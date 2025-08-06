[即时] 比特币价格预测：贝莱德或将引爆巨鲸行动 BTC会因此冲击20万美元吗？- 加密货币新闻

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 7, 2025

比特币从123,000美元的历史高点回落10%，现报114,000美元。在加密货币市场总市值蒸发3000亿美元后，尽管反弹幅度不大，市场焦点仍集中在机构行为上，尤其是贝莱德在比特币ETF领域日益增强的主导地位。

尽管现货ETF总流出量创下自4月以来的最高纪录，贝莱德的比特币ETF是唯一持续保持资金净流入的产品。这一迹象表明，凭借品牌信任度和监管透明度，贝莱德的产品已成为机构投资者的基准选择。

分析师认为这将成为影响比特币长期情绪的关键因素。随着通胀担忧加剧和美元前景受到质疑，传统投资者正将比特币视为价值储存手段。贝莱德的战略定位使其成为连接华尔街与加密世界的桥梁。

贝莱德ETF规模更大、稳定性远超竞品

机构对受监管比特币敞口的信任度持续增长

美元贬值担忧使BTC成为更佳对冲工具

机构逢低吸筹BTC成新趋势

长期看涨的另一大支柱来自企业级囤币。周一，日本上市公司Metaplanet再度加仓463枚BTC，使其总持仓量达到17,595枚BTC。尽管价格波动剧烈，这类战略性大额购入彰显了机构对BTC的钻石手信念。

🇯🇵 METAPLANET JUST BOUGHT ANOTHER 463 BTC & NOW HOLDS 17,500 #BITCOIN $MTPLF IS UNSTOPPABLE 🚀 pic.twitter.com/Si5aB6N6i6 — BitcoinConfAsia (@BitcoinConfAsia) August 4, 2025

MicroStrategy、Metaplanet等上市公司正将比特币打造为新型企业储备资产。它们的持续增持不仅为市场提供心理支撑，更在回调中构筑起结构性买盘防线。

当市场叙事从短期投机转向长期布局时，这些动作清晰传递出：巨鲸玩家无视短期波动，坚定看好BTC未来涨幅。这种共识既稳定市场情绪，也将随时间推移抬升机构成本底。

Metaplanet持仓突破17,500枚BTC



企业买家展现”钻石手”级信心



大仓位有效抑制恐慌抛售

比特币(BTC/USD)技术分析：11.58万美元成关键阻力位

从技术面来看，比特币的反弹在115,800美元的关键阻力位受阻，该位置恰逢趋势线和50周期均线交汇处。4小时图表显示价格在此区域下方形成了一个更低的高点，目前正向下测试114,000美元的支撑位。

K线形态显示，小阳线后紧跟连续阴烛，表明多头动能正在衰竭。RSI指标已从55中轴强弱分界线回落（该位置原是短期多空枢轴点）。除非BTC能强势收复11.58-11.69万刀关键区间，否则最小阻力方向仍是向下。

#Bitcoin faces rejection at $115.8K trendline and 50-EMA. Lower high forming, RSI turning down.

If BTC can't reclaim $116K, eyes on $112.2K and $110.7K.

No bullish reversal yet—short-term bears in control.#BTC #Crypto #BitcoinPrice #TechnicalAnalysis pic.twitter.com/c7ZUKEzTbt — Arslan Ali (@forex_arslan) August 5, 2025

关键支撑位：$112,178、$110,663 和 $109,060。如果 $114K 守不住，接下来几天可能会回踩这些区域。

空头布局：可考虑在 $114,600–$114,800 区间做空。

止损位：设置在 $116,000 上方，防止被扫出场。

第一目标位：$112,200

第二目标位：$110,700

目前图表上没有出现任何多头反转形态。若要扭转当前趋势，需有效突破趋势线并站上50日指数移动平均线（50-EMA）。在此之前，整体仍以空头思路为主。

Bitcoin Hyper 预售突破 700 万美元，代币价格即将上调

作为首个基于 Solana 虚拟机（SVM） 架构、原生部署在比特币网络上的 Layer 2 协议，Bitcoin Hyper ($HYPER)正在火热进行公开预售，目前已筹集超过 $7,117,770，目标为 $7,866,608。当前代币价格为 $0.012525，下一轮价格即将公布。

Bitcoin Hyper 致力于融合比特币的安全性与 Solana 的高性能，实现快速、低成本的智能合约部署、dApp 开发、Meme 币创建，并支持无缝 BTC 跨链桥接功能。

项目已通过 Consult 审计，主打可扩展性、可信度与简洁性，为开发者和加密用户提供强大基础设施。