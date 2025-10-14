توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): الطلبات المقدمة إلى SEC توحي بإطلاق وشيك لصناديقها المتداولة في البورصة (XRP ETFs)، فهل حان وقت بلوغ سعرها 1,000$؟

أضافت جهات إصدار الصناديق المتداولة في البورصة لعملة ريبل (XRP ETFs) رموز صناديقها في ملفاتٍ جديدة، لتومض توقّعات سعري عملة ريبل (Ripple) بشرارة يُمكنها دفع سعر العملة صوب 1,000$.

تُظهر أحدث تعديلات الطلبات المقدمة وفق نموذج S-1 أنّ التحضيرات النهائية لإطلاق صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETFs) أصبحت في الطريق، ما أشعل تفاؤلاً في أوساط المستثمرين بشأن توقعات سعر عملة ريبل (Ripple). فقد تضمَّنت بعض الملفات المُحدّثة رموز التداول الرسمية، وهو ما اعتبره نيت جيراسي (Nate Geraci) -الشريك المؤسّس لمعهد الصناديق المتداولة في البورصة (ETF Institute)- مؤشّراً على اقتراب العملة البديلة من تلقي الموافقات الرسمية.

Another batch of S-1 amendments rolling in on spot xrp ETFs…



Bitwise, Franklin, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, & Canary.



Several include ticker symbols.



Getting close. pic.twitter.com/TY24kTY6MI — Nate Geraci (@NateGeraci) October 10, 2025

ويشير إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) -كبيرُ محلّلي الـ ETFs لدى وكالة بلومبيرج- إلى أن الطلبات المقدمة حالياً وفق نموذج S-1 تمثّل آخر عقبات نيل الموافقة الرسمية، وذلك بعد التحوّل الإجرائي الكبير الذي أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

فتبنّي اللجنة لمعايير إدراج عامةٍ ألغى الحاجة إلى التقدم بطلباتٍ وفق نموذج 19b-4، لتقتصر الإجراءات على مراجعة الطلبات المقدمة وفق نموذج S-1 فقط. ضمن هذا الإطار، تستوفي عملة ريبل (Ripple) معايير الأهليّة كأصل مالي، ما يمنحها أولوية في مسار الموافقة ويُمهّد الطريق أمام إدراج منظم لصناديق التداول الفوري في الأسواق المالية التقليدية الأمريكية.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يمثل هذا التطوّرَ المحفز المنتظر لدفع سعرها صوب 1,000$؟

قد يوفّر الطلب المتزايد من المؤسسات المالية التقليدية الزخم الكافي لتأكيد اختراق سعر عملة ريبل (Ripple) نموذج المثلث الصاعد الممتد لعامٍ كامل.

فرغم إبطال موجة التصفية الواسعة التي عمّت السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع غالبية النماذج الصاعدة قصيرة الأجل، فإن الهيكلية الفنية المبشرّة الأوسع نطاقاً ما تزال قائمة.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج XRP/USD اليومية يُظهر نمط المثلث المبشر الممتد لعامٍ كامل، المصدر: TradingView

وتُعيد مؤشرات الزخم تسليط الضوء على نقطة الاختراق، مؤكدةً أن مستوى 1.50$ قد يُشكّل قاعاً محتملاً، فقد ارتدّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) بحدة بعد ملامستها نطاق البيع الزائد عند 30، فيما يُظهر مخطط مؤشر MACD إمكانية تشكّل قاع جديد دون خط الإشارة، ما يوحي بعودة المشترين بعد أن فقدت موجة البيع زخمَها.

كما يستقر حاجز الاختراق الحاسم عند 3.40$، وهو مستوى مقاومةٍ بقي معيقاً للانطلاقة على امتداد النموذج، فإذا تم اختراقه وتحويله إلى دعم، فقد يرتفع السعر بنسبة 210% ليبلغ مستهدفه الفني عند 8$.

ففي المدى المنظور، ينبغي على المتداولين مراقبة حدوث ارتدادة محتملةٍ عن منطقة الطلب البالغة 2.70$ لتأكيد تشكل دعمٍ يدفع باتجاه مواصلة المسار الصاعد. أما على المدى الأبعد، فإن توسّع انخراط مؤسسات التمويل التقليدية الأمريكية وخفض معدلات الفائدة -بما يُعزّز شهية المخاطرة- قد يدفع سعر عملة ريبل (Ripple) صوب 15$ مع اقتراب عام 2026، ما سيتيح مكاسب مُحتملة بنسبة 500%. ومع بقاء بلوغ 1,000$ هدفاً بعيد المنال حالياً، فإن نقاط التلاقي الجديدة للاستثمارات المؤسساتية قد تُهيّئ أساساً قوياً لبلوغه على المدى الطويل.

عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE): الطريقة الجديدة لكسب الأرباح في هذه الدورة؟

هيمنت عملة بيبي (Pepe-PEPE) على فئة عملات الميم خلال موجة الارتفاعات الأخيرة، مُحوّلة الضفدع الشهير إلى أحد أبرز الظواهر الثقافية في عالم الكريبتو. أما اليوم وامتداداً لمنبع الطاقة ذاته، يظهر مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) موفراً ما لم يقدّمه الأصل من قبل، وهو مصدر حقيقيٌّ لكسب العوائد دون عناء.

فلا يخفى علينا محاولة العديد من مشاريع عملات الميم خوض ذات التجربة، إذ قدّمت عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) ميزة الرهن، إلا أن عملة بيبي نود (PepeNode) تجاوزتها بمراحل من خلال توفيرها آلية التعدين من أجل الكسب (M2E) المبتكرة، فهي لا تتطلّب معدات تعدين ملموسة، إذ يُمكن للمُستخدم ببساطةٍ تسجيل الدخول، وشراء عُقد تعدين افتراضية، وتجميع معدات تعدين، والبدء بتلقي مكافآتٍ من باقةٍ معروفةٍ من عملات الميم.

تبدو الأرقام قوية بدورها؛ إذ تجاوزت حصيلة الاكتتاب حاجز 1.7 مليون دولار، بينما لا يزال أوائل المشاركين في بروتوكول الرهن يُحققون عوائدَ سنوية تصل إلى 740% قبل انطلاق المرحلة التالية. ومع حرق 70% من أرصدة عملة بيبي نود (PepeNode) المُستخدمة في شراء العُقد ومعدات التعدين الافتراضي، تدعم الطبيعة الانكماشية للبيانات الاقتصادية قيمة العملة على المدى الطويل.

أما بالنسبة للتوقيت، فلا يُمكن أن يكون أفضل من ذلك؛ إذ إن أوضاع الاقتصاد الكلي تدفع الاستثمارات مُجدداً نحو أصول المخاطرة كعملات الميم، ما سيكسب آلية مكافآت مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) قوّةً إضافية مع تنامي الزخم في هذا القطاع.