[即时更新9月23日] 以太坊价格预测：Coinbase分析师称ETH回调是上车信号-加密货币新闻

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 23, 2025

「更新于：9月23日 上午9:00」以太坊创始人 Vitalik Buterin（V神） 表示，他希望以太坊未来能有一个更稳固的长期增长基石。他认为，低风险的 DeFi 协议有潜力成为以太坊的“稳定现金流”，就像 Google 搜索之于谷歌一样。这样一来，以太坊既能继续支持各种实验性和文化类应用，又不会牺牲其金融上的韧性。

V神强调，DeFi 不需要花里胡哨，也不一定要天天喊“颠覆”，关键是要能长期、稳定地产生收益，同时不违背以太坊的价值观，也不会踩道德红线。

他还呼吁开发者去探索新型数字资产，比如一篮子货币和锚定 CPI（消费者物价指数） 的 Flatcoin，这些都有助于巩固以太坊在全球金融创新底层中的“基建”地位。

If you want to educate yourself on Ethereum and the future of $ETH, go read Vitalik’s new blog post.



Low-risk DeFi should definitely be a part of Ethereum. We’re nowhere near where we want to be, and this is just another showcase of where we’re heading. https://t.co/1lhYoohtCk pic.twitter.com/OS2rfXqpkR — Djani (@DjaniWhaleSkul) September 20, 2025

这场讨论正值 以太坊 DeFi 生态的锁仓量（TVL）重回千亿美金大关，这是自 2022 年初以来的首次突破。这个里程碑不仅意味着市场正在走出熊市阴霾，也再次印证了以太坊在 DeFi 领域的霸主地位。

根据 DefiLlama 数据，以太坊及其二层网络占据了 64.5% 的 TVL 份额，而 Solana 的占比还不到 9%。

链上数据释放强势信号

随着 DeFi 的复苏，以太坊基本面持续走强。过去一周，网络手续费上涨了 40%，活跃钱包地址数也增加了 10%。由于所有以太坊交易都必须消耗 ETH，这意味着链上使用率提升会直接带动对 ETH 的需求。

手续费的提升同样利好验证者，既增强了网络安全性，也进一步推动了 ETH 的自动销毁机制（Burn），从而不断收缩供给。

链上活跃度提升 + 结构性通缩 的组合，正进一步强化 ETH 的长期投资逻辑。

链上项目按7日手续费排名（美元计价）来源： Nansen

与此同时，去中心化交易所（DEX）成交量已突破 3.5 万亿美元，再次证明了以太坊在去中心化应用上的无可匹敌的规模效应。

不过，尽管基本面强劲，ETH 近期价格表现承压——本周下跌约 4.15%，现报约 4468 美元。日成交量也回落逾 30% 至 180 亿美元，市场氛围偏向 缩量震荡整理。

以太坊 (ETH/USD) 价格预测 —— 技术面展望

当前 ETH 走势偏中性，价格自 9 月中旬以来一直被困在对称三角形区间内，行情逐步收窄。

50 日均线（EMA 4519 美元） 成为上方压制，而 200 日均线（EMA 4394 美元） 则提供关键支撑。整体波动率偏低，但这种三角形形态通常会迎来一次方向性突破。

以太坊价格走势图 —— 来源：TradingView

动能指标显示市场情绪偏谨慎。RSI 在 40 附近，说明多头力度减弱，而 4587 美元附近多次上影线则凸显了上方抛压。不过，形态下方的抬高支撑表明买盘正在坚守 4418–4394 区间。

如果跌破 4394 美元，下方将打开通往 4350 美元甚至 4280 美元的空间。反之，若能重新站上 4520 美元，则有机会测试 4587 美元与 4670 美元，并且量度突破目标直指 4760 美元甚至 5000 美元关口。

对短线交易者而言，关键在于观察支撑位附近是否出现强势K线；而对长线投资者来说，这里的震荡整理或许正是 ETH 为 2026 下一轮大行情筑底蓄势的过程。

预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER)：BTC 安全性 + Solana 高速性能

Bitcoin Hyper ($HYPER) 打造的是首个基于 Solana 虚拟机 (SVM) 的 比特币原生二层网络，目标是扩展 BTC 生态，支持高速低费率的智能合约、去中心化应用 (dApp)，甚至是迷因币的发行。

通过结合 BTC 无可匹敌的安全性 与 Solana 的高性能架构，$HYPER 为全新的应用场景打开大门，包括无缝 BTC 跨链桥接和可扩展 dApp 开发等。

团队在 安全性与可扩展性 上高度重视，项目已经通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的信任背书。

市场热度正快速升温 —— 预售金额已突破 1730 万美元，剩余配额有限。当前阶段 HYPER 代币价格仅为 0.012955 美元，但随着预售推进，价格还将逐步上调。

你可以在 Bitcoin Hyper 官方网站 使用加密货币或银行卡购买 HYPER 代币。

「即时更新于：9月23日 上午9:00」