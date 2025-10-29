川普内幕鲸鱼在降息前加码比特币和以太坊！美众议员提案禁止川普家族进行加密交易

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 十月 29, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

据市场消息报导，一条川普内幕鲸鱼已在比特币和以太坊上开设了4.3亿美元的多头头寸，这是在美国联邦储备系统会议结束时将公布的降息决定之前发生的，就因为FOMC会议将会今天开始召开，现时25个基点的降息决定几乎被确认，因此，有美国众议员提案禁止川普家族进行加密交易。

川普鲸鱼在美联储决策前重新加码

数据显示，川普内部人士鲸鱼已在比特币和以太坊上建立4.3亿美元的杠杆多头头寸。该鲸鱼因其在之前的交易中实现了惊人的12连胜而闻名。在加密市场稳定后，该实体开始平仓其比特币的空头头寸。该交易者在所谓的川普关税崩盘之前正确地做了空头，因此变得相当受欢迎。根据最后报导，该交易者在本月早些时候平仓8660万美元的空头头寸后获利238万美元。

🚨 BREAKING



TRUMP INSIDER JUST OPENED A NEW $430 MILLION LONG ON $BTC AND $ETH



HE’S 12/12 ON TRADES (100% WIN RATE) AND ALREADY UP $35 MILLION IN JUST A FEW DAYS.



HE DEFINITELY KNOWS SOMETHING 👀 pic.twitter.com/G7vEKhR1ha — 0xNobler (@CryptoNobler) October 28, 2025

然而一些专家建议，可能是另一位内部人士鲸鱼在本月早些时候开设了2.55亿美元的比特币和以太坊多头头寸，恰在美国总统川普于亚太经合组织峰会上确认与中国国家主席习近平会议之后。与此同时，分析师认为这一最新动作可能是另一个在明天的美联储降息公告前的战略行动。美联储降息的决策可能会为传统和数字资产市场注入新的波动性。

市场焦点落在鲍威尔的讲话

联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议今天开始，并将于明天结束，预计将会产生可能影响加密市场的关键政策更新。市场的焦点现时集中于鲍威尔讲话，因为这位联邦储备主席将于周三东部时间下午发表讲话，他预计会分享中央银行在2026年对就业、通胀和经济状态的立场。由于美联储最近才作出本年度首次降息，因为今次的会议特别重要。他们实施了25基点的减少，将基准范围下调至4.0%至4.25%。值得注意的是，98%的Polymarket交易者在押注明天有可能再次降息25基点。

FOMC会议 由12名投票成员组成，每年开会8次，以决定利率并进行公开市场操作。其决策对股价、抵押贷款利率和加密货币流动性等全球市场有影响。专家将川普内部人的激进做多，并解读为一项计算过的赌注，认为美联储降息周期将使资本重回风险资产。更低的利率通常会削弱美国美元，并鼓励流入比特币等替代投资。另一方面，美国众议员Ro Khanna今天更提出法案，要求禁止川普家族进行加密货币交易。他指川普的币让他赚了数十亿美元，然后他又赦免了币安的中国犯罪者，此举是为了禁止川普的腐败加密货币行为。

Rep. Ro Khanna introduces bill to band thieving Trump family from trading Crypto. pic.twitter.com/p2nCCUceQl — Jerry_Saiyan (@JerryWillResist) October 28, 2025

Bitcoin Hyper继续热爆市场

比特币Layer2新专案 Bitcoin Hyper（$HYPER） 成为另一个资金焦点。该专案以Solana虚拟机器（SVM）架构为基础，致力于为比特币建立高效、安全的跨链应用环境。其预售金额已突破2,500万美元，24小时新增资金超过50万美元。链上数据显示，有大型投资人单笔投入31万美元，创下本轮预售纪录，成为推动市场信心的关键事件。Bitcoin Hyper的技术核心在于非托管桥接，让比特币在Layer2环境中参与DeFi、NFT、游戏及支付应用，赋予BTC真正的可程式性。

HYPER预售价格 目前为0.013175美元，采用每三日自动调升的递增模式，总供应量固定且不增发，形成稀缺与价格支撑预期。作为网路手续费、治理与质押的核心代币，HYPER承载整个Layer2运作机制。根据官方资料，其质押年化报酬率高达47%，参与者可同时获得治理投票权与收益权益。计划预计于2025年第四季正式上线主网，届时HYPER将全面进入生态运作阶段，开放跨链应用与流动性功能。

点击这里参与预售