توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) عقب تشكيل نمط القمة المزدوجة علامة تحذيرية، فهل انتهت دورتها الصاعدة؟

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عقبَ تشكيل تحركات سعر عملة ريبل (Ripple) نمط القمة المزدوجة عند مستوى 3.66$، أصبَحت توقعاتها السعرية تنذر حالياً بخطر يتهدد دورة السوق الصاعدة مع تلاشي الزخم.

مع تشكيل تحركاتها السعرية نمط القمة المزدوجة على امتداد أعلى المُستويات المسجلة عند 3.66$، تحوّلت توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) في المدى المنظور إلى هابطةٍ، ما أثار شكوكاً حول مسارها المستقبلي ووضع الاتجاه العام الصاعد محلَّ تساؤل؛ ففيما أدى المزاج العام الإيجابي إلى تحول الاستثمارات نحو العملات البديلة، بدأ الزخم بدأ بالتلاشي وتراجعت قراءة مؤشر موسم العملات البديلة بشكلٍ حاد من 59 إلى 43.

مؤشر موسم العملات البديلة، المصدر: Coinglass

وبعد المصادقة على قانون GENIUS وتوقع تمرير قانون CLARITY لاحقاً في كانون الأول/أكتوبر المقبل، امتدت محفزات الانطلاق حالياً لتتجاوز حدث “أسبوع الكريبتو” (Crypto Week)، وليُصبح الطريق ممهداً لمواصلة المسار الصاعد.

وبدون اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة، سيبقى الطلب المؤسساتي محدوداً بانتظار الوضوح التنظيمي، الأمر الذي يُعد عائقاً محورياً أمام انطلاقة سعر عملة ريبل (Ripple) نظراً للنزاع القضائي الدائر حول تصنيفها مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

🚨: The CLARITY Act just made things simple:



🔹 If a blockchain is decentralized → It’s a commodity (CFTC)

🔸 If it’s not → It’s a security (SEC)



That means projects like $XRP could finally get the green light! ✅🚀 pic.twitter.com/oB7bWNCf7B — 𝕏aif🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) July 21, 2025

تحليل سعر عملة ريبل (Ripple): هل انتهت دورة سوقها الصاعدة؟

فيما يظل المسار الصاعد لسعر عملة ريبل (Ripple) قائماً، توشك تحركاته على الانتهاء من تشكيل نمط القمة المزدوجة مع ظهور بوادرَ على ضعف الأداء.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج XRP/USDT بمدى الأربع ساعات تظهر تشكل نموذج القمة المزدوجة، المصدر: TradingView/Binance

ويبدو أن معظم توقعات تراجع السعر قد تحققت، فبعد ملامسة سعر عملة ريبل (Ripple) مؤخراً أدنى مستوياته عند 2.79$ وارتداده ليستقر حالياً حول 3.20$، تبدو الفرصة قوية لانعكاس المسار، خاصةً وأنّ مؤشرات الزخم تدعم توقعاً كهذا، حيث ارتدّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عن نطاق البيع الزائد مشكلةً قيعاناً متدرجة الارتفاع، في إشارة مبكرة إلى بدء البائعين بفقدان قوتهم، وهو ما يدعمه تقاطع خط إشارة مؤشر MACD مع نظيره للاتجاه ما يُوحي باكتساب زخم صاعد، خاصةً وأن حدوث تقاطع ذهبي هنا قد يُشعل فتيل انطلاقةٍ جديدة.

فإذا تماسك سعر عملة ريبل (Ripple) بالقرب من مستواه الحالي، قد يتمكن من استعادة انطلاقته بعد اختراقه خط العنق ليتحول إلى مستوى دعم، ما يعني أن تجاوز السعر أعلى مستوياته المُسجلة مؤخراً عند 3.66$ قد يُمكّنه من استهداف مَعلمِهِ التالي عند 4$، ويوفر إمكانية تحقيق مكاسبَ بنحو 25%.

بالتالي، إذا تماسك سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى خط العنق البالغ 3.15$ فقد يعكس مساره محاولاً إعادة اختبار قمته السابقة البالغة 3.66$. وإذا نجح باختراقها، فقد يستهدف المَعلم التالي عند 4$، ما سيُوفر حينها مكاسب بنحو 25%.

عملة ريبل (Ripple) تفوتها أقوى اتجاهات الرواج خلال الدورة الحالية

لا يُمكن تجاهل تراجع اهتمام المستثمرين بعملة ريبل (Ripple) لعدة أشهر بَحثاً عن عملات رقمية جديدة تتمتع بإمكانات نمو أعلى؛ فعندما يتعلق الأمر بالمضاربات، يُصبح اهتمامُ المستثمرين المحرك الرئيسي للأسعار. وثمة عدد قليل من العملات التي يمكنها الاستفادة من هذا الزخم أبرزها “العملات ذات المهام الواضحة”، والتي تمثل أكثر نوعيات عملات الميم نقاءً نظراً لاعتمادها التام على مجتمع شديد الإخلاص.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

وتُعد عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) مثالاً واضحاً على هذه النوعية المثيرة، فهي لا تقدم أي وعود أو استخداماتٍ وظيفية؛ ورغم عدم توفيرها مزايا تُذكر، تعج ضالتكم المنشودة بفئة عملات الميم.

فعملة توكن 6900 (TOKEN6900) هي سبيلكم للنجاة من بؤس محاولة اللحاق بركب الرأسمالية المتوحشة والإبحار في زمن أبسط لم يَعُد تحقيق الثروات فيه حكراً على المؤسسات الكبرى، إذ بإمكان العامة حالياً إطلاق عملتهم الخاصة المستوحاة من الحنين إلى العقد الأول من الألفية الجديدة بدافع رغبة الهروب من الرأسمالية والعمل بدوام كاملٍ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

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