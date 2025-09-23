Quer aumentar seu lucro? A resposta é comprar Bitcoin, diz BlackRock

Estudo da gestora mostra que até pequenas alocações na criptomoeda aumentam a rentabilidade, reduzem riscos e tornam carteiras mais eficientes no longo prazo.

Autor Pedro Augusto Autor Pedro Augusto Perfil de Autor Fração Copiado Verificado por Paulo José Autor Paulo José Perfil de Autor Divulgação de Afiliados Divulgação de Afiliados



Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Acreditamos na total transparência com nossos leitores. Alguns de nossos conteúdos incluem links de afiliados, e podemos ganhar uma comissão por meio dessas parcerias. No entanto, essa compensação potencial nunca influencia nossas análises, opiniões ou avaliações. Nosso conteúdo editorial é criado de forma independente de nossas parcerias de marketing, e nossas classificações são baseadas exclusivamente em nossos critérios de avaliação estabelecidos. Leia mais Último update: Setembro 23, 2025

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

Nesta segunda-feira, durante o DAC Insiders, promovido pelo Mercado Bitcoin, a BlackRock apontou que comprar Bitcoin aumenta o lucro em uma cesta de ativos.

De acordo com Cristiano Castro, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da gestora no país, incluir Bitcoin em uma carteira tradicional pode elevar a rentabilidade e, ao mesmo tempo, reduzir a volatilidade de longo prazo.

O estudo partiu de uma composição típica de portfólio brasileiro: 30% em Bovespa, 40% em CDI e 30% em IMA-B.

Nesse cenário, o retorno anualizado foi de 10,56%, com volatilidade de 8,06%, índice de Sharpe em 0,15 e drawdown máximo de -13,4%.

Quando a BlackRock incluiu o Bitcoin em proporções de 1%, 3% ou 5%, o desempenho melhorou de forma consistente.

Com apenas 1% do ativo, o retorno anualizado subiu para 11,47%, a volatilidade caiu para 7,91%, o Sharpe quase dobrou para 0,27 e o drawdown recuou para -8,27%.

Para a gestora, o dado confirma que a criptomoeda não é apenas especulação, mas um elemento de diversificação essencial.

Castro ressaltou que a adoção do Bitcoin cresce mais rápido que a internet e os celulares em seus primeiros anos de uso.

Para ele, o mercado ainda está no início da trajetória e deve expandir de forma acelerada à medida que novas gerações assumem o protagonismo econômico.

Os millennials já investem mais em cripto do que em fundos mútuos ou ações, sinalizando uma transformação estrutural nos hábitos de alocação de capital.

Comprar Bitcoin

O executivo lembrou o caso do iShares Bitcoin Trust (iBIT), que se tornou o fundo mais rápido da história a atingir US$ 50 bilhões.

O recorde foi alcançado em poucos meses, enquanto o segundo colocado, o IEFA, levou quase seis anos para chegar ao mesmo nível.

‘Esse ritmo de adoção não só legitima o mercado, como também atrai investidores inéditos para a BlackRock‘, destacou Castro.

Outro ponto levantado foi a perda do poder de compra das moedas fiduciárias. Um dólar de 1913 vale hoje apenas três centavos em termos reais.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão para o Bitcoin (BTC), assim como as estimativas de outros especialistas.

O real, desde os anos 2000, perdeu aproximadamente 98% do seu valor. Para a BlackRock, esse contexto reforça o papel do Bitcoin como reserva de valor moderna, capaz de proteger patrimônios contra a inflação.

Durante anos, a volatilidade foi a principal crítica ao Bitcoin. No entanto, os dados da BlackRock mostram que, ciclo após ciclo, a oscilação do ativo vem diminuindo, aproximando-se do comportamento de instrumentos tradicionais.

Essa tendência reforça a visão de que o Bitcoin está pronto para ocupar espaço em portfólios institucionais.

Bitcoin como maior retorno

O levantamento também apontou que, em diferentes anos, o Bitcoin figurou entre os ativos de maior retorno, superando ouro, ações e títulos.

Essa performance, somada à redução da volatilidade, explica por que grandes gestoras começam a tratá-lo como parte central da diversificação global.

Castro analisou ainda o papel do Bitcoin em momentos de crise e choques geopolíticos.

Em episódios como a invasão da Ucrânia, a disputa comercial entre EUA e China, a pandemia de Covid-19 e a recente escalada de tarifas globais, o ativo mostrou desempenho positivo e descorrelação em relação a outros mercados.

‘Em 2022, quando a maioria das bolsas ocidentais estava fechada, a única moeda global disponível 24 horas era o Bitcoin. Isso trouxe uma vantagem operacional imensa’, afirmou.

A negociação ininterrupta da criptomoeda resolve um desafio antigo: a falta de integração entre bolsas globais.

Assim, essa característica, segundo Castro, reforça o papel do ativo em cenários de estresse e busca por liquidez imediata.

De acordo com a BlackRock, a questão central não está em definir se a alocação deve ser de 1%, 3% ou 5%. O mais importante é dar o primeiro passo e incluir o Bitcoin no portfólio.

‘A simples adição já melhora o equilíbrio entre risco e retorno, deixando a carteira mais eficiente’, concluiu Castro no evento.