012825 美元，但随着预售推进，这一价格将会上升。你可以在 Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

