A operação faz parte de uma estratégia para proteger o ecossistema e preservar a integridade de suas promoções.
Pedro Augusto
Pedro Augusto
Anderson Mendes
Anderson Mendes
Cofundadora da Binance desmente boatos de possível venda da exchange

A Binance iniciou uma deslistagem e ações mais duras do ano contra atividades fraudulentas em sua plataforma.

Assim, entre os dias 13 e 19 de outubro, a exchange bloqueou mais de 600 contas envolvidas em ‘fazendas de bots’ e manipulação.

Todas estavam envolvidas em lançamento de tokens dentro do programa de lançamentos Binance Alpha.

De acordo com a Binance, a operação faz parte de uma estratégia para proteger o ecossistema e preservar a integridade de suas promoções.

Segundo a empresa, os sistemas de segurança detectaram padrões anormais de comportamento, especialmente o uso de ferramentas automatizadas para explorar airdrops e farming de tokens.

Todas as contas envolvidas tiveram os ganhos revertidos e foram banidas permanentemente de futuras campanhas.

Binance promete recompensa a quem denunciar fraudes

A medida veio acompanhada de uma nova iniciativa de incentivo à denúncia de irregularidades.

Agora, o primeiro usuário que apresentar provas verificáveis de fraude pode receber até 50% das recompensas recuperadas da conta denunciada.

A Binance orienta os participantes a enviar relatórios com capturas de tela, endereços IP, UIDs ou carteiras por meio do canal oficial de denúncias.

O objetivo é criar um ambiente de vigilância comunitária e fortalecer a confiança no uso das ferramentas da plataforma.

De acordo com a empresa, esse episódio não é isolado.

A Binance afirma realizar milhares de suspensões anuais para conter abusos e práticas automatizadas que distorcem a distribuição justa de recompensas no setor DeFi.

Em junho, uma operação semelhante expulsou contas que violaram a política de ‘um usuário, uma conta’, reforçando o combate contra robôs e múltiplos cadastros falsos.

Além disso, a exchange também destacou o impacto crescente da automação no mercado.

Desde 2023, a Binance introduziu a função de Prevenção de Auto Trading (STP) em sua API, que bloqueia automaticamente ordens manipuladas e conexões fraudulentas criadas por bots de alta frequência.

Binance deslistagens e ajustes em contratos futuros

Além dos bloqueios, a Binance anunciou uma nova rodada de deslistagens e ajustes em contratos futuros, sinalizando um endurecimento geral de suas regras.

Entre os contratos removidos estão o USDⓈ-M SLERFUSDT, que será liquidado em 20 de outubro, e o COIN-M CHZUSD, com encerramento previsto para o dia 21.

Após as liquidações, ambos os contratos serão deslistados permanentemente.

Além disso, a corretora também atualizou margens e alavancagens para os pares futuros, reduzindo os limites de exposição e ampliando as taxas de manutenção.

De acordo com a empresa, a medida busca evitar riscos excessivos em posições altamente alavancadas, comuns entre investidores especulativos.

No mercado à vista, a Binance removeu seis pares de negociação, incluindo ANKR/BTC, BOME/EUR, DATA/BTC, HOME/BNB, SHELL/BNB e SPK/BNB.

A empresa justificou as remoções citando baixa liquidez e volume de negociação, fatores que comprometem a qualidade do mercado.

Usuários afetados ainda poderão negociar os mesmos tokens em outros pares ativos dentro da plataforma.

