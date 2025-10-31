BTC $109,739.74 1.40%
ETH $3,844.76 1.49%
USDT $0.99 -0.16%
XRP $2.50 0.82%
SOL $186.67 -0.04%
TRX $0.29 1.42%
SHIB $0.0000099 1.42%
Cryptonews DeFi新闻

21Shares申请Hyperliquid HYPE ETF　拓展加密ETF版图

加密货币 去中心化金融
作者
Chloe Cheung
作者
Chloe Cheung
关于作者

Chloe拥有超过10年财经新闻报导经验，近年专注加密货币、NFT、区块链、Web3及元宇宙等项目，曾在区块链公司中任职撰稿员，撰写相关内容。

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

加密资产管理公司 21Shares 向美国证券交易委员会（SEC）提交 S-1 注册文件，申请发行追纵去中心化永续合约交易所 Hyperliquid 原生代币价格 ETF，属于被动型代币指数产品。

根据S-1 文件显示，有关ETF将透过托管机构Coinbase与BitGo将HYPE以冷钱包的方式储存，并将所持有资产的50至70%进行质押以获取收益，同时会以现金方式处理申购与赎回。但有关编制方法与权重分配则尚待公布。


在美国政府停摆，监管机构正面临人力短缺压力，可能会影响审批流程的审查周期，即使采用加速上市机制也难以保证可以快速通过。不过，这项申请紧随 Grayscale、Bitwise 与 Canary 等发行商相继推出与 Solana、莱特币、HBAR 挂钩产品后提交，突显代币ETF 已成市场趋势。


Hyperliquid (HYPE) 价格在经历强劲反弹后重新引起市场关注，为替代币市场带来新一轮乐观情绪。随着 21Shares 向监管机构提交 Hyperliquid 现货 ETF 申请，市场普遍将此举视为机构投资者对去中心化金融（DeFi） 资产兴趣升温的明确信号，推动整体市场动能进一步增强。

图片来源：CoinMarketCap


若 Hyperliquid ETF 获批，将进一步巩固代币型交易所买卖产品在美国市场的地位，为投资者提供进入 DeFi 代币生态的新管道。


Hyperliquid平台与HYPE代币概况


Hyperliquid 是一个专注于加密衍生品交易的去中心化交易所（DEX），运行于自主开发的第一层区块链。该平台提供低延迟、高吞吐量的交易环境，兼具中心化交易所的流畅度与去中心化金融（DeFi）的透明性与安全性。Hyperliquid 采用链上订单簿、低手续费以及社群治理机制，以吸引活跃交易者参与。

近年来，随着交易者对中心化金融风险的关注增加，Hyperliquid 的交易量呈现稳步增长，成为加密衍生品市场中值得关注的去中心化交易平台之一。其原生代币 HYPE 用于质押、治理及燃烧手续费机制，并在 2024 年 11 月空投后估值达 130 亿美元，目前为全球市值第 16 大加密货币。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,882,762,254,318
-1.63
最热门币种

更多文章

加密新闻交易
Bitwise Solana ETF 净流入突破 1.16 亿美元！CIO：SOL 具比特币级潜力
Chloe Cheung
Chloe Cheung
2025-10-31 11:29:06
新闻稿
KCEX推出Trading Showdown活动　新用户可获10%入金奖金与最高21,000 USDT回馈
2025-10-31 10:12:46
Chloe Cheung
Chloe拥有超过10年财经新闻报导经验，近年专注加密货币、NFT、区块链、Web3及元宇宙等项目，曾在区块链公司中任职撰稿员，撰写相关内容。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者