توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) بعد بيع حوت أرصدة منها بقيمة 63 مليون دولار عبر منصة بينانس (Binance)، ولاعبون كبار يستغلون موجة التراجع للشراء

هزت صفقة بيع أحد حيتان عملة ريبل (Ripple) أرصدةً منها بقيمة 63 مليون دولار أركان منصة بينانس (Binance)، لكنها قوبلت بموجة شراء قويةٍ لتتطلعَ توقعات سعر العملة إلى ارتدادة قويةٍ تدفعه نحو تسجيل مستوياتٍ عليا جديدة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

أثارَ نقل كميةٍ كبيرة من عملة ريبل (Ripple) بقيمة 63 مليون دولار إلى منصة بينانس (Binance) خلال التراجع المفاجئ ليوم الجمعة الماضية تساؤلاتٍ عديدة. مع ذلك، بقي المحللون داعمين لتوقعات سعر عملة ريبل (Ripple) المبشرة نظراً لاستمرار بعض اللاعبين الكبار باستغلال فرصة التراجع للشراء، فقد سارع مُشترون كثر للدخول بقوة حول مستوى 2$، ما يعكس ثقة واضحة بالعملة رغم اضطرابات السوق.

ففي آخر 24 ساعة، ارتدَّ سعر عملة ريبل (Ripple) للأعلى بنسبة 1.6% قبل أن يتراجع إلى 2.40$، فيما بقيت أحجام التداول عند مستوى قوي يُمثل 4% من قيمتها السوقية، ما يوحي باستعادة الثيران (المضاربين على الارتفاع) زمام المبادرة.

في غضون ذلك، صمدَت أصول الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) في وجه التراجع، فما يزال صندوق العملة المتداول في البورصة(XRP ETF) حديثُ الإطلاق التابع لتحالف REX-Osprey -والمسمّى XRPR- يدير أصولاً منها بقيمةٍ تتجاوز 90 مليون دولار، وهو مُقارب لمستويات الأسبوع الماضي.

كما يبدو أنّ المُحتفظين طويلي الأجل بأرصدة عملة (Ripple) قد استغلوا انتكاسة الأسبوع الماضي لشراء العملة بسعر مُخفض كثيراً، ما يعني أن عملية النقل الفردية إلى منصة بينانس (Binance) لا تُعَد بالضرورة مؤشراً على تبدل المزاج العام للسوق.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): ارتداد للأعلى عن خط الاتجاه وازدياد أحجام التداول يدعمان التوقعات المبشرة

يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) اليومية نجاحه بالارتداد للأعلى عن خط اتجاهه الحاسم فور ملامسته مستوى 2$، ويُؤكد ازدياد أحجام التداول على الأهمية الفنية لهذا المستوى، ما يدعم بقوة تلك التوقعات المبشرة لسعر العملة في المدى المنظور.

وفيما ارتدَّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عن نطاق البيع الزائد مع ارتفاع السعر إلى 2.5$، فقد استمرَّ السعرُ بمعاناته نتيجة استقراره دون خط متوسط الحركة الأسي المقاس بمدى 200 يوم (EMA-200)، فإذا نجحَ سعر العملة باختراق حاجز 2.70$، يُمكن لذلك ترجيحُ إعادة اختبار مستوى 3$. واكتسبت العملة زخماً إضافياً مكّنها من اختراق حاجز 3.5$، ما يُمثل إعداداً فنياً مثالياً لبلوغ سعر عملة ريبل (Ripple) علامة 5$ أو يزيد قبل انتهاء العام.

وفي الآونة الأخيرة، تُواصل شركة ريبل (Ripple Labs) تركيزَ جهودها على توسيع نظامها التقني بعد تحوّل الوضعية التنظيمية إلى صالحها. وفي ظل تزايد إقبال المؤسسات، يبدو اغتنام المُشاركة المبكرة في اكتتابات العملات الرقمية الجديدة لمشاريع واعدة مثل عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) قادراً على تأمين مكاسب تفوق المتوسط خلال الدورة الحالية.

عملة بيبي نود (PepeNode) تحول ممارسة أنشطة التعدين إلى لعبة مثيرة دون تعقيد أو تكاليف

يوفر مشروع بيبي نود (PepeNode) آليةً مبتكرةً تتيح للجميع استكشاف إثارة تعدين عملات الميم، دون الحاجة إلى معداتٍ باهظة الثمن أو خبرة تقنيةٍ معقدة؛ فآليتها بسيطة للغاية وكلُّ ما يترتب عليكم هو شراء عملة بيبي نود (PepeNode)، وإعداد خادمكم الافتراضي، وتشغيل معدات تعدين بالكمّ المناسب. وكلما اشتريتم معدات تعدين إضافية، تضاعفت مكافآتكم من عملات الميم، فالأمرُ بهذه البساطة.

ومع توسّع أنشطتكم التعدينية، ستتقدمون في ترتيبكم على قائمة المتصدّرين وتتلقون مكافآتٍ غير متوقعةٍ، بما فيها أرصدة مجانية من أبرز عملات الميم مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة بونك (Bonk-BONK).

كما يُمكنكم ترقية معدات التعدين متى شئتم لزيادة الإنتاجية وتعزيز صدارتكم للمنافسين. ومع تزايد شهرة المشروع، يُرجَّح ازدياد الطلب على عملة بيبي نود (PepeNode)، ما يجعل الوقت الحالي مثالياً للمشاركة المبكرة.

أخيراً، بإمكانكم شراء العملة بسعرها المخفض عبر الموقع الرسمي لعملة بيبي نود (PepeNode)، وربط محفظتكم المتوافقة كمحفظة بيست واليت (Best Wallet) بواجهته، عندها يُمكنكم مبادلة عملاتكم الرقمية بأرصدة موازية، أوشراؤها مباشرةً باستخدام الفيزا والماستركارد.

