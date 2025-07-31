[即时] 比特币价格预测：巨鲸抛售8万枚BTC 但BTC仍蓄势待发即将’起飞’ – 加密货币新闻

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 31, 2025

尽管银河数字执行了一笔涉及8万枚BTC（价值超90亿美元）的场外大额抛售（源自2011年中本聪时代的休眠钱包），比特币价格仅短暂下跌4%，随后迅速反弹，目前仍稳定在11.8万美元附近，展现出极强的市场韧性。

K33 Research分析师Vetle Lunde指出，7月机构投资者和比特币相关产品累计增持115,165枚BTC，即使扣除巨鲸抛售量，净流入仍达35,165枚。这种强劲的承接能力使比特币在沉重卖压下依然”稳如泰山”。

#Ethereum open interest dominance has climbed to nearly 40%, its highest level since April 2023. Only 5% of days have seen a higher reading. This marks a clear shift in speculative focus, with capital rotating from $BTC to $ETH at the margin. pic.twitter.com/yNKLe9gJKt — glassnode (@glassnode) July 29, 2025

与此同时，技术面显示在4小时时间框架上形成了一个对称三角形。该形态由较低的高点和较高低点构成，通常预示着突破。阻力位在120,283美元，趋势线支撑位在117,000美元，交易者正在密切关注。

衍生品市场显示紧张气氛

虽然现货市场平静，但比特币衍生品市场显示出紧张情绪。BTC永续期货的未平仓量已超过300,000 BTC，这是自2024年11月以来的最高水平。有趣的是，资金费率保持中性，表明杠杆可能更多来自机构对冲，而非纯粹投机。

Lunde指出，这可能是像Galaxy这样的场外交易（OTC）平台通过做空期货头寸来对冲其大额卖单。这使得资金费率保持稳定，但高未平仓量可能导致如果市场大幅波动触发两边的止损单，将引发清算瀑布。

关键点：

BTC永续合约未平仓量超过300,000 BTC

尽管杠杆较高，资金费率保持中性

支撑位在117,000美元，阻力位在120,300美元

关注突破时的成交量

以太坊机构资金流入增加

在比特币持稳的同时，以太坊显示出明显的机构需求。自6月中旬以来，ETH ETF已吸纳超过160万枚ETH，超过了过去11个月的总和。这一势头推动ETH在过去一个月上涨52%，并将ETH/BTC比率推高至0.032，为今年1月以来的最高水平。

#Ethereum open interest dominance has climbed to nearly 40%, its highest level since April 2023. Only 5% of days have seen a higher reading. This marks a clear shift in speculative focus, with capital rotating from $BTC to $ETH at the margin. pic.twitter.com/yNKLe9gJKt — glassnode (@glassnode) July 29, 2025

CME数据显示，7月非杠杆机构玩家新增527,000 ETH，表明看多方向的押注。Glassnode报告指出，以太坊永续合约未平仓量占比已上升至近40%，这是自2023年初以来罕见的水平。这一变化暗示资金暂时从比特币转向以太坊的投机轮动。

随着美国宏观催化剂即将来临，包括FOMC利率决定、8月1日的特朗普关税截止日期以及可能的白宫加密报告，交易者应预期BTC和ETH市场将出现剧烈波动。

比特币技术展望：对称三角形形成

从技术面看，比特币在4小时图上处于对称三角形内，价格在较低高点和上升趋势线支撑之间盘整。这是一个大突破的设置。BTC当前价格为118,000美元，略低于50周期简单移动平均线（50-SMA）的118,204美元，该均线现作为阻力位。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

相对强弱指数（RSI） 当前为48，处于中性但正在上升，表明动能正在积聚。价格刚从上升支撑位117,025美元反弹，并形成更高的低点，显示出看涨的累积形态。近期出现多个小K线，包括十字星和陀螺K线，反映市场犹豫不决，这在突破前较为常见。

关键水平需关注：

阻力位：120,283美元（三角形顶部）

突破目标：122,845美元和125,408美元

支撑位：117,025美元，其次为114,532美元和111,799美元

如果BTC突破120,283美元并伴随成交量放大和RSI增强，预计将有动能推向125,000美元。若跌破117,000美元，可能测试111,799美元的支撑位。

Bitcoin Hyper预售突破570万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper（$HYPER），首个基于比特币原生、由Solana虚拟机（SVM）驱动的Layer 2项目，其公开预售已筹集超过570万美元，达到570.0020万美元，目标为610.2789万美元。代币当前价格为0.01245美元，预计很快将公布下一价格层级。

Bitcoin Hyper旨在结合比特币的安全性与Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）以及迷因币创建，同时实现与BTC的无缝桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的黄金交叉使Bitcoin Hyper成为2025年值得关注的Layer 2项目。凭借质押功能、简化的预售流程以及预计在第一季度完成的全面上线，$HYPER正在获得显着的市场关注度。