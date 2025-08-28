[即时] 比特币价格预测：2.19亿美元流入比特币ETF 机构悄然备战冲刺100万美元-加密货币新闻

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 29, 2025

机构加密货币ETF资金流动再次受到关注，此前经历了一个重要的交易週。週一，比特币ETF录得2.19亿美元的资金流入，以太坊ETF则录得4.44亿美元的资金流入，总计6.63亿美元。这是在连续数週的赎回和市场波动之后，显示投资者情绪可能正在转变，投资者正在重新调整头寸。

以太坊ETF显示復甦迹象，连续三天录得资金流入。来源：SoSoValue

儘管如此，以太坊ETF的日交易量仍高达37.5亿美元，淨资产规模为288亿美元。比特币ETF的增长较小但仍有意义，富达（Fidelity）的FBTC领先，录得6560万美元的资金流入，紧随其后的是布莱克罗克（BlackRock）的IBIT（6340万美元）和Ark 21Shares的ARKB（6120万美元）。

Bitwise、VanEck和灰度（Grayscale）的产品也提供了额外支持。没有比特币ETF出现资金流出，总交易量为45亿美元，资产总额达到1436亿美元。

比特币（BTC/USD）技术展望指向突破

比特币价格预测似乎正在转为看涨，因为ETF资金流入反映了机构支持。比特币目前价格接近113,000美元，守住了111,000美元的支撑位。在2小时图表上，比特币仍处于下降通道内，但技术指标显示看涨动能正在增强。

比特币价格图表，来源：TradingView

相对强弱指数（RSI）已攀升至60以上，显示需求正在增强，而移动平均线收敛-发散指标（MACD）已转为正值，出现看涨交叉。价格目前正在测试50日简单移动平均线（50-SMA）附近的111,900美元，这一水平多次作为支撑和阻力位。如果价格明确突破116,850美元，将是一个关键的技术里程碑，为进一步上涨至120,900美元开闢道路。

K线形态进一步证明了买盘累积的迹象。接近111,000美元的长尾回调影线凸显了买入活动，而缺乏看跌吞没形态表明卖压正在减弱。如果价格能保持高于112,000美元的高低点，则为价格进一步上涨至124,500美元的延续行情奠定了更强的基础。

机构看好长期上行潜力

对交易者而言，路径显而易见。若价格突破116,850美元，动能将推动价格向120,900美元和124,500美元迈进。若跌破此水平，则可能回撤至108,695美元。儘管如此，总体结构显示波动性正在积聚，可能很快会向看涨方向化解。

ETF资金流入表明，机构资本正在悄悄为长期週期佈局。比特币最终冲向六位数——甚至可能达到100万美元——的叙事，仍然与稳定的採用潮流密切相关。

随着流动性回归和技术指标收紧，比特币可能正在为下一轮重大上涨做准备，为预售投资者和长期持有者提供了一个充满机会的市场环境。

预售中的Bitcoin Hyper ($HYPER)结合比特币的安全性与Solana的速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)定位为首个由Solana虚拟机（SVM）驱动的比特币原生Layer 2项目。其目标是通过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）以及迷因币（meme coin）创建，来扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的应用场景开闢了大门，包括无缝的BTC桥接和可扩展的去中心化应用（dApp）开发。

团队高度重视信任和可扩展性，该项目已通过Coinsult的审计，为投资者对其基础架构的信心提供了保障。势头正在迅速积累。预售已突破1210万美元，仅剩有限的代币分配额度。

目前，HYPER代币的价格仅为0.012805美元，但随着预售进展，价格将会上涨。你可以在Bitcoin Hyper官方网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。