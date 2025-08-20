كوريا الجنوبية تأمر منصات تداول العملات الرقمية بإيقاف خدمات الإقراض

تحركت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية للحد من ممارسات الإقراض عالية المخاطر في قطاع الكريبتو، حيث أمرت منصات التداول المحلية بتعليق جميع خدمات الإقراض المرتبطة بالعملات الرقمية حتى الانتهاء من وضع إطار تنظيمي مناسب.



أبرز النقاط: لجنة الخدمات المالية (FSC) تأمر بإيقاف خدمات الإقراض المرتبطة بالعملات الرقمية، وتلزمُ منصات تداول الكريبتو في كوريا الجنوبية بتعليق هذه الخدمات حتى يتم وضع قواعد رسمية.

هذه الخدمات عرّضت 27,600 مستخدم اقترضوا مجتمعين قرابة 1.1 مليار دولار للمخاطر، وأجبرت 13% منهم على التصفية القسرية خلال شهر واحد.

الإرشادات التنظيمية ستصدر قريباً وفقاً لوعود المنظمين بوضع دليل قواعد لحماية المستخدمين والحفاظ على استقرار السوق.

أكدت لجنة الخدمات المالية (FSC) اليوم الثلاثاء أنها أصدرت توجيهات إدارية إلى منصات التداول تأمرهم فيها بإيقاف أنشطتها التي تتيح للمستخدمين الاقتراض مقابل ممتلكاتهم من العملات الرقمية أو الإيداعات النقدية بالعملات الرسمية، على أن يصبح هذا الأمر نافذاً على الفور، ويبقى سارياً حتى الانتهاء من وضع قواعد جديدة للإقراض.

النمو السريع يأتي مصحوباً بتزايد المخاطر

زادت شعبية خدمات الإقراض المرتبطة بالعملات الرقمية منذ أوائل تموز/يوليو، حيث أطلقت منصة Upbit برنامج إقراض يتيح للمستخدمين اقتراض ما يصل إلى 80% من قيمة ودائعهم بعملة الوون الكوري الجنوبي (KRW) أو ما بحوزتهم من عملات رقمية تشمل عملة تيثر (Tether-USDT) وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة ريبل (Ripple-XRP) كضماناتٍ للاقتراض.

لتتبعها منافستها منصة Bithumb وتطرح منتجاً مشابهاً يتيح لمستخدميها اقتراض مبالغ بقيمةٍ تصل إلى 4 أضعاف قيمة ممتلكاتهم، ولتُسرع منصات محلية أخرى إلى اتباع ذات النهج. من جانب آخر، تزامنت هذه البرامج مع تقديم الحزب الحاكم مشروع القانون الأساسي للأصول الرقمية (Digital Asset Basic Act)، والذي يهدف إلى حصول موفري خدمات الإقراض على ترخيص رسمي يشمل أنشطتهم المُصرَّح لهم بها.

من جهةٍ أخرى، حذرت لجنة الخدمات المالية (FSC) الشهر الماضي من أن هذه المنتجات تعمل ضمن منطقة تنظيمية رمادية وتمثل مخاطرَ كبيرة؛ ففي أحدث بيان لها، كشفت اللجنة التنظيمية أن حوالي 27,600 مستثمر اقترضوا ما قيمته 1.5 تريليون وون (أي قرابة 1.1 مليار دولار) في الشهر الأول من إطلاق برنامج الإقراض الخاص بإحدى المنصات.

وأضافت اللجنة أن حوالي 13% من المقترضين تعرّضوا لتصفية ممتلكاتهم بصورة قسرية نتيجة تقلبات السوق؛ كما سلطت اللجنة الضوء على عملية بيع غير اعتيادية لأرصدة عملة تيثر (USDT) بسبب خدمات الإقراض، ما أدى إلى اضطراب مؤقتٍ في قيمة العملة المستقرة على المنصات الكورية.

وقد أكدت لجنة الخدمات المالية رغبتها بوضع إطار تنظيمي واضح لخدمات الإقراض المتعلقة بالكريبتو بقولها: “سنتحرك سريعاً لإعداد إرشاداتٍ تهدف إلى حماية المستخدمين وضمان الاستقرار في السوق”، مضيفة أن القروض القائمة يمكن سدادها أو تمديد أجل استحقاقها بموجب العقود الحالية.

يُذكر أن منصات التداول التي تُخفق في الالتزام بأمر التعليق ستخضع لعمليات تفتيش ميدانية، وهو ما دفع منصتي Upbit وBithumb لتعليق خدمات الإقراض في تموز/يوليو، إلا أن الأخيرة استأنفت أنشطة الإقراض ولكن بشروط أكثر صرامة قبل صدور أمر التعليق الجديد.

كوريا الجنوبية تخفف القيود على العملات الرقمية وتمهد الطريق لإطلاق أول صناديق التداول الفوري في البورصة تأتي هذه الحملة في ظل تحول كوريا الجنوبية نحو تبني العملات الرقمية بشكلٍ منظم، حيث تواصل السلطات رفع القيود عن التداول المؤسساتي، وتستعد للموافقة على أولى صناديق التداول الفوري للأصول الرقمية في البورصة (Crypto Spot ETFs) داخل البلاد.

كما تعمل إدارة الرئيس لي جاي ميونغ (Lee Jae Myung) على وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة المُرتبطة بقيمة الوون الكوري (KRW)، ما يشير إلى اتباع نهج أكثر انفتاحاً تجاه التمويل الرقمي رغم القيود الأخيرة.

من جانبها، كشفت شركة Dunamu -مالكة منصة Upbit كبرى منصات تداول الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية- الأسبوع الماضي عن توفير خدمات حفظ وصائي جديدة تستهدف العملاء من الشركات والمؤسسات، وسط إشارات تنظيمية إيجابية لاستثمارات الأصول الافتراضية التي أدت إلى زيادة الطلب على حلول الحفظ الآمن لهذه الأصول.

وستوفر الخدمة حفظ جميع الأصول الرقمية المُودعة في محافظ تخزين بارد غير متصلةٍ بالإنترنت ومعزولةٍ تماماً عن أية تهديداتٍ إلكترونية، وذلك من أجل حماية الأرصدة من الهجمات السيبرانية وغيرها من مخاطر الاختراق الخارجي.