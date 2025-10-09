المملكة المتحدة تعتزم تعيين مسؤول حكومي يشرف على التمثيل الرقمي للأصول المالية على البلوكتشين

تستعد المملكة المتحدة لتعيين مسؤولٍ حكومي من أجل دعم عملية انتقال البلاد إلى بنية تحتية مالية قائمةٍ على البلوكتشين، وذلك بحسب تصريحاتٍ أعدتها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الخزانة البريطانية لوسي ريجبي (Lucy Rigby)، وبحسب وكالة بلومبيرج (Bloomberg) سيُطلق على المنصب الجديد اسم “مسؤول الأسواق الرقمية” (Digital Markets Champion)، وسيُكلَّف بتنسيق مبادرات القطاع الخاص المتعلقة بتمثيل الأدوات المالية لقطاع البيع بالجملة على البلوكتشين، كما سيُركز على التوفيق بين التطورات التقنية والأولويات التنظيمية داخل النظام المالي.

المملكة المتحدة تعتزم تعيين مسؤول الأسواق الرقمية

صدرت تصريحات ريجبي خلال مؤتمر “أسبوع الأصول الرقمية” في لندن، كما أعلنت عن تشكيل مجموعةٍ جديدة باسم ” فريق العمل المعني بالتحول الرقمي للسوق” (Dematerialisation Market Action Taskforce) مهمتها الإشراف على الانتقال من ملكية الأسهم الموثقة ورقياً، وسيُركز فريق العمل على استبدال شهادات الأسهم الورقية بأنظمة رقمية بالكامل وتحسين كفاءة البنية التحتية للسوق.

وتمثل خطة التمثيل الرقمي على البلوكتشين جزءاً من الإستراتيجية الرقمية للأسواق المالية للبيع بالجملة التي تم الكشف عنها في تموز/يوليو؛ وتشمل تطوير أدوات دين سيادية قائمةٍ على البلوكتشين تُدعى السندات الرقمية وفق إطار عمل البنية التحتية الرقمية لدعم الحوكمة والتحول الرقمي الشامل (DIGIT).

وأكدت ريجبي أن المملكة المتحدة بدأت عملية التعاقد واختيار المزوّدين التقنيين لإصدار السندات الرقمية، وستُصبح هذه الأدوات الرقمية بمثابة تمثيلٍ رسميّ للدين السيادي الحكومي على أنظمة السجلات الموزعة.

اشتداد المنافسة في مجال التمثيل الرقمي على البلوكتشين

تسعى العديد من الدول -بما فيها فرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة- إلى استكشاف أطر عمل تمثيل الأصول على البلوكتشين لسندات القطاعين العام والخاص، وتُمثل خطوة المملكة المتحدة الأخيرة جزءاً من هذا الحراك الواسع مع التركيز على التوافق بين المنصات الناشئة والبنية القانونية القائمة بالفعل.

وينصب التركيز التنظيمي والتفاعل المؤسساتي على أسواق البيع بالجملة، فيما تتوسع النقاشات حول إمكانية وضع أطر عملٍ مشابهةٍ للخدمات المالية في أسوق البيع بالتجزئة، وستظهرُ الكثير من التساؤلات حول قابلية الوصول والتشغيل البيني وسرعة تسوية المعاملات بالتزامن مع تطوّر مشاريع التمثيل على البلوكتشين الناشئة كي تصبح أنظمة فعالة.

وفق ذلك، ينظر المراقبون إلى جهود المملكة المتحدة كاختبار مُبكر لكيفية إعادة تشكيل البنية التحتية للبلوكتشين لعمليات ما بعد التسوية، وقد تؤثر هذه المبادرات -في حال نجاحها- على مقاربة الأمناء ومراكز المقاصة والمُشرّعين المختصين بتطويرات البنية التحتية في الأسواق اللامركزية والتقليدية على السواء.