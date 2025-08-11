[即时] 比特币、以太坊快速拉升 市场爆仓金额达3.51亿美元 – 加密货币新闻
广告披露
广告披露
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
比特币（BTC）价格攀升至约122,000美元，单日上涨3.4%，稳居12万美元上方。这是今年以来最强劲的收盘表现之一，推动市场乐观情绪迅速升温。
比特币成最大爆仓标的
快速拉升伴随着剧烈的杠杆清算。根据Coinglass的数据，过去24小时，全市场爆仓金额达到约3.51亿美元，共有107,810名交易员被强制平仓，其中比特币24小时的爆仓规模就接近1.14亿美元，最大的单笔平仓发生在OKX的BTC-USDT永续合约市场，金额为914万美元。
以太坊逼近新高
截至发稿时，以太坊（ETH）报价约4,300美元，较2021年11月创下的4,891.70美元历史高点仍低约11%。不过，在部分非美元市场，ETH价格已提前登顶。
当中日、韩市场已刷新年内高位，根据交易所Upbit的数据，ETH今日最高涨至597.1万韩元，超过了2021年12月的590万韩元前高，创下近3年8个月以来韩元计价的新高。
这波走势同样令以太坊空头损失惨重，24小时的爆仓规模就接近9,111万美元。
预售币种 Bitcoin Hyper ($HYPER) 融合比特币安全与Solana速度
Bitcoin Hyper ($HYPER) 是首个基于比特币原生Layer 2，采用Solana虚拟机 (SVM) 驱动，旨在为比特币生态系统注入超快、低成本的智能合约、去中心化应用 (dApps) 以及迷因币创建的强大动力。
通过结合比特币的安全性与Solana的性能，它解锁了强大的新应用场景——全部实现无缝BTC桥接。
该项目由Consult进行审计，专为可扩展性、简便性与信任而打造。
投资者兴趣激增，预售额已突破810万美元，仅剩少量配额。
目前HYPER代币价格仅为0.0126美元，但此价格将在未来3天内上调。
您可以在官方Bitcoin Hyper网站上使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。
更多文章
in numbers
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者