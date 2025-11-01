BTC $110,179.87 0.12%
比特币新闻

比特币价格预测：万圣节突发"惊魂"！BTC跌破11万美元　周末能否迎来反弹？

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币 迷因币
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
Esther Hui
Esther Hui
在欧洲时段，比特币围绕 11万美元关口震荡整理，上方受到EMA均线的压制。早些时候，BTC延续了万圣节的下跌行情，一度跌破11万美元，市场交易者正警惕周末是否会出现反弹行情。

目前的走势延续了过去几天的收敛震荡形态，价格在对称三角形内运行——这是典型的“爆发前的犹豫”结构。当前BTC报价约 $110,162，多头在 $106,300 附近积极防守，而空头在 $112,000 上方压制反弹。

这种市场犹豫与美联储偏鸽的流动性表态下的风险情绪一致。比特币持续收窄的波动区间显示出波动率明显下降，往往是“暴风雨前的宁静”。有分析师指出：“结构正在收紧，市场正逼近关键的拐点时刻。”

比特币（BTC/USD）技术面：或将酝酿突破

在4小时图上，BTC价格走势依然偏空，但目前正从下方趋势线反弹。一根看涨吞没K线显示买盘力量开始回归。不过，从均线结构来看，50日EMA（$111,240）依然位于200日EMA（$112,685）下方，这意味着短线趋势依旧中性偏空，多头想要翻盘还需更多动能。

BTC/USD 价格走势图 – 数据来源：TradingView

RSI指标位于46，从超卖区反弹向上，显示出早期的回升迹象。然而，连续出现的纺锤线K线表明市场犹豫，多头与空头正在争夺主导权。价格在对称三角形内波动，暗示波动性即将上升，可能在未来几天内出现突破。

关键技术水平：

  • 阻力位：$112,000、$116,300、$119,700
  • 支撑位：$106,300、$103,400、$100,200

周末展望：区间震荡还是趋势反转？

如果BTC能够突破$112,000阻力位并伴随成交量放大确认，短线有望上攻至$116,000–$119,000区间。
但若跌破$106,300支撑，价格可能进一步下探至$103,400。

许多交易者预期可能出现“周末拉盘”，这种情况常出现在大幅抛售之后，当市场流动性较低时，价格往往会被迅速拉升。随着美联储最新政策转向后整体流动性预期回升，比特币或将很快确定11月的方向。

目前来看，在$112,000上方的多头仓位仍对看涨交易者有利，但在突破未确认前，需保持谨慎。
这波万圣节的下跌究竟会成为一份“糖果”还是另一个“恶作剧”，取决于比特币在波动回归时的表现。

Bitcoin Hyper：比特币在 Solana 上的下一个进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正为比特币生态带来一个全新的阶段。尽管BTC依旧是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补上了它长期以来的短板——Solana级别的速度。

作为首个基于 Solana Virtual Machine（SVM） 驱动的 比特币原生Layer 2，Bitcoin Hyper 将 比特币的稳健性 与 Solana的高性能架构 融合在一起。

由 Consult 审计，Bitcoin Hyper 项目在推广过程中强调信任与可扩展性，并已获得强劲的市场动能。目前其预售额已突破2520万美元，代币价格仅为 $0.013195，在下一轮涨价前仍处于早期阶段。

随着比特币链上活动增加、以及市场对高效BTC生态应用需求的上升，Bitcoin Hyper 正逐渐成为连接比特币与Solana两大生态的桥梁。如果说比特币奠定了加密世界的基础，那么 Bitcoin Hyper 则有望让它再次变得更快、更灵活、更有趣。

如何购买Bitcoin Hyper简单指南

