蚂蚁集团发布基于以太坊的L2区块链 料应用于房产、证券等RWA项目

中国金融科技巨头蚂蚁集团发布了基于以太坊（ETH）的新二层区块链“Jovay“。

该方案专注于现实世界资产（RWA）的代币化，被视为区块链在金融市场中加速落地的重要动向。

面向机构投资者的“Jovay“

Jovay 由蚂蚁集团的数字技术子公司蚂蚁数字科技开发（支付宝的运营主体隶属蚂蚁集团）。

该项目在迪拜 TOKEN2049大会上正式发布，目标是以合规为优先，切入面向机构投资者的区块链市场。

平台融合了零知识证明与乐观证明体系，在遵循监管的前提下，实现安全且高效的资产转移。

同时，Jovay 作为AntChain 的二层运行，并通过 AntChain Bridge 与以太坊保持互操作性，在兼顾兼容性的同时追求高吞吐。

以太坊优势预期与技术特点

初期测试显示，系统每秒最高可处理约 22,000 笔交易（TPS）。

未来目标为每秒 100,000 笔交易、100 毫秒级响应时间，适用场景包括不动产、债券、证券等传统金融资产的代币化。

Jovay 的上线，也反映出市场对以太坊在 RWA 领域优势的期待。行业统计显示，以太坊占据全球 RWA 代币化市场 57% 以上的份额。

蚂蚁方面此前为拓展区块链业务曾购入 10,000 枚 ETH（按当时价格约 3,900 万美元），表达了对以太坊生态的信心。

在技术层面，Jovay 集成了基于 AI 的自研虚拟机 DTVM ，旨在提升智能合约性能，加速区块链在传统金融中的应用。这项技术创新也有望影响到前景看好的 AI 加密资产领域。

香港叫停RWA业务

值得一提的是，今年9月《路透社》引述多名知情人士透露，中国监管部门近日向部分中资券商发出“非正式通知”，要求其暂停在香港展开实物资产（RWA）代币化相关业务。此举被认为是北京方面对离岸数字资产热潮升温的风险敲响警钟。

据悉，至少两家头部券商近期已接到中证监的口头劝导，不得继续在境外推行 RWA 项目。另一位熟悉情况的人士表示，监管层关注的重点是防范潜在风险，确保企业背后的商业逻辑有足够的合规性与可持续性。

因此，蚂蚁集团的行动亦被解读成已获得北京许可，推出的产品或专注于国内资产。