نموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) الجديد يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة سولانا (Solana-SOL) بحلول نهاية عام 2025

يقدم تشات جي بي تي توقعاتٍ إيجابية لأسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) وسولانا (Solana) وسط ضعف السوق.

تجدر الإشارة إلى أن توقعات الجيل الخامس من نموذج تشات جي بي تي متفائلةٌ للغاية، إذ يتنبأ بأن تصبح عملة ريبل (Ripple) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) وعملة سولانا (Solana) من بين أكبر الرابحين مع اقتراب بدء اتجاه صاعد قوي في قطاع الكريبتو بالتزامن مع الربع الأخير من العام.

فقد وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مؤخراً إلى أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق عند 124,128$ في الشهر الماضي قبل أن يتراجع قليلاً عقب الارتفاع المفاجئ في معدل التضخم خلال شهر تموز/يوليو.

كذلك، أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25% إلى دعم الأصول عالية المخاطر مؤقتاً. مع ذلك، أثار اقتراح ترامب (Trump) بفرض رسوم لمرة واحدة قدرها 100,000$ على طلبات التأشيرة الجديدة من نوع HB-1 قلق الأسواق، ما أدى إلى موجةٍ من التصفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما على الصعيد التنظيمي، فقد وقّع الرئيس ترامب على قانون جينيوس (GENIUS Act) في وقتٍ سابق من الصيف ليكون أول قانون أمريكي ينظم العملات المستقرة ويُلزم المُصدِرين بالحفاظ على احتياطياتٍ كاملة. في الوقت نفسه، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مشروع الكريبتو (Project Crypto)، وهوَ مبادرة تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية في عصر البلوكتشين.

معاً، قد تؤدي هذه التطورات إلى تحفيز دورة صاعدة جديدة ضخمةٍ للعملات البديلة. وإذا ثبتَت صحة توقعات تشات جي بي تي، فقد تصبح عملة ريبل (Ripple) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu) وعملة سولانا (Solana) من أبرز المستفيدين خلال الأشهر القادمة.

عملة ريبل (Ripple): تشات جي بي تي يتوقع وصول السعر إلى 20$ وهي زيادة محتملة بمقدار 7 أضعاف

يتوقع تشات جي بي تي أن يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 20$ بحلول نهاية عام 2025، وهي زيادة قدرها 7 أضعاف سعره الحالي.

فقد حققت العملة أداءً ملحوظاً هذا العام، فارتفع سعرها إلى 3.65$ في 18 تموز/يوليو متجاوزاً أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق عند 3.40$ التي وصل إليها في 2018، لينخفض مرّةً أخرى بحوالي 22%.

ويستمر توسّع شركة ريبل (Ripple) على الصعيد العالمي، وقد سلط الضوءَ على ذلك اعترافُ صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في عام 2024 بأن عملة ريبل (Ripple) تُعتبر أداةً فعالة للمدفوعات الدولية.

كذلك، أنهت شركة ريبل (Ripple) نزاعَها القانوني الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد أن أسقطت الهيئة الدعوى القضائية، ما عزَّز الحكمَ الصادر في عام 2023 بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعتبر أوراقاً مالية، وهي علامة فارقة لسوق العملات البديلة بشكلٍ عام.

على أي حال، يتوقع تشات جي بي تي أن يرتفع السعرُ إلى نطاق يتراوح بين 5$ و7$، مع سيناريوهات متفائلةٍ قد تدفع السعر إلى مستوى 20$، خاصة إذا استمرّت إدارة ترامب بتبني سياساتٍ داعمةٍ للعملات الرقمية أو في حال موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (spot XRP ETF) خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبها، تدعم البيانات الفنية هذه التوقعات، حيث انخفضت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاصة بالعملة إلى 41 في ظل موجة البيع هذه، ما يشير إلى أن العملة ربّما كانت مُقدرةً بأقل من قيمتها، فيما يُمكن لضغط البيع تحفيزُ تعافٍ سريع ومفاجئ. بالإضافة إلى ذلك، قد يمثل ظهورُ 3 أعلام صاعدة على المخطط البياني هذا العام مؤشراً على قرب حدوث اختراق سعري.

لذلك، قد تؤدي مجموعةٌ من الأخبار الإيجابية إلى دفع السعر نحو مستوى 4$ بحلول تشرين الأول/أكتوبر. يُشار هنا إلى أنه خلال العام الماضي، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 386% متفوقاً على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرها بنسبة 80% وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) التي ارتفع سعرها بنسبة 62.5%.

شيبا إينو (Shiba Inu): تشات جي بي تي يتوقع إمكانية ارتفاع السعر بمقدار 17 ضعفاً خلال السوق الصاعدة

تم إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في عام 2020، وقد رسخت مكانتها كأكبر منافسي عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) مع قيمة سوقية حالية تبلغ 7.1 مليار دولار.

ويَجري تداول عملة شيبا إينو (Shiba Inu) حالياً بسعر يبلغ حوالي 0.0001206$ بعد انخفاض يومي نسبته 6%، مع استقراره نسبياً مقارنة بقطاع عملات الميم الذي انخفض بنسبة 10.4% خلال الليل. مع ذلك، يحتفظ القطاعُ بقيمةٍ تبلغ 77.3 مليار دولار.

من الناحية الفنية، تمكَّن سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) هذا العام من اختراق كلٍّ من نموذج الوتد الهابط والراية الصاعدة. وسيؤدي الارتفاع فوق مستوى 0.000025$ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر إلى دعم توقعات تشات جي بي تي السعرية التي تستهدف المستويات التي تتراوح بين 0.00003$ و0.00005$ بحلول نهاية العام. وفي حال ظهور سوق صاعدة، يتوقع تشات جي بي تي أن يصل السعر إلى 0.0002$، أي ما يقارب 17 ضعفاً من الأسعار الحالية.

وعلى الرغم من أن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً تبلغ 39 بعد التراجعات الأخيرة، إلا أن ذلك قد يعيد إشعال الزخم إذا استغل المتداولون فرصة الشراء عند الانخفاض.

تجدر الإشارة إلى أن عملة شيبا إينو (Shiba Inu) ليست مجرّد عملة ميم وحسب، بل أصبحت العملة الأساسية لشبكة شيباريوم (Shibarium)، وهي حل طبقة ثانية مخصصةٍ للمعاملات السريعة ومنخفضة التكلفة ودعم التطبيقات اللامركزية، إلى جانب مزايا الخصوصية الإضافية التي تُميّزها عن المنافسين.

عملة سولانا (Solana): تشات جي بي تي يتوقع أن يؤدي نمو النظام التقني والضجة حول الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) إلى ارتفاع السعر حتى 1,000$

رسّخت عملة سولانا (Solana) مكانتها كمنصةٍ رائدة للعقود الذكية، فتجاوزت قيمتها السوقية 119.9 مليار دولار، مع قيمة إجمالية محجوزة (TVL) تبلغ حوالي 12 مليار دولار. كذلك، تشهد المنصة زيادة مشاركة المطوّرين والمؤسسات.

ويعود جزء من الحماس الحالي إلى توقعات إطلاق صندوق تداول فوري بعملة سولانا في البورصة (spot SOL ETF) في الولايات المتحدة قريباً، ما قد يجذب استثماراتٍ مماثلة لتلك التي شهدتها صناديق عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم بعد موافقة الجهات التنظيمية.

ولزيادة عنصر التشويق، طرح ترامب فكرة إدراج العملة ضمن احتياطي عملة بيتكوين (Bitcoin) الوطني في المستقبل، مع الإشارة إلى مقترحه الذي ينص على أن الحكومة يُمكنها الاستحواذ على عملة سولانا (Solana) فقط من خلال المصادرات الحكومية لا عبرَ الشراء من السوق.

أما فيما يتعلق بالأداء، فقد وصل سعر عملة سولانا إلى أعلى مستوياته عند 250$ في كانون الثاني/يناير، ثم تراجع إلى 100$ في نيسان/أبريل قبل أن يرتفع مرةً أخرى خلال الأسبوع الماضي إلى 247$ مقترباً من أعلى مستوياته هذا العام.

وعقبَ اختراقها لنمط الوتد هابط، يرى تشات جي بي تي أن سعر عملة سولانا (Solana) قد يصل إلى 1,000$ بحلول نهاية العام، وهي زيادة تتجاوز 3 أضعاف أعلى سعر لها على الإطلاق، والبالغ 293.31$. لكنْ، سيعتمد تحقيق هذا الإنجاز على وضوح الأطر التنظيمية وموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق التداول الفوري بعملة سولانا في البورصة (spot SOL ETF) خلال الأشهر المقبلة.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): بديل عالي المخاطر لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)

للباحثين عن عملات ميم جديدة أبعد ممّا ناقشناه أعلاه، تبرز عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) كخيار جذاب، حيث اكتسبت لقب “شبيهة عملة دوجكوين المُحسّنة”.

وفيما نضجت عملة دوجكوين (Dogecoin) لتصبح أصلاً بقيمة مليارات الدولار يتبع في أغلب الأحوال المسار السعري لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، تبدو تقلباتها أقلَّ حدّةً ممّا كانت عليه في عام 2021.

أما عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) فهي تُركز على المضاربة عالية المخاطر المدفوعة بالمجتمع، مع اسم ساخر ومُجتمع داعم، وقد جمع اكتتابها بالفعل أكثر من 2.4 مليون دولار في شهره الأول.

وتُركز عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) المُصممة للعمل وفق معيار ERC-20 على حشد مجتمع قوي على الإنترنت يجتمع عبر فعالياتٍ سيتم استضافتها على منصتي ديسكورد وتيليجرام، مع توفير فريقها مسابقات تداول وتعاوناً مع المشاريع الأخرى.

ومن معروضها الكلي البالغ 150.24 مليار عملة، تم تخصيص 25% منه لدعم صندوق ماكسي (Maxi Fund) المخصص لتمويل أنشطة التسويق والشراكات، كما يُمكن للمستثمرين رهن عملاتهم وتلقي عائد سنوي تبلغ نسبته حالياً 137%، علماً أن هذا المعدل سيتراجع بازدياد أعداد المشاركين.

ويُمكن للمهتمين شراء العملة الآن من خلال موقع الاكتتاب بسعر 0.0002585$، علماً بأن هذا السعر سيرتفع خلال يومين ونصف. ويمكنكم الانضمام إلى الاكتتاب بزيارة موقع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) واستخدام محافظ مثل ميتاماسك (MetaMask) وبيست واليت (Best Wallet) للشراء.

وللبقاء على إطلاع بآخر أخبار المشروع، يُمكنكم متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وتيليجرام.