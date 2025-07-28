كريس لارسن (Chris Larsen) من شركة ريبل ما يزال يحتفظ بـ 2.58 مليار عملة ريبل (Ripple-XRP)، وتحذيرات أحد المحللين من ضغوط بيع محتملة

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جاءت معاملة نقل عملات ريبل (Ripple) بعد أيام من اقتراب السعر من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق فوق 3.60$ في 17 تموز/يوليو.

قام مستثمرو عملة ريبل (Ripple) بإرسال إشاراتٍ تحذيريةٍ بعد قيام محفظةٍ خاصةٍ بالمؤسس المشارك لشركة ريبل (Ripple Labs) كريس لارسن (Chris Larsen) بتحويل 50 مليون عملة إلى منصات التداول، في خطوة يرى البعض أنها تمثل بداية ضغوطٍ بيع كبيرة.

أبرز النقاط: قام المؤسس المشارك لشركة ريبل بنقل 50 مليون عملة ريبل (Ripple) إلى منصات التداول، ما أثار مخاوف حول عمليات بيع كبيرة.

ما يزال لارسن يحتفظ بـ 2.58 مليار عملة، ما دفع مُحللين للتحذير من احتمال تزايد ضغوط البيع.

انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 13% وسط تقلبات السوق، ما أثار مخاوف المستثمرين حول أنشطةٍ تعتمد على معلوماتٍ سرية.

حدثت عملية نقل عملات ريبل (Ripple) بعد اقتراب السعر من أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 3.60$ في 17 تموز/يوليو، وسرعان ما تأثر هذا الارتفاع بنشاط محفظة لارسن ما أثار ردود فعل متضاربة عبر الإنترنت، حيث اعتبرها البعض خطوةً منطقية لجني الأرباح، بينما رأى فيها آخرون علامة تحذير للسوق.

أحد محللي CryptoQuant يحذر مالكي عملة ريبل (Ripple) من “الوقوع في الفخ”

حذر المحلل لدى منصة بيانات البلوكتشين CryptoQuant جي آي مارتن (J.A. Maartunn) متابعيه على منصة X ممّن يمتلكون عملة ريبل (Ripple) من “الوقوع في الفخ” لئلا يصبحوا ضحية عمليات بيع مفاجئةٍ مشيراً إلى رصيد لارسن الكبير المتبقي من هذه العملة كخطر يلوح في الأفق.

وأشار المحلل أن المؤسس المشارك لشركة ريبل ما يزال يحتفظ بـ 2.58 مليار عملة تقريباً تقدر قيمتها بحوالي 8.83 مليار دولار، ما يعني أن الـ 50 مليون عملة التي قام بنقلها هي جزء صغير من إجمالي ممتلكاته. وتساءل مارتن: “إذا كانت مُعاملة بقيمة 200 مليون دولار هي البداية، فما الذي سيحدث بعدها؟”، وحث المتداولين على “حماية أنفسهم” وعدم تمكين المستثمرين الكبار من كسب الأرباح على حسابهم ببيع هذه العملة.

في هذا السياق، انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) منذ ذلك الحين بنسبة 13% إلى 3.18$ بحسب بيانات Cointelegraph Markets Pro وTradingView، مع انتشار الخوف وعدم اليقين في القطاع بشكلٍ عام بسبب انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لوقتٍ قصير إلى 114,500$ إثرَ قيام محفظةٍ غير نشطةٍ من حقبة ساتوشي (Satoshi) بنقل 80,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) للمرّة الأولى منذ 14 عاماً. وتسبّبت هذه المعاملة عبر منصة Galaxy Digital بتصفية صفقاتٍ بقيمة 500 مليون دولار في 24 ساعة، وفقاً لمنصة CoinGlass.

🚨 Chris Larsen (Ripple co-founder) still holds 2.58B $XRP — that’s $8.83B.



If $200M was just the warm-up… what’s next?



Don’t get dumped on.

Don’t be the exit liquidity.

Protect yourself. 👇 https://t.co/k152FXlm8N pic.twitter.com/T5CpTQjdDa — Maartunn (@JA_Maartun) July 25, 2025

وفي ظل استمرار تقلبات السوق الشديدة، ازدادت مخاوفُ من عمليات بيع عملة ريبل (Ripple) بالاعتماد على معلوماتٍ سريةٍ من حالة عدم يقين المستثمرين؛ ومَع احتفاظ لارسن بمليارات العملات، يراقب المستثمرون بعناية أي مؤشراتٍ على مزيد من التوزيع المحتمل، وتأثيرها المحتمل على زخم سعر هذه العملة.

ارتفاع قيمة العقود الآجلة الدائمة المفتوحة لعملة ريبل (Ripple) إلى مستويات غير مسبوقة عند 8.8 مليار دولار

في الأسبوع الماضي، ارتفعت القيمة الاسمية للعقود الآجلة الدائمة المفتوحة لعملة ريبل (Ripple) -وهي إجمالي قيمة مراكز المتداولين بالرافعة المالية- إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 8.8 مليار دولار وفقاً لبيانات منصة CoinGlass، أي ما يُعادل نحو 2.9 مليار عملة XRP في مراكز مفتوحةٍ بالرافعة المالية، علماً أن المستويات العليا السابقة لهذه القيمة الاسمية بلغت 8.3 مليار دولار في كانون الثاني/يناير الماضي قبل بداية الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.

وسجّل معدل تمويل هذه العملة في أغلبية منصات التداول مستوياتٍ إيجابية متزايدة، ما يشير إلى أن المضاربين على ارتفاع السعر مستعدون لدفع رسوم لصالح المُضاربين على انخفاضه كي يحافظوا على مراكزهم، وهو ما يشير عادةً إلى إيجابية المزاج العام.

كما أفادت تقارير أن عدد المحافظ التي تمتلك ما لا يقل عن مليون عملة ريبل (Ripple) ارتفع أيضاً إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، وتشير البيانات إلى أن هذه المحافظ تمتلك إجمالاً أكثر من 47.32 مليار عملة XRP.

أخيراً، أشار المدير التنفيذي لشركة Ripple براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) الشهرَ الماضي أن شركته تعتزم سحب استئنافها ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مُرجّحاً أن تقوم اللجنة بدورها بإسقاط الاستئناف الخاص بها.