توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): شركة طبية تخطط لاستثمار 1.65 مليار دولار في العملة، فهل بإمكان سعرها التضاعف بنحو 10 أضعاف مستواه الحالي؟

تُخطط شركة Forward Industries -المُدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq)- لجمع تمويل بقيمة 1.65 مليار دولار بهدف إنشاء خزينةٍ من عملة سولانا (Solana)؛ وتشير التوقعات حالياً إلى إمكانية ارتفاع سعر عملة سولانا بنحو 10 أضعافٍ في ضوء الطلب المؤسساتي الجديد.

تتجه شركة فورورد إندستريزForward Industries (FORD) -مثل عددٍ من الشركات الأخرى- للاحتفاظ باحتياطياتٍ إستراتيجية من عملة سولانا (Solana)، ما يُكسب توقعات سعر عملة سولانا (Solana) المبشرة زخماً إضافياً.

فمن شأن خطوة كهذه جعلُ شركة تصنيع الأدوات الطبية أكبر مؤسسات خزانة عملة سولانا (Solana)، وذلك بتمويلٍ قدره 1.65 مليار دولار من شركات غالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital)، وجامب كريبتو (Jump Crypto)، ومالتي كوين كابيتال (Multicoin Capital) لتجميع أرصدة العملة البديلة.

مخطط بياني لأكبر الشركات احتفاظاً بأرصدة عملة سولانا (Solana) ضمن أصول خزينتها، المصدر: TheBlock

حالياً، تتصدر شركة Upexi Inc. (UPXI) قائمة الشركات الأكثر احتفاظاً بأرصدة عملة سولانا (Solana) في خزينتها بامتلاكها أرصدةً منها بقيمةٍ تزيد قليلاً عن المليار دولار. أما شركة Forward Industries فتهدف إلى تحقيق عوائد أعلى على البلوكتشين وتوفير قيمةٍ متزايدة بشكلٍ مستدام للمساهمين من خلال المشاركة الفعّالة في النظام التقني لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

وبينما تبقى الطلبات المُقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإنشاء صناديق تداول فوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETFs) قيد المراجعة، يُمكن أن تصبح مبادرة Forward Industries بمثابة جسرٍ يتيح للمؤسسات التقليدية الاستثمارَ بعملة سولانا (Solana)، كما تؤكد هذه الخطوة على تحوّلٍ مؤسساتي أوسع نطاقاً، حيث يزداد إقبال الشركات غير المالية على ضم الأصول الرقمية إلى أصول خزائنها، ما يُمهّد الطريق نحو زيادة تبنّي عملة سولانا (Solana) مع ازدياد ضم الأصول الرقمية إلى الميزانيات العمومية للشركات التقليدية، الأمر الذي قد يتسارع خلال الأسابيع المقبلة بعد إقرار قانون CLARITY الأمريكي، والذي من شأنه أن يدفعَ بالمزيد من الاستثمارات المؤسساتية التي بقيت متحفّظة بانتظار وصول الوضوح التنظيمي إلى أصول القطاع.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): هل بإمكان سعر عملة سولانا (Solana) التضاعف بنحو 10 أضعاف نتيجة الطلب المؤسساتي؟

يتأرجح سعر عملة سولانا (Solana) على حافة اختراق وشيك، خاصةً وأن نقطة التقاء مؤشرات سعر العملة قد تُحفز اختراق نمط الوتد الصاعد الممتد منذ تسجيل السعر أدنى مستوياته منتصف نيسان/أبريل.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج SOL/USD: منطقة التقاء المؤشرات تمثل محفزاً لاختراق نموذج الوتد الصاعد، المصدر: TradingView

بعد إعادة السعر اختبار دعم خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ شهر آب/أغسطس، فإنه يستعد حالياً لاختبار الحدّ العلوي لنمط الوتد الصاعد، ما يُشير إلى احتمالية اختراقه. يتزامن ذلك مع تحوّل مؤشرات الزخم للارتفاع بوضوح، حيث رسّخت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) مكانتها أعلى مستوى 50 الوسطي ببلوغها 60، في تأكيد على توفر ضغط شرائي قوي يُحفّز مسار الارتفاع.

كما شكّل خطا مؤشر MACD تقاطعاً ذهبياً إثر تجاوز خط الاتجاه نظيره للإشارة بعد تأرجحه حوله مؤخراً الأسبوع الماضي. وإذا اكتمل هذا التقاطع، فقد يُؤكد انطلاقَ مسار صاعد طويل الأمد، خاصةً وأن النجاح بالاختراق يتيح لسعر سولانا (Solana) إعادة اختبار أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق مطلع العام بالقرب من 300$.

وإذا تحققت هذه التوقعات، ستجد العملة متسعاً للانطلاق نحو الأعلى نظراً لغياب حواجز يُمكنها الحد من انطلاقته المنتظرة، ما يجعل الأنظار تتطلع إلى الهدف الحسابي لاختراق نمط الوتد الصاعد عند 400$، الأمر الذي سيوفر حينها مكاسبَ تقدر بنحو 85%.

وفيما قد يستمر الزخم مع نضوج السوق الصاعدة، ربّما يدفعُ الإقبال المتزايد للمؤسسات المالية التقليدية من بوابة صناديق Solana ETFs -المُحتمل الموافقة على الطلبات المقدمة بشأنها في تشرين الأول/أكتوبر- سعرَ عملة سولانا (Solana) إلى 1,000$، متيحاً مكاسب بنحو 380%.

مع ذلك، ربّما يبقى ارتفاع سعر عملة سولانا (Solana) بمقدار 10 أضعافٍ -أي من مستوياته الحالية إلى 2,100$- هدفاً بعيد المدى ومرهوناً بازدياد التبنّي من قبل المؤسسات.

