[即时] Perplexity AI预测2025年底XRP、世界自由金融和狗狗币的价格-加密货币新闻

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

市场经历了一次剧烈下跌，恐慌情绪迅速蔓延，负面言论四起。但分析师和Perplexity AI保持冷静。Perplexity预测长期看涨，指出XRP的现实世界应用、世界自由金融（WLFI）的新项目热度，以及狗狗币作为迷因币鼻祖的稳固地位。

以太坊刚刚突破4950美元的历史新高，显示其仍是山寨币领军者。这波上涨带动了狗狗币等山寨币及整个市场的热潮，随后略有回落。

与此同时，比特币重回11万美元，目前报价11.2万美元，仍较8月12.4万美元的高点低约7%。即便如此，得益于迄今最友好的加密货币监管环境，市场情绪偏向看涨，Perplexity的预测与这一氛围一致。

XRP (Ripple)：Perplexity AI预测大涨即将来临 9月会否成为起点？

2025年是XRP的突破之年，击败SEC诉讼，价格冲破1美元，在短短十二个月内暴涨400%。Perplexity预测这波涨势依然强劲，即将迎来下一轮上涨。

採用热度迅速升温，更多用户涌入。XRP万事达卡刚刚推出，直接进军信用卡领域。10月可能推出的ETF也增添了更多市场热情。

採用持续推进，B3 Network（最初基于Base构建的Layer 3）宣布与XRP Commons合作，将游戏开发和发行引入XRP Ledger（XRPL），这一举措旨在帮助开发者将现实世界的实用性融入瑞波生态系统。

一位Coinbase高级分析师表示，若联邦储备开始放宽政策，风险资本将回流加密市场，XRP有望大放异彩。凭藉其跨境支付优势和稳健的合规进展，XRP正成为首要投资选择。

长期前景持续看涨，但9月对加密货币市场来说历来艰难。XRP或突破5美元，但交易者应保持谨慎。

XRP日线图显示强劲支撑区域，经过数月盘整后可能引发反弹。若XRP突破3.60美元阻力位，则有望创下新高。关键支撑位位于2.50美元和2.30美元，这两个水平均为历史上经证实的上升起点，若成交量增加，可能确认新的上行趋势。

长期来看，XRP向10美元的潜在涨势清晰，但需首先突破3.60美元阻力位，此前价格曾在此受阻，随后回落至3美元以下。

世界自由金融（WLFI）推出定调市场 Perplexity对川普持看涨态度

世界自由金融（WLFI）加密货币于2025年9月1日正式推出，在去中心化交易所（DEX）和中心化交易所（CEX）上掀起热潮，24小时交易量超过40亿美元。该项目以240亿美元的完全稀释市值（FDV）起航，目前市值约60亿美元。不过，价格自开盘0.30美元迅速滑落至0.21美元，下跌25%，显示出剧烈的市场波动。

市场动能目前极为强劲。预售价格仅0.015美元，早期投资者已实现近10倍回报，私人及预售阶段共筹集5.5亿美元。代币经济设计看似稳健，但上市初期的波动性及预售卖压在所难免，这正是加密市场的常态。

世界自由金融（WLFI）的一小时图显示价格处于盘整阶段，支撑位在0.2019美元，阻力位在0.2602美元。相对强弱指数（RSI）接近44，显示中性动能，为上行留有空间。只要价格维持在0.2019美元上方，看涨格局依然有效。若突破0.2602美元，可能推动价格向0.40美元上涨。

狗狗币（DOGE）：Perplexity预测迷因币领头羊瞄准0.75美元

每个人都爱迷因和迷因币，对吧？Perplexity也预测狗狗币（DOGE）到2025年底价格将上涨约90%。这与Grayscale的重大举措一致，该公司提交了首个狗狗币ETF申请，让迷因币首次获得瞩目焦点。选择狗狗币毫不意外，它是原始的迷因之王。

10月对山寨币来说看涨，ETF决定将在当时出炉。彭博社表示，大多数申请的批准机率超过85%，意味着迷因币ETF可能彻底撼动市场。

狗狗币守住0.21美元支撑位，自7月底以来形成看涨三角旗形。RSI从46上升，暗示买压增强，而MACD趋平显示卖压动能减弱。

突破0.245美元可确认上行趋势，打开0.38美元目标（75%涨幅）。随着可能的降息和10月中旬狗狗币ETF决定即将到来，若新需求涌入，价格冲向1美元并非不可能。

