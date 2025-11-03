BTC $104,222.75 -3.37%
ETH $3,482.94 -6.81%
USDT $1.00 0.03%
XRP $2.25 -7.16%
SOL $157.37 -10.89%
TRX $0.27 -5.91%
SHIB $0.0000089 -7.80%
Cryptonews 新闻

[即时更新11月4日] 比特币价格预测：清崎的崩盘警告是否会成为BTC大幅波动的催化剂？- 加密货币新闻

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币
罗伯特·清崎警告一场「大规模崩盘」，然而比特币仍守住11万美元支撑。这股恐惧驱动的谨慎是否为BTC下一次重大动作的铺路？
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

「更新于：11月4日 上午9:00」在截至撰文时，比特币交易价格约为110,414美元，每日交易量超过306亿美元，儘管波动性加剧，但仍展现出韧性。最新引起轰动的消息来自《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎，他透过 X（前 Twitter）发文警告一场「大规模崩盘」即将来临，可能「抹除数百万人的财富」。

清崎的贴文已被460万用户看到，他敦促投资者转向白银、黄金、比特币和以太坊寻求庇护。

儘管他的警告呼应了对市场过度估值更广泛的担忧，但比特币的稳定价格表明交易者并未惊慌失措。相反，许多人正围绕技术盘整形态进行定位，这些形态暗示可能出现突破。

比特币的技术图表：收紧的三角形

在技术层面，比特币价格预测仍维持中性，因为BTC的价格走势显示出对称三角形形态，这是波动性收窄前突破的经典信号。这种加密货币在接近106,375美元的上升趋势线附近找到了持续支撑，而上档阻力则维持在111,675美元。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

在4小时图表上，比特币交易价格接近其50期EMA，显示多头与空头之间的均衡。RSI约为 49，显示中性讯号，而一系列更高的低点则指向谨慎的累积迹象。如果比特币果断收盘于111,700美元上方，动能可能将价格推升至116,350美元，甚至119,750美元，根据斐波那契投影。

反之，如果跌破106,000美元，可能引发短期修正至103,500美元，但技术支撑区表明下行风险仍有限。
交易者关注的关键短期讯号：

  • 突破确认于111,700美元上方，目标116,000美元以上
  • 支撑维持于106,000美元，以保留看涨偏向
  • 交易量增加，以确认方向性突破

市场情绪：恐惧还是反弹的基础？

虽然清崎的警告增添了一层不确定性，但它也可能显示投资者怀疑情绪的上升，这种情绪往往在强劲復甦前出现。历史上，当恐惧达到顶峰但技术支撑坚守时，比特币表现最佳。

凭藉市值超过2.2兆美元，以及流通供应量接近1,994万枚 BTC，比特币的长期基本面仍强劲。该资产持续受益于机构资金流入，以及即将进入2025年的减半后乐观情绪。如果比特币突破其收紧区间，在未来数週内，一波向120,000美元的涨势可能展开，受惠于重新点燃的风险偏好，以及市场最严重恐惧已计入价格的投机。

随着波动性加剧，关键问题仍旧是：清崎的崩盘警告是否标誌着恐慌的开始，还是比特币下一次重大突破的完美反向讯号？

Bitcoin Hyper: 比特币在Solana上的下一个进化？

Bitcoin Hyper:（$HYPER）为比特币生态系统带来全新阶段。虽然BTC仍是安全性的黄金标准，但比特币超链增添了它一直欠缺的元素：Solana等级的速度。儘管他的警告呼应了对市场过度估值更广泛的担忧，但比特币的稳定价格表明交易者并未惊慌失措。相反，许多人正围绕技术盘整形态进行定位，这些形态暗示可能出现突破。

建构为第一个比特币原生Layer 2，由Solana虚拟机（SVM）提供动力，它融合了比特币的稳定性与Solana 的高效能框架。结果：闪电般的快速、低成本智能合约、去中心化应用程式，甚至迷因币创作，所有这些皆由比特币提供安全保障。

Consult审计，该项目在採用率增长时强调信任与可扩展性。而且动能已经很强。预售已超过2,550万美元，代币价格仅为 0.013205 美元，在下一次涨价前。

随着比特币活动攀升以及对高效BTC基础应用程式需求的上升，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接加密货币两个最大生态系统的桥樑。如果比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper可能让它重新变得快速、灵活且有趣。

点击这里参与预售

「即时更新于：11月4日 上午9:00」

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,648,416,874,361
-8.96
最热门币种
在文章中

更多文章

新闻
日本游戏公司参考Polymarket 打造日本本土化预测市场平台
Allen Li
Allen Li
2025-11-04 07:11:24
新闻
PEPE价格预测：PEPE下跌10%至关键支撑位，历史能否重演，实现100%反弹？
Ada Chui
Ada Chui
2025-11-04 06:41:53
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者