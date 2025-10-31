21Shares申请Hyperliquid HYPE ETF 拓展加密ETF版图

作者 Chloe Cheung 最后更新: 十月 31, 2025

加密资产管理公司 21Shares 向美国证券交易委员会（SEC）提交 S-1 注册文件，申请发行追纵去中心化永续合约交易所 Hyperliquid 原生代币价格 ETF，属于被动型代币指数产品。

根据S-1 文件显示，有关ETF将透过托管机构Coinbase与BitGo将HYPE以冷钱包的方式储存，并将所持有资产的50至70%进行质押以获取收益，同时会以现金方式处理申购与赎回。但有关编制方法与权重分配则尚待公布。



在美国政府停摆，监管机构正面临人力短缺压力，可能会影响审批流程的审查周期，即使采用加速上市机制也难以保证可以快速通过。不过，这项申请紧随 Grayscale、Bitwise 与 Canary 等发行商相继推出与 Solana、莱特币、HBAR 挂钩产品后提交，突显代币ETF 已成市场趋势。



Hyperliquid (HYPE) 价格在经历强劲反弹后重新引起市场关注，为替代币市场带来新一轮乐观情绪。随着 21Shares 向监管机构提交 Hyperliquid 现货 ETF 申请，市场普遍将此举视为机构投资者对去中心化金融（DeFi） 资产兴趣升温的明确信号，推动整体市场动能进一步增强。

图片来源：CoinMarketCap



若 Hyperliquid ETF 获批，将进一步巩固代币型交易所买卖产品在美国市场的地位，为投资者提供进入 DeFi 代币生态的新管道。



Hyperliquid平台与HYPE代币概况



Hyperliquid 是一个专注于加密衍生品交易的去中心化交易所（DEX），运行于自主开发的第一层区块链。该平台提供低延迟、高吞吐量的交易环境，兼具中心化交易所的流畅度与去中心化金融（DeFi）的透明性与安全性。Hyperliquid 采用链上订单簿、低手续费以及社群治理机制，以吸引活跃交易者参与。

近年来，随着交易者对中心化金融风险的关注增加，Hyperliquid 的交易量呈现稳步增长，成为加密衍生品市场中值得关注的去中心化交易平台之一。其原生代币 HYPE 用于质押、治理及燃烧手续费机制，并在 2024 年 11 月空投后估值达 130 亿美元，目前为全球市值第 16 大加密货币。