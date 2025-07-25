توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): المحللون يتوقعون بلوغ مستوى 500$، فمتى يمكن أن يتحقق هذا؟

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سعر عملة سولانا (Solana) ينخفض بنسبة 6% ويعتقد أحد المتداولين أن ذلك يمثل فرصة مثالية للشراء؛ توقعات سعر عملة SOL تكشف السبب.

انخفض سعر عملة سولانا (Solana) بنسبة 6% خلال 24 ساعة، وشارك أحد المتداولين -المتصدّرين لتقييمات موقع Bybit- توقعاته المتفائلة لسعر عملة سولانا وقدرتها على توليد مكاسبَ كبيرة في حال استغلال هذه النكسة السعرية، ويؤمن متداول الكريبتو -ومستثمر التمويل اللامركزي (DeFi) والشريك الرسمي لمنصة التداول الكبيرة- كريستيان (Christiaan) بقدرة سولانا على تقديم المزيد خلال هذه الدورة الصاعدة وأنها ما تزال في بداية الطريق.

$SOL is ready for a massive pump.



Targeting $400-$450 for this bull run. pic.twitter.com/gYc6AmBBOt — Christiaan (@ChristiaanDefi) July 21, 2025

وشارك كريستيان هذا الأسبوع منشوراً على X (تويتر سابقاً) تحدَّث فيه عن الحركة الصاعدة المتشكلة والتي قد تقود السعر نحو مستوى 300$ ثم تجاوز 400$ بعد أخذ استراحةٍ قصيرة، وهذا يعني قدرة عملة سولانا (Solana) على بلوغ مستوى سعري غير مسبوق للمرة الثانية هذا العام، إلى جانب السير على خطى عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإطلاق موسم العملات البديلة رسمياً.

ويتزايد إيمان مشاركي السوق بانطلاق حقبةٍ جديدة للقطاع بفضل الموافقة على قانون Genius في الولايات المتحدة واستعداد الكونجرس لتمرير قانونين آخرين داعمين للقطاع.

كما سجّلت عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) أداءً جيداً مؤخراً، وتُقدم عملة بادجي بينجوينز (Pudgy Penguins-PENGU) مثالاً نموذجياً على هذه الحركة؛ فقد حققت عملة الميم الرسمية لمشروع الرموز غير القابلة للاستبدال مكاسبَ تتجاوز 400% خلال الشهر الماضي، كما سجلت عملة بونك (Bonk-BONK) وعملة فارت كوين (Fartcoin-FARTCOIN) خلال نفس الفترة ارتفاعاً سعرياً بنسبة 158% و38% على التوالي.

توقعات سعر عملة سولانا (Solana): إمكانية الارتفاع نحو 245$ في حال صمود مستوى دعم هام

يكشف المخطط السعري اليومي اختبار مقاومة قوية عند مستوى 200$ المهمّ معنوياً، ويأتى هذا في نطاق التوقعات المُسبقة بسبب وضع المستثمرين الأوائل لطلبات البيع عند هذا المستوى بغرض الاستفادة من الحركة الصاعدة الجديدة.

غير أن ذلك لا يعني نهاية الحركة الصاعدة؛ بل يتواجد دعم مهمٌّ في منطقة 168$-170$ التي لعبت سابقاً دور المقاومة (وربّما تمثل الآن دعماً قوياً)، ويُمكن للارتداد الحازم من هذا المستوى أن يعزز التفاؤل بتوقعات سعر عملة سولانا (Solana)، مع هدفٍ أولٍ عند 200$ ومن بعدها 245$ وعلى المدى الطويل 500$.

من جهةٍ أخرى، تبدي أفضل اكتتابات الكريبتو لهذا العام إمكانياتٍ لتجاوز أفضل العملات في السوق، ويبرز منها مشروع عملة سابد (SUBBD-SUBBD) الهادف إلى تغيير طريقة نشر المبدعين للمحتوى على الإنترنت.

حصيلة اكتتاب عملة سابد (SUBBD) تتجاوز المليون دولار لرسم مستقبل صناعة المحتوى

يعمل فريق عملة سابد (SUBBD) على تطوير منصةٍ فريدة تسمَح للمبدعين بإمساك زمام الأمور، إذ تتيح رسوماً أقل وأدوات كسبٍ أفضل وتحكماً كاملاً بقواعد المحتوى، أي أنها تعيد السيطرة إلى أيدي المؤثرين والمبدعين.

ويمكن للمبدعين الكسبُ من المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي -مثل الصور ومقاطع الفيديو- وتوديع الحظر التعسفي والتقييدات العشوائية؛ وقد حشدت المنصة أكثر من 2,500 مؤثر يتجاوز مجموع متابعيهم 250 مليون شخص، كما تُمثل عملة سابد (SUBBD) عماد المنصة وستتيح لمالكيها وصولاً إلى ميزات الاشتراك والمزايا الجديدة والقدرة على طلب محتوى مُخصص من قبل مُبدعيهم المفضلين مباشرةً.

ختاماً، يُمكنكم زيارة موقع عملة سابد (SUBBD) الرسمي وشراؤها بسعرها المخفض قبل نهاية الاكتتاب عن طريق ربط محفظة كريبتو -كمحفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته ومبادلة عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بما يُعادلها من عملة المشروع، أو حتى شرائها بالفيزا والماستركارد.