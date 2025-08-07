BTC $116,754.68 1.94%
[即时] 比特币价格预测：2.18亿美元Satsuma融资与SMA回测暗示将突破12.3万美元 – 加密货币新闻

bitcoin 加密货币 区块链 比特币
比特币目前交投于114,000美元上方，守住上升趋势线与50日均线的汇合支撑区，这是交易者经常关注的关键多头延续信号。此技术性回测之际，机构动能持续升温——Satsuma Technology 刚完成2.18亿美元比特币计价融资，进一步推动长期资金流入比特币。

自四月以来的高点逐步上移，加上养老基金与SBI Holdings等大型机构扩大加密资产配置，突破12.3万美元的技术形态愈发难以忽视。

Satsuma大胆押注比特币

总部位于伦敦的Satsuma Technology近日以2.176亿美元可转换信用票据引发关注，这是英国首个全额以比特币认购的此类融资案。

本轮融资获得Pantera Capital、Kraken、Blockchain.com及管理逾3,000亿英镑资产的英国资管机构支持，最终超额认购达63%。

儘管市场动能强劲，Satsuma股价仍下跌14%，分析师将此归因于获利了结与短期波动。执行长Henry Elder证实，本次融资将用于推动其计划——透过Bittensor整合去中心化AI基础设施，同时採取比特币原生财政策略。

Satsuma目前持有1,126枚比特币，平均进场价为115,149美元，整体仓位几近损益两平，显示该公司在市场波动中对比特币长期前景的坚定信心。此次募资也契合宏观趋势：上週加密资产併购总额达78亿美元，其中27亿美元流入比特币。

比特币（BTC/USD）技术面显示突破在即

比特币展现出显着的技术强势。价格在$114,980附近盘整，正好位于两个关键支撑之上：

  • 50日简单移动平均线（SMA），位于$112,860
  • 自四月以来延伸的长期上升趋势线

这个汇聚区域标誌着压力转为支撑，通常被视为多头延续的信号。

比特币价格走势图 – 资料来源：TradingView

RSI即将突破50，这可能标誌着多头动能的起点。图表显示出一个大型上升三角形，出现一系列较高的低点，并在$123,206下方形成累积。若突破此价位，可能引爆买盘，推升至$131,337与$138,680。

若趋势线守稳，将呈现阶梯式上涨；但若跌破$111,995，市场情绪可能转为悲观，并打开下探$105,225或$99,500的大门。若成交量增加并出现一根站上$115,000的多头吞噬K线，将成为短线交易者的理想进场点。

比特币短线交易设定：

  • 入场点：突破$115,000
  • 目标价：$123,200
  • 停损点：跌破$113,800

若此三角形突破获得确认，再加上机构资金回流与ETF稳定，预示多头有望重新掌控局势。

机构加码比特币

在美国，密西根州退休系统刚将其比特币ETF持仓增加三倍，新增20万股ARK 21Shares比特币ETF，现价值达1,140万美元。儘管上週美国加密ETF总体流出超过14亿美元，这一举措仍显示该机构对比特币的长期信心。

密西根州亦持有Grayscale以太坊信託价值1,360万美元，持仓自2024年以来未变。虽然加密资产在其193亿美元的整体投资组合中佔比仍小，但分析师指出，比特币的夏普比率对追求不对称报酬且风险可控的退休基金来说，正变得越来越有吸引力。

横跨太平洋，日本SBI控股正等待批准推出该国首档比特币－XRP双资产ETF。若获通过，该ETF将在东京证券交易所挂牌，为机构投资者在这个高度受监管的市场中开启全新通道。另一档结合黄金与加密货币的ETF也正在规划中。

这些进展可能大幅推动亚洲地区的资金流入，尤其是在日本金融厅（FSA）考虑将加密资产依《金融商品交易法》（FIEA）重新分类的背景下。这项政策变化若落实，将重新定义整个区域机构资金的入场方式。

比特币接下来会怎麽走？

目前BTC在11.5万美元附近维持支撑，加上美国、英国与日本等地的机构佈局不断强化，已为后续多头延续奠定基础。如果上升三角形形态确认成立，比特币有望突破12.3万美元阻力，并进一步挑战13.1万与13.8万美元，甚至为第四季冲击25万美元或更高价位铺路。

Bitcoin Hyper预售突破 730 万美元　价格上涨在即

Bitcoin Hyper（$HYPER）作为首个基于比特币、由 Solana 虚拟机（SVM）驱动的原生第二层项目，已在公开预售中筹得超过730万美元，目前进度为$7,310,393／$7,502,850。代币现售价格为$0.01255，下一轮价格即将公布。

该项目旨在结合比特币的安全性与Solana的高速特性，实现快速、低成本的智慧合约、去中心化应用（dApp）与迷因币创建，同时支援无缝 BTC 跨链功能。Bitcoin Hyper已通过Consult审计，并以可扩展性、可信度与简洁设计为核心打造。

迷因热潮与实用价值的黄金交叉，使 Bitcoin Hyper 成为 2025 年值得关注的 Layer 2 项目。

点撃这里参与预售

