[即时] 谷歌 Gemini AI 预测：2025年底XRP、柴犬币和Pepe的价格

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 30, 2025

谷歌的Gemini AI模型预测，在比特币的爆炸性上涨推动下，多个知名山寨币在2025年底前可能会迎来强劲涨幅。

比特币上周刚刚创下历史新高，达到了$122,838，这一里程碑让许多专家认为，如果牛市趋势持续，将加快加密货币的主流采用。这次突破为整个加密市场注入了新活力，引发了人们对下一轮牛市可能超越2021年纪录的预测，也为领先的山寨币开启了全新可能。

以下是谷歌的Gemini AI预测在2025年假期季前可能带来显着回报的数字资产：

XRP：Gemini预测年底前价格有望上涨6倍

Gemini AI预测，Ripple的核心区块链代币XRP可能在2025年底前达到$20，相较当前约$3.22的价格，意味着可能实现六倍增长。

这一预测紧随XRP在今年的强劲表现。该代币于7月18日创下$3.65的新高，突破了其2018年创下的$3.40前纪录。过去两周，XRP上涨了9%，过去一个月涨幅达47%，涨幅超过了比特币和本报告中提及的其他山寨币。

投资者信心的增强，源自于监管日益清晰、实用性增强，以及围绕XRP现货ETF推出的市场预期，这些因素都有望吸引大量资本流入。

XRP可实现极速、低成本的跨境转账，且无需中介机构。在2024年，联合国资本发展基金（UNCDF）将XRP列为一种“无摩擦区块链”解决方案，适用于国际汇款场景。

2023年，XRP迎来了一场关键性的法律胜利——美国法院裁定Ripple向散户出售XRP的行为不构成证券交易。到2025年3月，美国证券交易委员会（SEC）正式终止了对Ripple的诉讼，为该代币扫清了最大障碍之一。

目前XRP的交易价格比其历史高点低11.4%，一旦突破这一关键水平，将有望向Gemini给出的年末目标区间（$5 至 $15）迈进，甚至可能实现更大的上涨潜力。

其相对强弱指数（RSI）已从上周一的86回落至今日的61，显示出市场情绪正在降温，这可能为XRP提供一个盘整阶段，为下一轮上涨蓄势。

如果未来监管环境进一步改善——例如在特朗普再次执政的情境下——GeminiAI预测，XRP的价值可能会在原先预测的基础上翻倍，超越2021年牛市期间创下的历史纪录。

在过去一年中，XRP累计上涨了433%，远超同期比特币75%的涨幅。

柴犬币（ShibaInu，SHIB）：Gemini称在最乐观情境下 SHIB支持者年末有望见证35倍飙升

柴犬币（SHIB）于2020年8月推出，现已成长为仅次于狗狗币的第二大迷因币，目前市值约为83亿美元。

目前SHIB的交易价格约为$0.00001408，过去一个月上涨了23%。从技术面来看，SHIB正接近两个关键图形形态的突破点：一是去年11月至今年3月之间形成的下降楔形；二是在5月中旬出现的看涨旗形。

当前的关键阻力位在$0.000022，若买盘动能持续，SHIB有望冲向Gemini更乐观的预测区间：$0.0001至 $0.0005，即从当前价位上涨7倍至35倍。

推动此次潜在上涨的是SHIB积极的代币销毁机制。本月内，短短七天内烧毁了13亿个SHIB代币，烧毁率飙升了2080%。

SHIB也正在超越迷因币的身份。它建立在以太坊之上，如今受益于其Layer-2解决方案Shibarium，提升了扩展性，降低了燃气费，提高了去中心化应用（dApp）的性能和用户隐私，使SHIB成为更广泛DeFi应用中越来越有潜力的资产。

Pepe（$PEPE）：Gemini预测迷因巨头将实现3倍增长

Pepe（$PEPE）灵感来源于Matt Furie创作的传奇卡通青蛙，自2023年4月推出以来，迅速成为市值最高的迷因加密货币之一，估值超过54亿美元，表现优于所有非狗主题的迷因币竞争对手。

尽管有大量模彷者涌现，PEPE依然凭借活跃的社区支持和深厚的市场流动性保持领先地位。埃隆·马斯克也曾暗示，PEPE是他偏爱的持仓之一，与狗狗币（Dogecoin）齐名。

PEPE当前价格约为0.0000129美元，过去一个月上涨了37.5%，跑赢了比特币和以太坊过去30天的日均收益。不过，过去24小时内PEPE小幅下跌0.4%，表现略逊于整体价值840亿美元的迷因币市场，该市场同期上涨了3.2%。

Gemini AI预测PEPE年底前有望实现3倍涨幅，最高可达0.000035美元，远高于其2024年12月的历史最高价0.00002803美元（之后已下跌54%）。

技术面显示，PEPE在11月至次年3月间形成了一个下降楔形，这种形态通常预示着近期可能出现急剧的趋势反转向上。

如果看涨势头持续，PEPE有望重新测试之前的高点，并且在新年前可能涨至0.00004美元甚至0.00005美元，尤其是在更广泛的市场反弹发生的情况下。

TOKEN6900：瞄准1000倍抛物线涨幅的迷因币

尽管Gemini预测主流山寨币将有不错的回报，但由于它们市值庞大，爆炸性上涨潜力可能受限。寻求指数级增长的交易者正转向新一代迷因币。

其中领跑的是TOKEN6900（T6900），这是一款ERC-20迷因项目，刚刚两周前开始预售。

截至目前，该代币在预售阶段已筹集超过130万美元，显示出早期需求旺盛，未来上市潜力巨大。

TOKEN6900拥抱讽刺和社交病毒式传播，自称纯粹的迷因币，毫不掩饰其无实用性的本质。其官网幽默写道：“它不是建立在基本面上，而是建立在错觉、讽刺和终端网络交易者的集体幻觉中。”

该项目的主题灵感来自SPX6900——一款模彷投机泡沫期间市场估值膨胀的迷因币。

TOKEN6900的总供应量定为930,993,091枚代币，比SPX6900预售供应量多一枚，延续了自知之明的品牌风格和讽刺吸引力。

虽然没有直接的实用功能，但项目包含质押机制，允许持有者在押注病毒式增长的同时赚取被动奖励。

目前官方网站的预售价格为$0.00675，预计在2天不到内将再次调价，早期参与者有机会锁定更低的入场价格。

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