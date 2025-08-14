[即時] 以太坊走势直迫历史高点！木头姐再次加码ETH！分析师瞄准新目标22,000美元 – 加密货币新闻

以太坊价格正逼近其2021年的历史新高4,891美元，今天8月14日中午的交易价格为4,782美元，近7天内上涨了超过30%。最近，ARK Invest 的首席执行官 Cathie Wood再次提出她对以太坊的看涨见解，一众分析师也同意看涨势头，并表示可能会达到22,000美元。

Cathie Wood已全力投入以太坊

在最近的一次访谈中，ARK Invest的首席执行官木头姐（Cathie Wood）表示，她已经全力投入以太坊。她指随着机构对这种代币的趋势，它将成为一个机构协议。她还补充说，ARK Invest的ETH ETF自开始交易以来，首次受到稳定的关注。除此之外，ARK Invest并非唯一涉足ETH的机构，Bitmine正在推动以太坊策略储备计划，正在将更多以太坊纳入其投资组合，另外，SharpLink Gaming宣布，它正在转型为一个以太坊策略储备公司。

🔥 CATHIE WOOD IS ALL IN ON ETH 🔥



On CoinDesk today, Cathie Wood laid out why Ethereum is becoming the institutional protocol:

– Coinbase L2 = Ethereum

– Robinhood L2 = Ethereum

– Stablecoin boom is mostly happening on Ethereum

– $ETH treasuries offer utility and staking unlike… pic.twitter.com/RK2Idb43Od — Crypto-Gucci.eth ᵍᵐ🦇🔊 (@CryptoGucci) August 12, 2025

如果以太坊的机构兴趣继续增加，那么2021年的历史高点4,891美元，将不是最后的停留点。此外，长期的以太坊价格预测显示，仍有更多收益展露在眼前。总结来说，以太坊的价格正受到市场极大的关注，最近热度天超越比特币，不论是零售和机构投资者，并未因为接近历史高点而作出获利了结。因此，要达到5位数字的加密货币，对于这个最大山寨币来说，并不是天荒夜谈的目标。

分析师以太坊目标为22,000美元

分析师Gert van Lagen对价格的预期发表了看法，他指目前历史最高价就在眼前，仅高于当前价格3%左右，由于以太坊价格的飙升，这不可能是其终点站，而是它的中途站。他更观察到过去数年中，以太坊价格形成了反向头肩形图。这是一个熊市消散的迹象，而下一步将迎来价格上涨。考虑到这一形态已经持续了4年，达到目标可能同样需要很长时间。他最后指出，以太坊在超过4,659美元阻力位时，已经确认其正在突破。以太坊通常价格会回落并重新测试这个水平。但是，一旦这一水平会被确认为稳固的支撑，价格反弹可能会继续，而这可能会推动以太坊的走势。

#Ethereum breaks out of the 4-year inverse Head and Shoulders pattern, targeting ~$22k.$ETH is poised to complete its 2019–2025 Bull Market with a textbook Expanding Diagonal.



This target aligns with the $ETH / $BTC hitting 0.06 when $BTC simultaneously peaks at ~$370k. pic.twitter.com/qAWqgl2vK2 — Gert van Lagen (@GertvanLagen) August 13, 2025

Gert van Lagen最后表示，以太坊价格将会达到22,000美元，而他是根据价格下跌以形成由头部标记的低点从4,659水平来实现这一目标的。另外，这个数据也得到以太坊净流量数据的支持，即使在过去2个月价值大幅上升的过程中，30天的简单移动平均线仍然保持为负值。这也显示出以太坊价格将上升的可能性更大。然而，大家仍然需要留意，因为其最大的持份者，以太坊基金会依然不断抛售以太坊。

