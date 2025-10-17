BTC $107,131.92 -3.40%
Cryptonews 区块链新闻

蚂蚁集团发布基于以太坊的L2区块链 料应用于房产、证券等RWA项目

最后更新: 
中国金融科技巨头蚂蚁集团发布了基于以太坊（ETH）的新二层区块链“Jovay“。

该方案专注于现实世界资产（RWA）的代币化，被视为区块链在金融市场中加速落地的重要动向。

面向机构投资者的“Jovay“

Jovay 由蚂蚁集团的数字技术子公司蚂蚁数字科技开发（支付宝的运营主体隶属蚂蚁集团）。
该项目在迪拜 TOKEN2049大会上正式发布，目标是以合规为优先，切入面向机构投资者的区块链市场。

平台融合了零知识证明与乐观证明体系，在遵循监管的前提下，实现安全且高效的资产转移。
同时，Jovay 作为AntChain 的二层运行，并通过 AntChain Bridge 与以太坊保持互操作性，在兼顾兼容性的同时追求高吞吐。

以太坊优势预期与技术特点

初期测试显示，系统每秒最高可处理约 22,000 笔交易（TPS）。
未来目标为每秒 100,000 笔交易、100 毫秒级响应时间，适用场景包括不动产、债券、证券等传统金融资产的代币化。

Jovay 的上线，也反映出市场对以太坊在 RWA 领域优势的期待。行业统计显示，以太坊占据全球 RWA 代币化市场 57% 以上的份额。

蚂蚁方面此前为拓展区块链业务曾购入 10,000 枚 ETH（按当时价格约 3,900 万美元），表达了对以太坊生态的信心。

在技术层面，Jovay 集成了基于 AI 的自研虚拟机 DTVM ，旨在提升智能合约性能，加速区块链在传统金融中的应用。这项技术创新也有望影响到前景看好的 AI 加密资产领域。

香港叫停RWA业务

值得一提的是，今年9月《路透社》引述多名知情人士透露，中国监管部门近日向部分中资券商发出“非正式通知”，要求其暂停在香港展开实物资产（RWA）代币化相关业务。此举被认为是北京方面对离岸数字资产热潮升温的风险敲响警钟。

据悉，至少两家头部券商近期已接到中证监的口头劝导，不得继续在境外推行 RWA 项目。另一位熟悉情况的人士表示，监管层关注的重点是防范潜在风险，确保企业背后的商业逻辑有足够的合规性与可持续性。

因此，蚂蚁集团的行动亦被解读成已获得北京许可，推出的产品或专注于国内资产。

