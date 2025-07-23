توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بعد تجاوزه مستوى 200$، فهل أصبح الوصول إلى 500$ أقرب مما نظن؟

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بفضل المشاركة المتزايدة من جانب صغار المستثمرين والمُطورين على حد سواء، يعمل مشروع عملة سولانا (Solana) على بناء قاعدة أساسية متينة تُمكنها من بلوغ قمم سعريّة جديدة.

ساهم المزاج الإيجابي المرتبط بانطلاق موسم العملات البديلة في تحفيز حركة دوران الاستثمارات ضمن القطاع، ما دفع بسعر عملة سولانا (Solana) لتجاوز 200$ لأوّل مرة منذ شباط/فبراير، متخطيةً بذلك التوقعات الإيجابية السابقة. ووفقاً لمنصة Santiment المختصة بتحليلات البلوكتشين والنشاط الاجتماعي، أدى هذا الارتفاع إلى “تزايد ملحوظٍ في اهتمام الجمهور” بآفاق العملة البديلة.

كما سجَّل مؤشر الهيمنة الاجتماعية لعملة سولانا (Solana) أعلى مستوى له خلال 7 أسابيع، حيث استحوذت العملة على 8.9% من النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي. وارتفع نشاط المطوّرين أيضاً إلى أعلى مستوى له خلال الشهرين الماضيين مع ازدياد وتيرة تبني بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

هيمنة سولانا الاجتماعية ونشاط مطوّريها – المصدر: حساب santimentfeed على منصة X

ويَرجع الزخم الكبير الذي تشهده السوق حالياً إلى ارتفاع أسعار عملات الميم المبنية على بلوكتشين سولانا منذ بداية تموز/يوليو بنسبة 31%، مدفوعاً بعودة أنشطة المضاربات.

وقد تبدّدت حالة القلق المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، لتحل مكانها موجةٌ من الزخم التنظيمي الداعم للعملات الرقمية، والتي تُواصل تحفيز الاستثمارات المؤجلة نحو فرص ذات مخاطرَ أعلى. ومع دخول قانون GENIUS حيّز التنفيذ وتوقّع صدور قانون CLARITY في شهر تشرين الأول/أكتوبر، لم تَعُد العوامل الإيجابية مقتصرةً على “أسبوع الكريبتو”، بل باتت تمهّد الطريق إلى صعود مستمر يتجاوز حدود اللحظة الحالية.

🇺🇸 Crypto Czar David Sacks:



Market Structure Clarity Act To Pass By October pic.twitter.com/N06UKHAdRo — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) July 19, 2025

تحليل سعر عملة سولانا (Solana): هل بات الوصول إلى 500$ وشيكاً؟

قد لا يكون تجاوز سعر عملة سولانا (Solana) حاجز 200$ سوى بداية الموجة الصاعدة لسعر عملة سولانا (Solana)، بعد أن تجاوز نمطاً فنياً على شكل مثلث صاعد بدأ بالتكوّن منذ قاع السوق في منتصف نيسان/أبريل.

مخطط زوج عملة سولانا/عملة تيثر(SOL/USDT) على إطار الأربع ساعات يبيّن اختراق نموذج المثلث الصاعد – المصدر: TradingView/Binance

ورغم أن الاختراق الفني يشير إلى احتمالية صعود بنسبة 47% لإعادة اختبار أعلى مستوى على الإطلاق لسعر العملة قرب 297.50$، بدأت ملامح الإرهاق تظهر على المشترين، إذ يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً عند مستوى مرتفع يبلغ 80 متجاوزاً مستوى الشراء الزائد، في إشارة تقليدية إلى اقتراب حدوث تصحيح سعري قريب نتيجة تراجع الزخم الشرائي. غير أن استمرار ابتعاد خط مؤشر MACD فوق خط الإشارة يُبشّر باستمرار الاتجاه الصاعد العام رغم ظهور بعض المقاومة.

وقد تؤدي عمليات جني الأرباح إلى تراجع السعر نحو مستوى الدعم الأقرب عند 185$ من أجل إعادة اختبار الحد العلوي للنموذج الفني والتحقق من صحة الاختراق قبل استئناف الارتفاع؛ ويتوافق هذا التراجع المحتمل مع التوجه العام في السوق، لا سيّما أن الأحداث المُحفزة الرئيسية -كقرار إطلاق الصندوق المتداول في البورصة لعملة لسولانا (Solana ETFs) أو إقرار قانون CLARITY- قد لا يُحسم أمرها قبل تشرين الأول/أكتوبر.

💥BREAKING:



🇺🇸 BLOOMBERG’S ETF ANALYSTS RAISE APPROVAL ODDS FOR MOST SPOT CRYPTO ETFS TO 90%+



BULLISH! 🔥 pic.twitter.com/x5LK8LFOD0 — Crypto Rover (@rovercrc) June 21, 2025

وعندما يحين الوقت، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الظروف الإيجابية المدعومة بأسس قوية إلى تحفيز موجة طلب جديدة، مع فتح المجال أمام دخول استثماراتٍ تقليدية لم تكن نشطة سابقاً، وتعزيز جاذبية عملة سولانا (Solana) لدى المستثمرين المؤسساتيين في ظل وضوح الإطار التنظيمي. وقد يتجاوز سعر العملة مستوى 300$، ويدخل مرحلة جديدةً من اكتشاف الأسعار، مع استهداف المستوى الفني الرئيسي التالي عند 500$.

هدف الوصول إلى 500$ ما يزال بعيداً، وإليكم طريقة أسرع لتحقيق الأرباح

نظراً لتأخر المحفزات الكبرى لسعر عملة سولانا (Solana) بضعة أشهر أخرى، يُمكن لمالكيها تحقيق أقصى استفادة من السيولة الجديدة المتأتية من صغار المتداولين عبر التوجه إلى عملات الميم منخفضة القيمة السوقية في نظام سولانا التقني، رغم ما يرافق ذلك من درجة مخاطرة مرتفعة.

هنا، يأتي دور عملة سنورتر (Snorter-SNORT) وروبوت التداول الخاص بها المُصمّم لكشف الزخم المبكر ومساعدة المستثمرين على المشاركة قبل عموم السوق لتحقيق أكبر المكاسب؛ ولا تُعد روبوتات التداول مفهوماً جديداً، ولكن روبوت سنورتر مصممٌ خصيصاً لرصد الفرص ووضع الأوامر محددة السعر (الحدية)، إلى جانب تداول العملات المحمي من هجمات روبوتات التداول الاستباقي (MEV) وميزة نسخ التداول مع الحماية من خدع سحب البساط؛ ويُمكن لروبوت سنورتر أن يُساعدكم على تحديد الوقت الأنسب للبيع أيضاً.

روبوت سنورتر مقابل بقية روبوتات التداول المعروفة

من جهته، حقق مشروع عملة سنورتر (Snorter) انطلاقة قوية وجمع اكتتابها نحو مليوني دولار خلال أسابيعه الأولى مدفوعاً بمكافآت الرهن السنوية (APY) المرتفعة البالغة حالياً 179% والمُوجّهة إلى أوائل المستثمرين.

أخيراً، يُمكنكم متابعة مشروع عملة سنورتر (Snorter) على منصتي X وإنستجرام أو المشاركة في الاكتتاب عبر موقع المشروع الرسمي.