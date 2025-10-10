توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): استثمارات تقدر بمليارات الدولارات قادمة في الطريق مع إطلاق عملة مستقرة جديدة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)

يستعد أكبر مجمعات التداول اللامركزي (DEX) على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) لإطلاق عملته المستقرة، في خطوة قد تمهد لمرور سعر عملة سولانا (Solana) بانطلاقةٍ جديدة نتيجة توفر طلب إضافي عليها.



مجسم لعملة سولانا (Solana) محاطاً بدولارات متطايرة تتقدمه عبارة “توقعات سعر عملة سولانا (Solana)”

تُواصل عملة سولانا (Solana) ترسيخَ مكانتها ضمن قطاع العملات المستقرة البالغة قيمته الإجمالية 304 مليار دولار، ما يُشعل جاذبيتها ويضيف المزيد إلى توقعات سعر عملة سولانا (Solana) المبشرة.

فمن المتوقع أن تشهدَ هذه العملة البديلة طلباً إضافياً باعتبارها العملة الأساسية للنظام التقني المُسهّل لعمل عملة JupUSD، العملة المستقرة الأساسية المنتظرة لمنصة جوبيتر (Jupiter) مُجمّع التداول اللامركزي (DEX) وعملاق نظم التمويل اللامركزي (DeFi).

يتيح ذلك فرصة تعرّضٍ محتملة لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) لسوقٍ تُقدّر قيمتها الإجمالية بمليارات الدولارات، لتصبح عملة سولانا (Solana) ضرورية لدفع رسوم المعاملات الخاصة بعملة JupUSD على البلوكتشين.

فتبعاً لبيانات DefiLlama، سجّلت منصة Jupiter للتداول اللامركزي أحجام تداولٍ تخطّت 20 مليار دولار في آخر 30 يوماً فقط، ما يُبرز مدى الانتشار المنتظر لهذه العملة المستقرة.

ويبدو أن هذه السوق ما تزال في مستهل انطلاقتها، حيث ازدادت القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة بأكثر من 75% خلال العام الفائت، بينما يُمهد الوضوح التشريعي الذي يوفره قانون GENIUS الطريق لورود استثماراتٍ مؤسساتيةٍ كانت بالانتظار.

مخطط بياني يظهر تطورات القيمة الإجمالية لقطاع العملات المستقرة، المصدر: DefiLlama

توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): هل بإمكان عملة JupUSD المستقرة دفع سعر عملة سولانا (Solana) إلى مستويات غير مسبوقة؟

يُمكن للطلب القوي المنتظر منح عملة سولانا (Solana) الزخم اللازم لاختراق نمط الوتد المبشر الممتد لستة أشهر.

لكنّ التحركات الأخيرة بقيت مُعرضةً للضغوط، مع إعادة اختبار نطاق البيع التاريخي عند 220$.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SOL/USD يوضح مواجهة نمط الوتد مستويات رئيسية، المصدر: TradingView

وتلمّح مؤشرات الزخم إلى ضعفٍ مُحتملٍ على المدى القصير؛ فقراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) تحوم حول نطاقها الوسطي عند 48 في دلالةٍ على إمكانية تولي البائعين زمام المبادرة قريباً.

كما تُظهر أشرطة مؤشر MACD البيانية بوادرَ حذر مشابهةٍ مع إمكانية تشكّل ما يُعرف بتقاطع الموت باستقرار خط الاتجاه دون نظيره للإشارة، وهي إشارة نموذجيةٌ على بلوغ قمم مرحليةٍ وبدء مسار هابطٍ جديد.

مع ذلك، يُمكن للعديد من محفزات الطلب إكساب العملة زخماً بحلول الربع الأخير من العام، فإطلاق عملة JupUSD واستمرار خفض معدلات الفائدة الأمريكية واحتمالية إطلاق صناديق تداول فوري لعملة سولانا في البورصة (Solana spot ETFs)، كلها عواملُ تدعم المسار الصاعد.

أما مستوى الاختراق الرئيسي فهو 300$ -وهو مستوى القمة التاريخية لعملة سولانا (Solana)- وتحويله إلى نطاق دعم قد يتيح للعملة استكشاف آفاق سعرية جديدة، مع هدفٍ مبدئي للانطلاقة يبلغ 500$، أي ارتفاعاً بنحو 130%.

وكلما نضجت السوق الصاعدة عموماً، يُمكن لمكاسب عملة سولانا (Solana) تخطي هذا المستوى مع وجود احتماليةٍ لبلوغ مستهدف الانطلاقة وهو الارتفاع بنسبة 350% وصولاً إلى 1,000$.

