تراجع سوق العمل الأمريكي في أيلول/سبتمبر يرفع التوقعات بخفض معدلات الفائدة، فهل يدفع ذلك زخم سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في الربع الأخير؟

تراجعَ سوق العمل الأمريكي في أيلول/سبتمبر بخسارته 32,000 وظيفة، ما رفع احتمالات خفض معدلات الفائدة إلى 99%، كما تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قيمة 117,000$.

واصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ارتفاعه مع بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر متجاوزاً مستوى 117,000$ لأول مرةٍ منذ منتصف أيلول/سبتمبر، حيث عزّزت بيانات سوق العمل الأمريكية الجديدة توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

وقفزت قيمة أكبرُ عملة رقمية في العالم بأكثر من 4% خلال يومٍ واحد، متجاوزةً بشكلٍ حاسم مستوى المقاومة عند 115,000$. جاء هذا التطوّر بعد أن أعلنت شركة معالجة البيانات الآلية (ADP) -وهي شركةٌ أمريكية متخصصة في إدارة الرواتب والموارد البشرية- عن خسارة مفاجئة بلغت 32,000 وظيفة داخل القطاع الخاص في أيلول/سبتمبر الفائت مقابل توقعاتٍ سابقةٍ بزيادةٍ قدرها 45,000 وظيفة، وهو الانخفاض الثالث خلال الأشهر الأربعة الماضية ما يُشير إلى علاماتٍ واضحةٍ على ضعف الاقتصاد.

MARKETS ARE STARTING TO PRICE IN 4 CUTS FOR 2025



After today’s ADP private payrolls print came in negative for the second month in a row, odds of just 2 cuts are fading. The probability is shifting toward 3 cuts… and even 4 are now being priced in.



Next up: Initial Jobless… https://t.co/dU3dxOnGjr pic.twitter.com/hWgp69lcbw — Sam Badawi (@samsolid57) October 1, 2025

ضعف سوق العمل يرفع احتمالات خفض معدلات الفائدة حتى 99%

ارتفع عدد فرص العمل بمقدار 19,000 وظيفة فقط في آب/أغسطس لتصل إلى 7.208 مليون وظيفة، وهي ما تزال قريبة من أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2021. من جهةٍ أخرى، انخفض المتوسط ربع السنوي إلى 7.26 مليون وظيفة، وهو أدنى مستوى له خلال 4 سنواتٍ ونصف، وأقلَّ من مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.

كذلك، فقد انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى البطالة إلى 0.98، وهي أضعف قراءة لها منذ نيسان/أبريل 2021.

يعني هذا أن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة يفوق عدد الوظائف الشاغرة بـ 157,000، وهي أكبر فجوةٍ منذ آذار/مارس 2021.

وأدّت البيانات المخيبة للآمال إلى انعطافةٍ حادّة في توقعات السياسة النقدية. ووفقاً لأداة مراقبة الفائدة الفيدرالية من مجموعةCME (CME FedWatch) التي ترصد توقعات الأسواق لمعدلات الفائدة المرتقبة، يناقش المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 99% لخفض الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

BREAKING: 🇺🇸 THE ODDS OF AN OCTOBER RATE CUT IS NOW AT 100%.



BULLISH FOR CRYPTO 🚀 pic.twitter.com/inlk0YfRXD — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 1, 2025

في الغالب، يُنظر إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية التيسيرية على أنها مُحفّزٌ قويٌّ لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، كونها تُضعِف الدولار وتزيد الطلب على الأصول عالية المخاطر.

كما تتزامن هذه التطورات مع حلول الموسم المفضّل عادةً لعملة بيتكوين (Bitcoin)، فلطالما حققت العملة في أشهر تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر عوائدَ قويةً، وغالباً ما يُطلق على شهر أكتوبر لقب الصاعد “Uptober” للدلالة على بداية موسم مكاسب نهاية العام.

الأنماط التاريخية متوافقة: هل سيشهد الربع الرابع ارتفاعاً صاروخياً لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)؟

تُظهر بيانات البلوكتشين من منصة CryptoQuant دخولَ عملة بيتكوين (Bitcoin) الربع الرابع في ظل ظروفٍ داعمةٍ للارتفاع. وباستعادته السعرَ المُحقَّق للمتداول عند 116,000$، عاد سعر عملة بيتكوين إلى مرحلة الصعود في مؤشر دورته.

وشهد الطلب الفوري على عملة بيتكوين نمواً متواصلاً منذ تموز/يوليو مُسجلاً الآن مُعدل نموٍّ شهري قدره 62,000 عملة بيتكوين، وقد سبق أن ظهر هذا الطلب المستدام أيضاً خلال ارتفاعات الربع الرابع في أعوام 2020 و2021 و2024.

بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الحيتان من كبار مستثمري عملة بيتكوين (Bitcoin) سيناريوهات الصعود، حيث ترتفع أرصدة العناوين الكبيرة المالكة لعملة بيتكوين (Bitcoin) بمعدلٍ سنوي قدره 331,000 عملة بيتكوين، مقارنة بـ 255,000 في الربع الرابع من عام 2024، و238,000 في بداية الربع الرابع من عام 2020، وتراجعٍ قدرُه 197,000 عملة في عام 2021.

وتقدّر منصة CryptoQuant أن هذه المحفِّزات قد ترفع السعر المستهدف المُحتمل لعملة بيتكوين (Bitcoin) للربع الرابع إلى نطاق 160,000$-200,000$.

وبالعودة إلى منظور الإطار الزمني الأكبر، تتماشى حركة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مع نظرية تراكم ويكوف (Wyckoff) ودورات السيولة الكلية العامة. في هذا السياق، مثّل تحوّل السياسة النقدية في كانون الثاني/يناير 2024 بداية نطاق تراكمي، في حين شكّل أدنى مستوى “ربيعي” تم تسجيله في 6 نيسان/أبريل الأساس للاتجاه الصاعد الحالي.

#Bitcoin High Timeframe – Oct 1st



Bitcoin follows Global Money Supply. pic.twitter.com/LQbscYP9Lx — MartyParty (@martypartymusic) October 1, 2025

ضمن هذا الهيكل، تُعتبر مستويات 106,400$ و125,600$ مناطق ردّ فعل ودعم تلقائية، بينما تحدّدُ توقعات الصعود مستويي 150,000$ و185,000$ كأهدافٍ رئيسية في الربع الأول من عام 2026.

ويشير هذا إلى أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ما يزال في مرحلة مبكرة من موجة صاعدةٍ أكبر، ومن المرجّح أن تمثل التراجعات تصحيحاتٍ صحية لا بداية انعكاسٍ أعمَق في الاتجاه.

التحليل الفني: دعم سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 108,000$، والمقاومة عند 120,000$، والتوقعات تمتد حتى 135,000$

على الصعيد الفني، يشهد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) استقراراً نسبياً بالقرب من 117,000$، مع توفّر مستوياتٍ تُحدّد بوضوح إمكانية استمرار الارتفاع أو الانعكاس، حيث يقع مستوى الدعم الرئيسي بالقرب من 108,131$. وفي حال انخفاض السعر دون هذا المستوى، سيؤدي ذلك إلى تحوّل التوقعات نحو الهبوط.

مع ذلك، طالما بقيت عملة بيتكوين (Bitcoin) فوق النطاق الممتد بين 113,000$ و118,000$، فإن الاتجاه العام يظل مُرجَّحاً لمزيد من الارتفاع.

المصدر: TradingView

على الجانب الإيجابي، تتركز المقاومة الأقرب عند مستوى 120,000$، والذي يُمثّل حاجزاً نفسياً قد يفتح -في حال اختراقه- الطريقَ نحو مستوياتٍ غير مسبوقةٍ تتجاوز 130,000$.

وفي حال استمرار الزخم، ستتوضّعُ الأهداف ضمن نطاق 122,000$ إلى 125,000$ وفق ترجيح قوي، مع توقعاتٍ بامتدادها لاحقاً إلى مستوياتٍ تتراوح بين 145,000$ و150,000$.