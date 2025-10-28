[即时更新10月29日] 比特币价格预测：贸易乐观情绪与机构需求推动 BTC目标124K美元-加密货币新闻

「更新于：10月29日 上午9:00」比特币的看涨势头持续重塑全球市场。加密贷款机构Ledn的比特币担保贷款已超过10亿美元，美元因贸易乐观情绪重燃而走弱，而与川普有关的美国BTC公司已将其持仓扩大至4.45亿美元。这些举措共同凸显了机构信心的加深，因为投资者越来越多地将BTC用于流动性、槓杆和长期价值储存。

Ledn比特币担保贷款突破10亿美元 需求飙升

加密贷款机构Ledn今年已发放超过10亿美元的比特币担保贷款，这标誌着加密信贷需求急剧上升，因为投资者在牛市中选择借贷而非卖出。自成立以来，该公司已发放28亿美元的BTC贷款，其中第三季度为3.92亿美元，目前在超过100个国家运营，每年产生约1亿美元收入。

随着BTC交易价格超过115,500美元，更多持有者正在解锁流动性而不卖出，这突显了比特币作为金融担保品和长期价值储存工具的角色日益扩大。

这一里程碑突显了比特币作为金融担保品的角色日益扩大，强化了其在不断演变的数位经济中作为价值储存和信贷资产的地位。

美元因贸易协议希望提振全球市场而下跌

週一，美元对主要货币走弱，包括欧元、人民币和澳元，因为对潜在美中贸易协议的乐观情绪提振了全球市场情绪。唐纳德·川普总统表示，双方即将敲定协议，并将在本週晚些时候在南韩会晤，这激发了投资者信心，并减轻了对绿色美元作为避险资产的需求。

人民币在中国人民银行设定更强的中间价后，升至一个多月来最高水平，而澳元则在该国央行行长鹰派评论后上涨。

随着风险偏好改善和全球股市上涨，交易员正密切关注贸易进展以及亚洲货币走强是否会在本週延续美元跌势。

与川普有关的美国BTC透过新购BTC将国库增至4.45亿美元

由艾瑞克·川普和唐纳德·川普小儿子共同创办的美国比特币公司，在购入额外1,414枚价值1.63亿美元的BTC后，将其BTC国库扩大至3,865枚，总值4.45亿美元。艾瑞克·川普重申公司对BTC的长期信心，强调其使命是随着时间推移增加「每股比特币」比率。

该公司于9月透过与Gryphon Digital Mining合併，在纳斯达克以“ABTC”代码上市。其首日交易引发强烈市场兴趣，股价首日飙升逾80%。

这次最新购买加深了比特币採用与美国政治之间的联繫，突显川普家族在加密领域日益增长的参与。公告后，比特币价格升至115,540美元以上，因为投资者视此举为对加密货币未来的一大信心投票。

比特币(BTC)价格预测：牛市瞄准124K美元 突破即将来临

比特币(BTC/USD)交易价格约114,572美元，在从108,600美元支撑区反弹后盘整。日线图显示，在117,600美元附近形成潜在双顶形态，与61.8%斐波那契回撤位一致，这是卖家可能再度出现的关键阻力位。

Bitcoin Price Chart – Source: Tradingview

短期展望仍保持正面，因为比特币在上升通道内交易，受20日与50日平均线在112,300美元附近的看涨EMA交叉支撑。RSI为54，显示中性动能，在进入超买区前留有进一步上涨空间。

近期Doji和陀螺蜡烛显示短期犹豫，因为多头测试天花板。突破117,600美元可能引发向120,500美元和124,100美元推进，而若无法守住，可能导致重新测试112,250美元。

若买家维持控制且全球情绪加强，比特币可能在未来几週将涨势延续至130K美元区域。

Bitcoin Hyper ($HYPER)：Solana上BTC的下一演进？

Bitcoin Hyper ($HYPER)为比特币生态带来新阶段。虽然BTC仍是安全的黄金标准，Bitcoin Hyper增添了它一直欠缺的：Solana级别的速度。

作为首个由Solana虚拟机(SVM)驱动的比特币原生Layer 2，它融合了比特币的稳定性与Solana的高效能框架。结果：闪电般快速、低成本的智慧合约、去中心化应用，甚至迷因币创作，全由比特币保障安全。

由Consult审计，该专案强调随着採用度建立，信任与可扩展性。而且势头已经很强。预售已超过2470万美元，代币价格仅为0.013165美元，在下一次上涨前。

随着比特币活动攀升以及对高效BTC基础应用需求上升，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接加密货币两个最大生态系统的桥樑。

如果比特币建立了基础，Bitcoin Hyper可能让它重新快速、灵活且有趣。

