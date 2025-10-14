توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بعد ارتداده للأعلى بنسبة 55% إثر تراجعه الأخير، فهل يلوح بلوغ 1$ في الأفق؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

من المتوقع أن تشهد عملات الميم ربعاً سنوياً أخيراً عامراً بالإثارة، وهو ليسَ رأياً شخصياً، إذ تشير توقعات المستثمرين إلى ذلك منذ عدة أشهر. بالفعل، فقد بدأ الربع الأخير بأحد أقوى موجات الانهيار حدةً مؤخراً، مُعيداً سعر عملة شيبا إينو إلى مستوى 0.000007738$.

لكنّ سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) ارتدَّ مؤخراً للأعلى بنسبةٍ تجاوزت 55% مقارنةً بأدنى مستوياته المسجلة مؤخراً ليستقر حول 0.00001102$، ولعله ما يُفسر استمرار تفاؤل الكثيرين بقدرة العملة على استعادة قوتها. ولمعرفة إلى أي مدى يُمكن للسعر أن يرتفع، علينا مراجعة سلوك المستثمرين وفق بعض المقاييس الرئيسية.

الحيتان تسحب أرصدة عملة شيبا إينو (Shiba Inu) من المنصات، فهل يُعدّ ذلك مؤشراً إيجابياً؟

المصدر: احتياطيات المنصات من العملة – Cryptoquant

يُظهر المخطط البياني أنه على مدار شهر أيلول/سبتمبر أخذ صافي احتياطيات المنصات بالتناقص بشكلٍ عام، وبخاصةٍ بين 22 و26 من ذات الشهر. فخلال هذه المدة تم سحب أكثر من 600 مليار عملة شيبا إينو (Shiba Inu) من المنصات، في إشارةٍ واضحةٍ إلى أنشطة تجميع قوية.

لكنّ المثير للاهتمام حقاً هو تلك الشموع الحمراء الممتدة حول تاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر، عندما تم سحب قرابة تريليون عملة شيبا إينو (Shiba Inu) من المنصات خلال موجة الانهيار، ما يعني ببساطةٍ أن عدداً كبيراً من المستثمرين استغلوا موجة التراجع للشراء ونقلوا ممتلكاتهم من العملة إلى محافظ التخزين البارد للبدء باحتفاظٍ طويل الأجل.

توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بعد ارتداده للأعلى بنسبة 55%، فهل يمكنه بلوغ 1$؟

تحركات سعر زوج SHIBUSD، المصدر: TradingView

يبيّن المخطط البياني لتحركات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) كسرَ نمط الوتد الهابط الممتد بوضوح، أعقبه ارتداد السعر مؤخراً من نطاق 0.0000090$-0.0000100$ الذي مثل منطقة طلب قوي، ما يدل على عودة المشترين. بالتالي، يُظهر المخطط البياني إمكانية حدوث اختراق، حيث يواصل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) الضغط باتجاه خط الاتجاه المكسور مشكلاً قيعاناً متدرجة الارتفاع.

ففي حال حدوث اختراق حاسم، قد نشهد انطلاقة قوية صوب نطاق 0.000022$-0.000032$ ما سيُمثل تضاعفاً بنسبة 100% أو يزيد مقارنةً بالمستويات الحالية، بالتزامن مع ارتداد قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عن نطاق البيع الزائد في دلالةٍ على تحوّل الزخم، فيما بدأ خطا مؤشر MACD بالاستقرار، ما يوحي باستنفاد قوى المضاربين على الانخفاض (الدببة).

فلطالما بقيَ سعرُ عملة شيبا إينو (Shiba Inu) أعلى منطقة الطلب هذه، فوجهته تميل إلى الارتفاع مع وجود فرصةٍ قويةٍ لانعكاس المسار المستقبلي.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): هل يمكنها تكرار نجاحات عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في هذه الدورة؟

يبدو صحيحاً أنّ سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) ارتدَّ بقوة، غير أن هناك عملة ميمٍ جديدةً لفتت أنظار الجميع، وأبرزها حالياً عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، فالاهتمام القوي بها يُذكّرنا ببدايات عملة شيبا إينو (Shiba Inu) عندما تحولت موجةٌ صغيرة من الإثارة إلى جنونٍ مُطلقٍ بمجرّد تحوّل السوق نحو الارتفاع.

فربّما تكون عملة شيبا إينو (Shiba Inu) قد استعادت 55% من قيمتها، لكنّ عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تواصل تحقيق النجاحات في مرحلة الاكتتاب الحالية، والذي فاقت حصيلته حتى الآن 3.59 مليون دولار، موفرةً عائد رهن سنوي مثير بنسبة 84% حتى قبل الإطلاق الرسمي للعملة.

يُذكر تخصيص 40% من المعروض للجمهور، دون تخصيص كمياتٍ منه للمطورين أو جهاتٍ لبيعها فور ارتفاع السعر، ما يجعله إحدى أكثر مشاريع عملات الميم شفافيةً ونزاهةً في القطاع.

فمع عودة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) إلى واجهة الاهتمام، وانتقال عملة بونك (Bonk-BONK) للعمل على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، والارتدادة القوية لسعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu)، يبدو أن موسم عملات الميم على وشك الانطلاق. وإذا سارت الأمور كما جرت في المرة السابقة، فقد تكون عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) هي الحصان الأسود الجديد الشبيه بعملة شيبا إينو (Shiba Inu) المُنتظر تصدُّرُه لسباق هذه الدورة.