حصيلة اكتتاب عملة روبوت سنورتر (Snorter Bot) تتجاوز 4 مليون دولار مع إجراء تحديثات هامة في نظامه التقني

مع نجاح اكتتاب العملة الأساسية لروبوت التداول سنورتر (Snorter Bot) العامل على تطبيق تيليجرام بجمع أكثر من 4 مليون دولار، أطلق مطوروه تحديثاتٍ هامة لنظامه التقني يُمكنها ترسيخ مكانته كمنافسٍ قوي لروبوتات تيليجرام الحالية.

ويعمل روبوت سنورتر (Snorter) على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يمنحه سرعاتٍ أعلى ورسوم معاملاتٍ أقل مقارنةً بمنافسيه العاملين على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) نظراً لمحدودية قدراتها، وقد أبقاهم ذلك في معاناة حتى مع توسعهم للعمل على نظم بلوكتشين أخرى.

علاوةً على هذا، تُظهر آخر التحديثات بدء تطبيق معالم خارطة الطريق بإتاحة ميزاتٍ فريدة مثل الحماية من روبوتات التداول الاستباقي (MEVs)، وإتاحة النسخ الآلي لإستراتيجيات أمهر المتداولين، ودعم منصات التداول اللامركزية (DEXs) البارزة. وتُباع عملة سنورتر (Snorter-SNORT) خلال مرحلة اكتتابها الحالية مقابل 0.1049$، وعلى المهتمين بالمشاركة التحرّك سريعاً نظراً لضيق الوقت المتبقي قبل ارتفاعه بحلول مرحلة الاكتتاب التالية.

دعم روبوت سنورتر (Snorter Bot) يمتد ليشمل منصات Raydium وPump.fun وPumpSwap لإتاحة انتهاز الدخول المبكر

تكمُن القيمة الرئيسية لروبوت سنورتر (Snorter) بقدرته على اكتشاف العملات الواعدة قبل انطلاقتها القوية، وذلك بتوفيره نقاط RPC المخصّصة، وهي قنوات بياناتٍ خاصةٍ متصلةٍ مباشرةً بالبلوكتشين، ما يُتيح له اكتشافاً أسرع لمجمّعات عملات الميم، إذ تظهر المُعاملات المُعلقة قبل وصولها إلى سجلات الأوامر.

ومن خلال تتبّع عمليات ضخ السيولة، وأنشطة المَحافظ، والنشر الفوري للعقود الذكية الجديدة، يُحدّد الروبوت أكثر العملات الجديدة تمتعاً بإمكانية توفير أعلى المكاسب، ويُنفّذ عمليات المبادلة في أقل من الثانية الواحدة مباشرةً ضمن تطبيق تيليجرام، ما يمنح صغار المتداولين فرصةً نادرةً للمبادرة إلى العمل قبل انتباه بقية المتعاملين في السوق.

فحتى وقتٍ قريب، جرت غالبية أنشطة التداول عبر منصة رايديوم (Raydium) إحدى منصات التداول اللامركزي الرئيسية العاملة على بلوكتشين سولانا، ما يعني توسيعَ نطاق عمل روبوت سنورتر ليشمل توفير كافة الفرص المتاحة؛ فبعد التحديثات الأخيرة التي شاركها الفريق للمرة الأولى في 22 آب/أغسطس، امتدَّ نطاقُ دعمه ليشمل منصتي إطلاق عملات الميم الجديدة الأكثر نشاطاً على بلوكتشين سولانا، وهما منصتا Pump.fun وPumpSwap.

وبفضل هذا التوسّع، أصبح بإمكان روبوت سنورتر (Snorter) الآن الاتصال مباشرةً بالعقود الذكية للعملات الواعدة، ومسح أنشطة مجموعات التداول الجديدة وتوجيه الصفقات مباشرةً، ما يُساعد على توسيع نطاق التغطية ليتمكن صغار المتداولين من متابعة أنشطتهم فور إطلاقها، حينما يكون المسار الصاعد -غالباً- على وشك الانطلاق.

كما تعمل التحديثات الجديدة على تسهيل أنشطة التداول على المستخدمين، فقد أصبحت آلية تداوله التلقائية عاملةً حالياً وفق نظامٍ أكثر ذكاءً لمراقبة السوق باستمرار وإجراء الصفقات فور رصد الفرص السانحة، وإرسال تنبيهاتٍ فوريةٍ عند إتمام الصفقات، كما أصبحت ميزة نسخ صفقات أمهر المتداولين متوفرةً مع تحسيناتٍ جديدة تتيح نَسخاً أسرع لصفقات المحافظ، ما يُتيح للمستخدمين متابعة موثوقة ولصيقة لأفضل المتداولين.

روبوت سنورتر (Snorter) يعمل على تحسين أنشطة السحب ونسخ الصفقات لحماية أرباح مستخدميه

في 11 أيلول/سبتمبر، أصدر فريق المشروع تحديثاتٍ جديدةً تُظهر إتمامه تحسيناتٍ لبعض ميزات روبوت سنورتر (Snorter) الأساسية، وتشمل تحسيناتٍ قيد الاختبار حالياً لطرق السحب، مع تحسين الفحوصات الأمنية المُضافة وحساب الرسوم لضمان سلاسة إتمام معاملات عملة سولانا (Solana-SOL) والعملات الأخرى إلى محافظ مستخدميه الخارجية، كما تخضع تحسينات النسخ التلقائي لصفقات التداول لاختباراتٍ مبكرة، حيث يعمل الفريق على تحسين آليات النسخ لضمان مطابقة الصفقات المنسوخة بسلاسةٍ ودقةٍ متناهية.

كذلك، يجري العمل على إدخال تحديثاتٍ تتعلق بالموثوقية بهدف تعزيز آليات إصلاح الأعطال وتحسين معالجة المعاملات بما يحافظ على ثبات أداء الروبوت حتى تحت أقصى ظروف ضغط العمل، وتنبع أهميتها من تزويدها روبوت سنورتر (Snorter) بما هو أبعد من السرعة الفائقة والكشف المبكر عن الفرص المتاحة؛ ففي عالم العملات الرقمية حيث يعاني صغار المتداولين من فشل إتمام المعاملات أو الافتقار إلى موثوقية إستراتيجيات نسخ الصفقات أو تعقيدات أنشطة السحب، يُمكن للاستقرار والأمان أن يُشكّلا الفارق بين تحقيق الأرباح وخسارتها.

لماذا يرى المتداولون في عملة سنورتر (Snorter) القدرة على توفير مكاسب بنحو 30 ضعفاً؟

تُظهر هذه التحديثات مجتمعةً أن عملة سنورتر (Snorter) تواصل التطور من مجرد فكرة إلى نظام تقني متكامل مصمّمٍ خصيصاً لصغار المتداولين، فهذه التحديثات تُرسي الأساسَ لروبوت تداول مصممٍ يمنح مُستخدميه الميزة التنافسية التي طالما احتكرها كبار المتداولين (الحيتان) لأنفسهم، ضمن أداة فريدة تعمل بسلاسةٍ على تطبيق تيليجرام.

يُذكر أن مدى اهتمام المستثمرين بالاكتتاب يعكس هذه الإمكانات، خاصة وأن حصيلته إلى الآن تجاوزت 4 مليون دولار؛ فالمتداولون يرون في عملة سنورتر (Snorter) فرصةً نادرةً لدعم روبوت تداول قد يُنافس قريباً منصاتٍ بارزة مثل Banana Gun وMaestro وTrojan، أو حتى التفوق عليها.

وفي قلب كلِّ هذا تقع عملة سنورتر (Snorter) باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام التقني، فإلى جانب الاكتفاء بأقل معدل رسوم في السوق بواقع 0.85% فقط، يتيح رهنها تلقي عوائد مثيرة، وامتلاكُها ضروريٌّ للمشاركة في الحوكمة، والاستمتاع بالميزات المتقدمة التي تزيد من فعالية الروبوت.

لذا، فمن غير المُستغرب أن تتوقع منصات كريبتو إخبارية رائدة -كموقع Cryptonews- لعملة سنورتر (Snorter) مضاعفة قيمتها بنحو 30 ضعفاً فور إطلاقها.

إليكم كيفية شراء عملة سنورتر (Snorter)

للمشاركة في الاكتتاب، يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمشروع سنورتر (Snorter) وشراء عملة سنورتر (Snorter) مقابل عملة سولانا (Solana-SOL)، أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، أو عملة بينانس (Binance Token-BNB)، أو عملة تيثر (Tether-USDT)، أو عملة يو إس دي كوين (USD Coin-USDC)، أو حتى بواسطة الفيزا والماستركارد.

ولإجراء معاملاتٍ سلسة، يُفضل استخدام إحدى محافظ الحفظ الوصائي المتوافقة مع بروتوكول WalletConnect؛ كمحفظة بيست واليت (Best Wallet) إحدى أفضل محافظ الحفظ الذاتي للأصول الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، خاصةً وأن أرصدتكم المُشتراة خلال الاكتتاب ستظهر ضمن تطبيقها مباشرةً، ما سيُسهّل تحصيلها فور انتهائه، كما يحظى مستخدمو المحفظة بوصولٍ حصري إلى مشاريع الكريبتو الجديدة حديثة الإطلاق، وذلك عبر ميزة “العملات المنتظرة”.

أخيراً، بوسعكم تنزيل تطبيق محفظة Best Wallet من متجري التطبيقات Google Play وApp Store، كما يمكنكم الانضمام إلى مجتمع سنورتر (Snorter) على X وإنستجرام لمتابعة آخر التحديثات.

