[即时] 比特币价格预测：BTC会冲上12.3万美金 还是跌至11.2万美金？-加密货币新闻

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在截至撰文时，BTC报$117,000，过去一天曾跌幅不到1%，市值约$2.32T，日成交量$73B。价格持稳在 $116,000上方，这里的支撑最近几天都挺住了。K 线图走出收敛三角，通常意味着快要有大波动，不管向上还是向下。

短线阻力在50均线（$117,462），这里暂时压着反弹。近期K线实体很小，买卖双方都有点犹豫。RSI现在在51，从超卖区反弹上来，MACD也结束了之前的空头走势正在走平，显示momentum有机会转向。

比特币价格走势图 – 来源：TradingView

比特币机构动向影响市场情绪

机构採用持续升温。荷兰公司Amdax成立AMBTS B.V.，准备在阿姆斯特丹泛欧交易所挂牌，并计划控管 比特币总供应量的1%，以当前市价计算超过240亿美元。这再度凸显欧洲市场对BTC作为资产负债表资产的需求，目前至少已有15家欧洲企业持有比特币。

JUST IN: 🇳🇱 Amdax plans to launch a #Bitcoin treasury company called AMBTS on the Dutch stock exchange.



Aims to own atleast 1% of bitcoin supply pic.twitter.com/b1DETGvp0a — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 18, 2025

同时，Michael Saylor的MicroStrategy再度加仓155枚BTC，价值约1,800 万美元，持仓总量提升至628,946 枚，市值达740亿美元。虽然短期仍有波动，但其未实现收益已接近280亿美元，稳居全球最大比特币持有的上市公司。

Michael Saylor signals Strategy will buy the Bitcoin dip



Saylor signaled an impending Bitcoin purchase by Strategy, as BTC's price hovers around the $117,000 level, down from the all-time high.



https://t.co/JuAnzlKNmr pic.twitter.com/EisnCsmok7 — CryptoJag (@YieldXYoda) August 17, 2025

重点摘要：

机构与企业如今掌控超过 10% 的比特币供应量

MicroStrategy自2024美国大选以来已将持仓翻倍

欧洲公司正推动比特币加速进入主流金融

联准会前的市场动向

加密大盘在鲍威尔于Jackson Hole演讲前保持谨慎，本週已有5.67亿美元持仓被清算。资金费率转负，显示短期偏空情绪。市场预期鲍威尔将谈及通膨与就业市场走弱，但未必会明确释放9月降息讯号。

CRYPTO DAYBOOK AMERICAS: There's a note of caution seeping into digital-asset markets ahead of Fed Chairman Jerome Powell's Jackson Hole speech later this week. The CoinDesk 20 Index has dropped more than 4.5% in the past 24 hours.https://t.co/BgpXf98uuV — CoinDesk (@CoinDesk) August 18, 2025

技术面上，BTC正处于关键区间。若跌破$116,078，可能回测$114,650与$112,680；若突破$118,047，则有机会上看$120,374，甚至挑战$123,777。交易员正在等待确认信号，例如吞没形态或成交量放大，以验证下一步走势。

虽然短期震盪明显，但长期趋势仍向上。机构持续加仓、採用率增加以及供给压缩，正为下一波BTC拉升做准备。若动能转强，BTC有机会冲破$130,000，甚至更高，迈入新一轮行情预热阶段。

