BTC $118,633.59 -0.65%
ETH $3,793.17 -3.24%
USDT $0.99 -0.02%
XRP $3.14 -4.85%
SOL $184.17 -4.98%
TRX $0.32 1.79%
SHIB $0.000013 -5.89%
Cryptonews 新闻

[即时] 以太坊价格预测：ETF 连续 17 天流入资金　供应冲击即将来临？

ethereum 以太坊 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

以太坊现货 ETF 实现了历史性的 17 天连续流入纪录，仅周五一天就录得 4.53 亿美元流入，总资产推升至 206.6 亿美元。

BlackRock 的 ETHA 以每日 4.4 亿美元的流入量领跑，成为本周美国第二大流入量 ETF。

Ethereum Price Prediction: ETFs Log 17-Day Inflow Streak – Is a Supply Shock Coming?
来源：SosoValue

持续的机构需求带来了 93.3 亿美元的累计流入量，每周净流入额达到 18 亿美元，相比之下比特币 ETF 仅为 7100 万美元。

Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 预测，ETH ETF 需求可能在明年内达到 200 亿美元，相当于当前价格下约 533 万 ETH。

鉴于以太坊预计在该期间仅发行 80 万 ETH，需求可能几乎是供应的七倍。

技术分析显示，以太坊正接近 2832 美元附近的钻石形态解决点。

季节性数据表明，减半后的年份中，八月历史上平均带来 64.2% 的回报，为 ETH 朝向 4000-6000 美元目标的潜在加速奠定基础。

钻石形态解决目标 4000 美元突破

以太坊 3 天图显示一个巨大的钻石形态即将在 2832 美元附近解决，形态达到顶点，这通常是决定性突破发生的地带。

Ethereum Price Prediction: ETFs Log 17-Day Inflow Streak – Is a Supply Shock Coming?
来源：LordOfAlts on X

钻石形态是其中一种最具影响力的反转形态，特征为波动性先扩张后收缩。

ETH 已连续达到约 4000 美元的高点和 1400 美元的低点，形成了经典的钻石形状。

上升趋势线通过多次测试提供了关键支撑，最近突破该支撑表明看涨势头重新启动。

长期发展的钻石形态在最终朝上界解决时，通常会引发与之成比例的较大走势。

分析师预测超过 4000 美元的目标源于成功向上解决后的测量走势，瞄准前周期阻力位，该处有大量机构布局等待确认。

以太坊价格预测：季节性强势指向 8 月 6000 美元目标

月度回报热图提供了关键的季节性背景，支持 8 月的看涨前景。

Ethereum Price Prediction: ETFs Log 17-Day Inflow Streak – Is a Supply Shock Coming?
来源：Crypto Rover on X

历史数据显示，8 月通常为以太坊带来 exceptional 回报，在减半后年份平均为 64.2%。

该模式一致显示出强劲表现，2021 年涨幅为 35.62%，2020 年为 25.32%，2017 年高达 92.86%。

当前 2025 年 7 月表现显示 50.79% 的涨幅，表明传统 8 月反弹的动能正在积累。

如果历史模式从当前约 2800 美元水平持续，8 月平均 64.2% 的回报将预测以太坊价格朝向 6000 美元目标范围，成为其最强季节性月份。

此外，CME 期货未平仓合约金额已达到创纪录的 78.5 亿美元，进一步提供了机构验证。

这显示成熟交易者正在积极布局，准备在历史性强势表现期间持续看涨，因 ETF 流入造成供应限制。

Best Wallet: 仅剩数月加入 1420 万美元预售，截止日期为 12 月

以太坊因持续 ETF 流入和朝向 4000-6000 美元目标的突破潜在供应冲击，为以太坊生态系统内的替代代币创造了诱人机会。

Best Wallet的 $BEST 代币预售已筹集超过 1420 万美元，2025 年 12 月 31 日的截止日期即将来临。

此关闭期限为投资者提供了最后几个月窗口，以在永久关闭前锁定头寸。

来源： Best Wallet

$BEST 代币解锁独家预售发射台存取、折扣交易手续费以及质押奖励，这些对于抓住以太坊潜在加速阶段至关重要。

Best Wallet的综合平台提供安全的多链功能，整合了机构级别的 Fireblocks MPC 技术，并内置 DEX 功能，以实现最佳的 ETH 定位。

即将推出的最佳卡整合功能，使投资者在潜在反弹阶段朝季节性目标推进时，可获得高达 8% 的现金回馈。

随着以太坊可能在 8 月实现 43-114% 的上行空间，且持续的 ETF 需求造成供应限制，临近的 12 月截止日期为寻求利用下一次 ETH 反弹的投资者创造了最后的机会窗口。

$BEST 将大大受益于这一势头，建议感兴趣的投资者立即查阅预售网站并锁定其头寸。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$4,055,526,095,387
-1.86
最热门币种

更多文章

新闻
谷歌 Gemini AI 预测：2025年底XRP、柴犬币和Pepe的价格
Sze Lam
Sze Lam
2025-07-29 06:00:00
新闻
美国SEC延迟川普关连的比特币ETF上市！灰度Solana ETF亦同样叫停
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-07-29 05:26:33
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者