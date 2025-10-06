[即时更新10月6日]比特币价格预测：突破历史新高后 BTC若冲破 $128,000 阻力区 – 加密货币新闻

「更新于：10月6日 上午9:00」正如我在比特币价格预测中所提到的，BTC 最近的行情走势几乎完全按预期展开。该加密货币成功突破 $118,000 阻力位，在看跌蝴蝶形态中持续保持多头动能，一路上攻至 $124,600 后进入盘整阶段。

截至撰写时，比特币现报 $123,108，过去 24 小时上涨 0.69%，总市值约 2.45 万亿美元，日成交量突破 650 亿美元。目前在 $124K 附近的停顿并非疲态信号。

反而是市场在冲击更高目标前的健康震荡与筹码换手。接下来，价格有望向上测试位于 $128K 至 $130K 区间的潜在反转区（PRZ），该区域也是谐波形态完成点所在。

在 4 小时图（4H） 上，比特币仍沿着上升通道结构稳步运行，形成一连串更高的高点与更高的低点，显示出健康的上行趋势。

短期均线继续提供支撑：50 日简单移动均线（50-SMA，约 $116,394）与100 日SMA（约 $114,948）均位于价格下方，构成典型的多头排列结构。

动能指标方面也传递出类似信号——RSI 指标回落至 66 附近，从此前超买区（>75）降温，属于典型的中段回调修复行情，为下一轮上涨蓄势。

比特币技术面展望：看跌蝴蝶形态进入关键拐点

当前的比特币价格预测依旧倾向多头趋势，尽管中期结构上仍存在一定的潜在回调风险。值得注意的是，在我 10 月 3 日的预测中首次提到的「看跌蝴蝶」谐波形态，依然是本轮行情的核心技术框架。

这一结构表明，虽然比特币的短线动能依旧强劲，但随着价格逼近上方潜在反转区（PRZ），行情进入高风险区间，短线回调或结构性修正的可能性逐渐升高。

比特币价格走势图 – 来源：TradingView

K线形态强化了这种双重走势。近期的蜡烛图呈现出实体较小且带有上影线的形态，显示出买方在测试 $124,000 阻力位时的短期犹豫。

从历史来看，这类盘整通常预示着两种结果之一——要么突破延续上涨趋势，要么出现向下的有限回调，目标位在局部支撑区间 $121,140 或 $118,500 附近。

不过，目前尚无任何行情耗尽或动能衰竭的迹象。成交量趋势与机构资金流入显示出持续的吸筹行为，

同时资金费率保持平衡，表明这轮上涨并非纯粹由投机推动。

若比特币能继续稳站 $121,000 上方，则下一阶段上攻 $128,000–$130,000 区间 的走势将愈发具备概率优势。

通往 $160K 的路径 —— 多头延续情境

如果比特币能够强势突破 $128,000 阻力位，这将否定谐波形态中的短期看跌信号，并为价格进一步上攻至 $160,000 区间铺平道路。

这样的突破不仅意味着技术层面的强势，同时也是机构资金重新入场意愿的心理确认信号。

CME 未平仓合约与ETF 资金流入持续显示出专业机构投资者参与度不断扩大，这与以往周期中散户投资者的观望态度形成鲜明对比。

对于交易者而言，关键仍然是保持耐心与遵循结构化策略。只要 BTC 稳定在 $121,000 上方，市场动能依旧倾向于多头。

若比特币顺利突破 $124,600 阻力位，将可能重新点燃多头成交量，并推动价格进入潜在反转区（PRZ）。

进一步来看，若日线级别成功收于 $130,000 之上，将意味着指数级扩张行情的启动，比特币或将在未来数月冲击下一个主要目标价位——$160,000。

