توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مع تسجيل المكاسب الاستثمارية المؤسساتية 3.7 مليار دولار؛ فهل يمكن أن يصل إلى 100$ في 2025؟

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توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): قد يعاود سعر العملة الأساسية لشبكة ريبل اختبار أعلى مستوى له على الإطلاق مع الزيادة الهائلة في الاستثمارات الجديدة الواردة إلى صناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (ETFs).

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 27% الأسبوع الماضي مستعيداً مستوى 3$ لأول مرة منذ شهور مع تزايد الحماس حول إطلاق أول صندوق لتداول عملة ريبل في البورصة (ETF)، حيث أشارت وثيقة تنظيمية بالأمس إلى أن صندوقProShares Ultra XRP ETF (UXRP) سيبدأ التداول في 18 تموز/يوليو الجاري، ما سيدعم توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) المتفائلة على المدى القريب.

ويُعَد توقيت إطلاق هذا الصندوق مثالياً، حيث ارتفعت الاستثمارات المؤسساتية الواردة إلى صناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (ETFs) إلى 3.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، ما أضاف مزيداً من الزخم الإيجابي لمسيرة صعود عملة ريبل (Ripple).

📈 Digital asset products saw inflows of US$3.7B last week, the second-largest on record.@Bitcoin and @ethereum dominate with inflows of US$2.7B and US$990M respectively. XRP @Ripple experienced the largest weekly outflows, totalling US$104M.



🇺🇸 + US$3.7B

🇩🇪 – US$85.7M

🇨🇭 +… pic.twitter.com/DQUMzN9oEY — CoinShares (@CoinSharesCo) July 15, 2025

وسلط المحللون لدى موقع كوينشيرز (CoinShares) الضوءَ في تقريرهم الأخير على أن هذه الصناديق حققت مكاسبَ استثمارية للأسبوع الثالث عشر على التوالي، واجتذبت -على أساس سنوي- إجمالي استثماراتٍ جديدةً قدرها 22.7 مليار دولار.

ورغمَ أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لم تُوافق بعد على إنشاء صندوق تداول عملة ريبل (Ripple) في البورصة، كما تُشير توقعات أسواق بوليماركت (Polymarket) إلى أن هناك فرصة بنسبة 85% لموافقة اللجنة على هذا الصندوق قبل نهاية العام.

لقد مثلت المُوافقة على إنشاء صندوق تداول عملة سولانا (Solana-SOL) في البورصة -الذي يقدم عوائد رهن- لحظة فارقة في عالم الكريبتو، ما يعني استعداد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تبني نهج أكثرَ مرونة والسماح للشركات بتضمين بعض الخصائص الفريدة لسوق العملات الرقمية في هذه الصناديق.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يعيد اختبار أعلى مستوى له على الإطلاق؟

يُظهر المُخطط البياني لعملة ريبل (Ripple) ضمن إطار زمني قدره يوم استقرارَه النسبي، وقد يعاود سعرها قريباً اختبار أعلى مستوى له على الإطلاق تم تسجيله في كانون الثاني/يناير 2018، والذي يبلغ 3.84$.

ويبدو أن الزخم يصب في مصلحة الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر)، حيث شهد حجم تداول عملة ريبل (Ripple) زيادةً ملحوظة في الأيام الأخيرة مع تسجيل قيمة عملات XRP -التي تم تداولها في الـ 24 ساعة الماضية- أكثرَ من 10 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول ذروَته عند 15 مليار دولار في 11 تموز/يوليو، وهو الأعلى منذ أكثر من شهر.

واستناداً إلى مدى استقراره الحالي، قد يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) مرةً أخرى بنسبة 38% في المدى القريب، ما قد يدفعه نحو مستوى 3.77$. ورغم أن بلوغه مستوى 100$ يبدو حلماً على المدى الطويل، إلا أن إمكانية تسجليه مستوى غير مسبوق تتزايد.

وبينما يُعد الاحتفاظ بعملات ريبل (Ripple) بأمان أمراً ضرورياً، اكتسبَ اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) شهرةً واسعة كأحد أفضل اكتتابات العملات الرقمية هذا العام، حيث يُقدم المشروع محفظة تتمتع بعناصر الأمان ورسوم المبادلة المنخفضة وميزاتٍ قوية أخرى مُصمّمةٍ للموجة القادمة من تبني العملات الرقمية.

بعد جمعه 13 مليون دولار؛ اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) يوشك على الانتهاء وهذه هي فرصتكم الأخيرة للانضمام المبكر إليه

تُعد بيست واليت (Best Wallet) محفظة كريبتو سهلة الاستخدام مُصممة للمستثمرين اليوميين، وتتيح لكم تخزين وتداول وإدارة عملاتكم الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بأمان عبر أكثر من 60 شبكة بلوكتشين مختلفة، كلُّ ذلك دون التخلي عن سيطرتكم على أصولكم الخاصة.

وعقبَ نجاحه بجمع أكثر من 13 مليون دولار، يوشك اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) على الانتهاء، أي أنّها فرصتكم الأخيرة للانضمام إلى أحد أكثر مشاريع محافظ الكريبتو رواجاً هذا العام.

ويتوافر تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) للهواتف المحمولة الآن على نظامي التشغيل iOS وAndroid، وقد أشاد المستخدمون الأوائل بتصميمه السلس وميزاته القوية، وأبرزها أداة “العملات المنتظرة” التي تساعد المستخدمين على استكشاف اكتتابات العملات الرقمية الواعدة قبل انتشارها، ما يمنح المستثمرين فرصة الانضمام المبكر وزيادة عوائدهم منها.

وبمجرّد الإطلاق الرسمي لمنصة المشروع، من المتوقع أن يرتفع الطلب على عملتها الأساسية بيست واليت (Best Wallet)، وسيتمتع مالكوها بخصوماتٍ على الرسوم، والوصول الحصري لميزاتٍ جديدة، ودخولٍ مبكر إلى أفضل المشاريع.

أخيراً ولشراء عملة بيست واليت (Best Wallet)، يُمكنكم زيارة موقعها الرسمي وربط محافظكم بواجهته. وإذا لم يكن لديكم محفظة كريبتو، فيُمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) من هنا، حيث يمكنكم اقتناء عملة BEST باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو بالفيزا والماستركارد.