[即时] 以太坊价格预测：ETF 连续 17 天流入资金 供应冲击即将来临？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 29, 2025

以太坊现货 ETF 实现了历史性的 17 天连续流入纪录，仅周五一天就录得 4.53 亿美元流入，总资产推升至 206.6 亿美元。

BlackRock 的 ETHA 以每日 4.4 亿美元的流入量领跑，成为本周美国第二大流入量 ETF。

持续的机构需求带来了 93.3 亿美元的累计流入量，每周净流入额达到 18 亿美元，相比之下比特币 ETF 仅为 7100 万美元。

Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 预测，ETH ETF 需求可能在明年内达到 200 亿美元，相当于当前价格下约 533 万 ETH。

鉴于以太坊预计在该期间仅发行 80 万 ETH，需求可能几乎是供应的七倍。

技术分析显示，以太坊正接近 2832 美元附近的钻石形态解决点。

季节性数据表明，减半后的年份中，八月历史上平均带来 64.2% 的回报，为 ETH 朝向 4000-6000 美元目标的潜在加速奠定基础。

钻石形态解决目标 4000 美元突破

以太坊 3 天图显示一个巨大的钻石形态即将在 2832 美元附近解决，形态达到顶点，这通常是决定性突破发生的地带。

钻石形态是其中一种最具影响力的反转形态，特征为波动性先扩张后收缩。

ETH 已连续达到约 4000 美元的高点和 1400 美元的低点，形成了经典的钻石形状。

上升趋势线通过多次测试提供了关键支撑，最近突破该支撑表明看涨势头重新启动。

长期发展的钻石形态在最终朝上界解决时，通常会引发与之成比例的较大走势。

分析师预测超过 4000 美元的目标源于成功向上解决后的测量走势，瞄准前周期阻力位，该处有大量机构布局等待确认。

以太坊价格预测：季节性强势指向 8 月 6000 美元目标

月度回报热图提供了关键的季节性背景，支持 8 月的看涨前景。

历史数据显示，8 月通常为以太坊带来 exceptional 回报，在减半后年份平均为 64.2%。

该模式一致显示出强劲表现，2021 年涨幅为 35.62%，2020 年为 25.32%，2017 年高达 92.86%。

当前 2025 年 7 月表现显示 50.79% 的涨幅，表明传统 8 月反弹的动能正在积累。

如果历史模式从当前约 2800 美元水平持续，8 月平均 64.2% 的回报将预测以太坊价格朝向 6000 美元目标范围，成为其最强季节性月份。

此外，CME 期货未平仓合约金额已达到创纪录的 78.5 亿美元，进一步提供了机构验证。

Whales are loading $ETH like never before. 🚀



Ethereum CME Futures Open Interest just smashed to an all-time high of $7.85 BILLION.



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CME is where Wall Street & big funds play, not retail.… pic.twitter.com/mrteoJ5xMq — Ted (@TedPillows) July 27, 2025

这显示成熟交易者正在积极布局，准备在历史性强势表现期间持续看涨，因 ETF 流入造成供应限制。

Best Wallet: 仅剩数月加入 1420 万美元预售，截止日期为 12 月

以太坊因持续 ETF 流入和朝向 4000-6000 美元目标的突破潜在供应冲击，为以太坊生态系统内的替代代币创造了诱人机会。

Best Wallet的 $BEST 代币预售已筹集超过 1420 万美元，2025 年 12 月 31 日的截止日期即将来临。

此关闭期限为投资者提供了最后几个月窗口，以在永久关闭前锁定头寸。

来源： Best Wallet

$BEST 代币解锁独家预售发射台存取、折扣交易手续费以及质押奖励，这些对于抓住以太坊潜在加速阶段至关重要。

Best Wallet的综合平台提供安全的多链功能，整合了机构级别的 Fireblocks MPC 技术，并内置 DEX 功能，以实现最佳的 ETH 定位。

即将推出的最佳卡整合功能，使投资者在潜在反弹阶段朝季节性目标推进时，可获得高达 8% 的现金回馈。

随着以太坊可能在 8 月实现 43-114% 的上行空间，且持续的 ETF 需求造成供应限制，临近的 12 月截止日期为寻求利用下一次 ETH 反弹的投资者创造了最后的机会窗口。

$BEST 将大大受益于这一势头，建议感兴趣的投资者立即查阅预售网站并锁定其头寸。