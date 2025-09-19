木头姐支持美国上市公司启动Solana财库计划！SOL一度上涨至253美元

木头姐（Cathie Wood）的Ark Invest加入一项3亿美元的私募配售，将美国纳斯达克上市的Brera Holdings (BREA) 重新品牌为Solmate。这轮超额认购的资金将用于推出基于Solana的数字资产金库DAT，并扩展阿联酋的加密基础设施。

Cathie Wood’s ARK Invest joins $300M PIPE for new $SOL treasury Solmate, currently trading under $BREA



– Solmate will acquire a discount from the Solana Foundation

– Marco Santori CEO “Solmate is not just another treasury company. It will execute on a durably differentiated… pic.twitter.com/nAQMxzbGcW — Bart (@alwaysbetmore) September 18, 2025

Solmate建立3亿美元Solana财库

根据新闻声明，这项投资由位于UAE的Pulsar Group主导，并得到了RockawayX和Solana基金会的支持。Solmate将累积并质押Solana代币，同时建设旨在为投资者创造收益的新基础设施。而前Kraken首席法律官Marco Santori将担任该公司的首席执行官，他一直是数字资产财库的先驱，帮助推出了纳斯达克首个替代币财库之一，他更形容公司不仅仅是一个财库，而是在阿联酋建设真正基础设施的公司。

🚨JUST IN: A former @PanteraCapital partner is set to lead Solmate, a newly launched Solana Digital Asset Treasury in the UAE, starting with $300M in capital.



Source: BBG pic.twitter.com/JVZZdBE3rY — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 18, 2025

新董事会将有经济学家Arthur Laffer博士，即拉弗曲线的发明者，将担任董事。RockawayX的首席执行官 Viktor Fischer和早期Solana支持者也加入了董事会。Solmate也可能会跟随另一家Solana财库公司SOL Strategies的路径，后者最近获得了美国纳斯达克的上市批准。计划的部分资金将支持阿布扎比的伺服器。这些验证者旨在超越传统策略，使当地投资者能够获得Solana在中东的本土收益，而Solmate将使Solana成为阿联酋数字转型议程的核心。

DeFi发展公司扩大其财库计划

与此同时，另一家美国纳斯达克上市公司正在进一步推进Solana的财库模型。在一份新闻稿中，DeFi发展公司宣布扩大其国库加速器计划，该公司将开始向全球其他数字资产国库部署500万至7500万美元之间的资金。DeFi发展公司预期这些承诺将以现金或实物形式用Solana资助。任何收益将再投资于更多的SOL币，并增加其国库持有量。首席执行官约瑟夫·奥诺拉提表示，目标是支持最有前途的国库，并为股东提高每股索拉纳价值。

1/ New utility unlocked for dfdvSOL, the $DFDV Liquid Staking Token (LST). 🙌



After surpassing 360K $SOL staked, holders can now earn staking rewards while borrowing against dfdvSOL via @0dotxyz.



🧵 https://t.co/d0CwKi3t5Z — DeFi Dev Corp. (DFDV) (@defidevcorp) September 18, 2025

该公司已经运营自己的验证者基础设施并获得质押奖励。这一增长表明公共交易公司对国库模型的使用有所增加。Solana价格在公告后上涨。根据 CoinMarketCap 的数据，SOL价格在9月19日凌晨一度涨至253美元。根据Strategic Solana Reserve的数据，现时市场上的企业财库持有约1583万Solana代币，其总价值近40亿美元。这占流通总量的3%，并表明机构对Solana的信心正在增强。

Pepenode打造轻策略式挖矿体验

在Solana长期叙事继续强化的同时，Pepenode（$PEPENODE）正在从另一角度切入加密生态。该项目摒弃了传统覆杂的挖矿流程，转而采用轻策略、游戏化的互动方式，将区块链机制嵌入每日任务与虚拟矿机升级之中，让玩家在娱乐中自然理解PoW模型与资产产出逻辑。Pepenode的预售机制采阶梯式定价，早期参与者可享更低门槛，硬顶设定亦确保了市场初期的供需平衡。

The PEPENODE presale is live. 🔥



Buy Nodes. Build Your Server Room. Combine Nodes For Huge Bonuses.



Do it all here 👇 https://t.co/d1JAronqiv pic.twitter.com/60uLhEoukP — PEPENODE (@pepenode_io) September 10, 2025

在代币经济设计上，$PEPENODE 不仅是游戏内的产出媒介，更承担矿机启动、任务门票、社区治理与收益权的多重功能。项目还导入质押奖励与锁仓机制，辅以排行榜与任务激励，引导玩家从短期投机走向长期参与。项目强调挖矿即游戏的逻辑转化，致力于降低新手用户的入门门槛，同时提升长期用户的参与深度与收益可预期性。在迷因文化与DeFi机制之间，Pepenode试图建立出一种既有趣又能增值的独特平衡。

The world’s first Mine-to-Earn meme coin is here.



Yep you read that right. ⛏🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/3j6C8mqmjW — PEPENODE (@pepenode_io) September 16, 2025

目前 $PEPENODE代币 价格尚在0.001066美元之下，但每24小时将进行价格自动上调。这种由下而上的价格形成机制，让早期进场者得以锁定成本优势，并以动态挖矿APY高达3180%的诱因吸引大批用户提前布局。参与者可透过PepeNode预售网站使用 ETH、BNB、USDT或信用卡直接购买。投资人想了解项目的最新资讯，可以关注其X与Telegram官方频道。随着预售阶段迈向后半，质押人数与节点数量同步激增，社群的自我放大效应也正在发酵。

