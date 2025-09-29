[即时更新9月30日]中国 DeepSeek AI 预测：到 2025 年底 XRP、PEPE、ADA 价格走势揭晓 – 加密货币新闻

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 30, 2025

「更新于：9月30日 上午9:00」中国的 DeepSeek AI 预测：随着年底临近，XRP、PEPE 和 ADA 有望火箭式拉升，因为投资者正提前布局 SEC 即将批量通过的 ETF。

尽管市场今天又因一波爆仓被砸，但整体盘面依旧处于强势反弹的前夜，只等 SEC 批准消息落地。

尤其是 XRP、PEPE 和 ADA，DeepSeek AI 认为它们有机会在 2025 年最后几周暴力突破当前历史高点（ATH），叠加近期监管与商业环境持续转好，行情随时可能点燃。

瑞波币（$XRP）：DeepSeek AI 看多跨境支付市场，预测有望冲击 7 美元

DeepSeek 对 XRP 表现出强烈看涨情绪，认为到 2026 年价格可能拉升至 7 美元，几乎翻倍突破当前的历史高点 3.65 美元 ATH。

这家中国 AI 指出，瑞波与 SEC 案件的落幕是推动 XRP 增长的关键因素，相当于给了 Ripple 一个火箭发射台，去抢占跨境支付市场的大份额。

Ripple 近期动作不断：签下多项战略合作、完成收购、加速出海拓展新市场，正在一步步兑现版图扩张。

这让 XRP 站上了超级强势的位置，从今天的盘面来看，已经有强烈反弹迹象，随时可能点燃新一波行情。

来源：TradingView

XRP 的各项指标目前都处于超卖区，意味着现价是折扣价买入机会，距离正向突破不远了。

一旦 SEC 批准等待中的 XRP ETF 申请，价格或将重回强势增长。几乎可以肯定，今年年底前 XRP 会突破当前 ATH，如果牛市行情启动，冲更高也不是梦。

Pepe ($PEPE)：DeepSeek AI 预测这枚热门 Meme 币或将暴涨 229%

DeepSeek AI 指出，受益于 meme 币效应 + 病毒式社区情绪，PEPE 到 2026 年可能涨至 0.000030 美元，较当前 0.00000910 美元价格暴涨 229% 。

DeepSeek 表示，大 V 网红甚至明星的站台背书都可能推高 PEPE 价格，而社交媒体上的 FOMO 情绪也会助推这枚 meme 币。

不过 DeepSeek 没点明的是，PEPE 依旧是巨鲸们的心头好，他们持续扫货拉盘，稳稳托起价格。

因此，如果年底市场迎来一波 Buy Rally，叠加 ETF 批准潮，PEPE 极有可能来一场暴力拉升 。

来源：TradingView

有人认为 DeepSeek 的价格预测其实还偏保守，因为 PEPE 的历史高点（ATH）已经在 0.00002803 美元。

如果市场情绪足够疯狂，PEPE 不仅有机会突破 ATH，甚至可能直接冲向 0.00010 美元。

Cardano ($ADA)：DeepSeek AI 预测生态爆发，目标价直冲 12 美元

在被问到对 Cardano 的极度看多预测时，DeepSeek 给出的答案是：未来几个月 ADA 有望拉升至 12 美元，相较当前价格将暴涨 1,472%，堪称超级牛单。

这一预测基于 Cardano 正在成长为 去中心化金融（DeFi）与现实世界治理的头部力量，其生态中正在不断涌现新的 dApp 应用。

虽然看起来 Cardano 距离这种场景还有些路要走，但其 TVL已经稳步上升 —— 从 2023 年 1 月的 5000 万美元 增长到如今的 3.17 亿美元。

与此同时，Cardano 持续推出新升级、不断吸引新项目入驻生态，真正的落地应用和用户采用也正在逐步显现。

更重要的是，灰度已经申请推出 Cardano ETF，一旦获批，ADA 价格有望被直接推向更高区间，甚至点燃新一波牛市行情。

来源： TradingView

目前 ADA 处于超卖区，这可能意味着一波大行情即将开启。未来几周内或将突破 1 美元关口，随后直指当前 ATH 3.09 美元。

虽然技术图表给出的年末目标价是 4 美元，但 DeepSeek 认为 ADA 完全有潜力冲得更高。

Maxi Doge：超强看涨的 Meme 币在火爆预售中已筹集 250 万美元

虽然 DeepSeek 已经对上面三枚代币给出了极度看多的预测，但交易者也许会考虑分散布局一些新的低市值币，它们同样可能在年底迎来大幅拉升行情 。

这类代币往往包括预售项目，由于起点低，短时间内实现巨额涨幅的机会更大。

一个很好的例子就是 Maxi Doge ($MAXI) —— 这是一枚基于 ERC-20 的新代币，目前在预售中已筹集超过 250 万美元，人气爆棚。

https://twitter.com/MaxiDoge_/status/1971258662187319325

这显示出 Maxi Doge 热度正持续升温，凭借对经典 Dogecoin 模板的独特演绎，正在快速吸引投资者关注。

主打 “永远看多” 的交易主题，Maxi Doge 正在打造一个线上社区，成员将活跃在 Discord 与 Telegram，分享交易技巧并协调集体行动。

项目还将在社群中举办常规交易竞赛，比拼谁能在限定时间内赚取最高利润。

获胜者将获得 MAXI 代币奖励，该代币总量上限为 1502.4 亿枚。

持有者还能质押MAXI 获得稳定收益。同时，Maxi Doge 将保留 25% 代币进入 Maxi 基金，用于支持新合作伙伴关系和宣传推广，确保项目始终保持曝光度，并不断扩大社区规模。

投资者可以通过访问 Maxi Doge 官网 参与预售，目前 MAXI 单价为 0.000259 美元。

需要注意的是——要上车趁早，因为这个价格会在今天晚些时候上涨，并会持续递增直到预售结束。

如何购买Maxi Doge（$MAXI）？

「即时更新于：9月30日 上午9:00」