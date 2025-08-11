شركة BNC المدرجة في ناسداك تشتري 200,000 عملة بينانس (Binance Coin-BNB) بقيمة 160 مليون دولار، لتصبح أكبر شركة مالكة لها

عملتان معدنيتان عليهما شعار عملة بينانس (Binance Coin)

قامت شركة BNB Network Company (BNC) بشراء 200,000 عملة بينانس (Binance Coin) بقيمة 160 مليون دولار، ما جعلها أكبر شركةٍ مالكة لهذه العملة في العالم، وذلك بعدَ اكتتاب خاص أشرفت عليه شركتا 10X Capital وYZi Labs بقيمة 500 مليون دولار.

وبالنظر إلى عملية الشراء الكبيرة هذه، تحوّلت هذه الشركة المُدرجة في بورصة ناسداك (Nasdaq) إلى إدارة خزانة تُولي الأولوية للعملات الرقمية، مع التركيز على عملة بينانس (Binance Coin) كأصل احتياطي رئيسي لها.

التغيير الإستراتيجي في إدارة الشركة يعكس تركيزها على العملات الرقمية

قامت الشركة -التي غيّرت رمزَها مؤخراً إلى BNC- بإعادة هيكلة إدارتها لدعم إستراتيجية التركيز على عملة بينانس (Binance Coin)، حيث انضم المؤسس المشارك لشركة Galaxy Digital ديفيد نامدار (David Namdar) كمدير تنفيذي إلى جانب كبير موظفي تكنولوجيا المعلومات لدى شركة CalPERS راسل ريد (Russell Read) والمدير السابق في Kraken سعد ناجا (Saad Naja)، كما تم تعيين هانز توماس (Hans Thomas) وألكسندر مونجي (Alexander Monje) من شركة 10X Capital أيضاً كأعضاء مجلس إدارة.

تأتي هذه الخطوة بعد ازدياد تبني الشركات لهذه العملة في عام 2025، وقادت شركة Nano Labs موجة التبني الأولى في تموز/يوليو عبر شراء 74,315 عملة بينانس (Binance Coin) بقيمة 50 مليون دولار بسعر وسطي قدره 672.45$.

وتعتزم الشركة المدرجة في بورصة هونج كونج امتلاك ما يتراوح بين 5% و10% من المعروض المتداول لعملة بينانس (Binance Coin) من خلال إستراتيجية شراء بقيمة مليار دولار عبر السندات القابلة للتحويل والاكتتابات الخاصة.

كذلك، قامت شركة Windtree Therapeutics بجمع تمويلٍ بقيمة 520 مليون دولار لإنشاء إحدى أكبر خزائن عملة بينانس (Binance Coin)، وقد تكون أول شركةٍ مدرجة في بورصة ناسداك تمتلك هذه العملة بشكلٍ مباشر، وقامت شركة التكنولوجيا الحيوية بتخصيص 99% من عوائد التمويل لشراء هذه العملة بعد موافقة المساهمين.

كما يعتزم المدراء التنفيذيون في شركة Build and Build Corp أيضاً جمعَ 100 مليون دولار لشراء عملة بينانس (Binance Coin) عبر منتجاتٍ متداولةٍ في البورصة، لتسير على نهج شركة MicroStrategy التي قامت بتجميع عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

وقد استهدفت هذه المبادرة المؤسسات الاستثمارية الراغبة بالتعرض إلى نظام بينانس التقني دون امتلاك العملة بشكلٍ مباشر.

أيضاً، يأتي ازديادُ تبني الشركات لعملة بينانس (Binance Coin) مع ارتفاع سعرها إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 861.2$، مع تخطي قيمتها السوقية البالغة 119 مليار دولار نظيرَتها لشركة Nike والبالغة 112 مليار دولار.

وقد ارتفع سعر هذه العملة بنسبة 31.47% في تموز/يوليو، مع ارتفاع حجم تداولها بنسبة 98% إلى 3.85 مليار دولار يومياً.

خزائن العملات البديلة تتسارع دون الاقتصار على عملة بيتكوين (Bitcoin)

وفقاً لأبحاثِ شركةAnimoca Brands ، تقوم الشركات العامة بشكلٍ متزايد بتنويع ممتلكاتها من العملات الرقمية -مثل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بينانس (Binance Coin)- دون الاقتصار على عملة بيتكوين (Bitcoin). في المقابل، جاءت ردود فعل السوق قوية للغاية، حيث شهدت الشركات التي أعلنت عن امتلاكها للعملات البديلة ارتفاعاتٍ متوسطة في أسعار أسهمها بنسبة 150% في يوم واحد، و185% في أسبوع، و226% في شهر.

وفق ذلك، أصبَحت شركة SharpLink Gaming أكبر شركةٍ مالكة لعملة إيثيريوم (Ethereum) في العالم بعد قيامها بشراء 32,892 عملة ETH بقيمة 115 مليون دولار، ما رفع إجمالي ممتلكاتها إلى 144,501 عملة بقيمة 515 مليون دولار.

وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 29% خلال فترة شراء هذه العملة، كما تضاعف 6 مراتٍ منذ تبنيها إستراتيجية خزانة عملة إيثيريوم (Ethereum).

كذلك، أعلنت شركة BIT Mining عزمَها جمع ما يتراوح بين 200 و300 مليون دولار لخزانة عملة سولانا (Solana)، في حين قامت شركة DeFi Development Corp بشراء عملات SOL بقيمة 2.7 مليون دولار. في ذات السياق، تمتلك شركة Sol Strategies الكندية أكثر من 420,000 عملة سولانا (Solana)، كما تقدمت بطلب للإدراج في بورصة ناسداك تحت رمز “STKE”.

واكتسب اتجاه خزائن العملات البديلة الزخم مع انخفاض نسبة هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) من 64.5% في حزيران/يونيو إلى 59% في آب/أغسطس.

مخطط بياني لهيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin)

المصدر: CoinMarketCap

نمو النظام التقني لبلوكتشين بينانس يعزز الثقة المؤسساتية

شهدت بلوكتشين بينانس (BNB Chain) الشهرَ الماضي تفوقاً ملحوظاً في مؤشرات البلوكتشين المهمة، متفوقةً على كافة شبكات البلوكتشين من ناحية حجم التداول عبر المنصات اللامركزية (DEXs). ففي 28 تموز/يوليو، بلغ حجم التداول على البلوكتشين هذه 5.06 مليار دولار مقارنة بـ 3.54 مليار دولار لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) و2.217 مليار دولار لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، كما بلغت إيرادات البلوكتشين هذه من التطبيقات 3.96 مليون دولار، مقارنة بـ 2.39 مليون دولار لبلوكتشين إيثيريوم.

كما أطلقت منصة بينانس خدمة القروض المؤسساتية التي توفر للعملاء المؤسساتيين المعتمدين إمكانية استخدام الرافعة المالية بمقدار 4 أضعافٍ عبر عدة حساباتٍ دون الحاجة إلى دمج الأصول، وتدعمُ هذه الخطوط الائتمانية متعددة الضمانات أكثر من 400 أصلٍ كضمانٍ مع استثناء عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بينانس (Binance Coin) من نسب التخفيض.

وفي تموز/يوليو، تصدَّرت المنصة نشاط إيداعات العملات البديلة، حيث سجلت 59,000 إيداع يومياً خلال ذروة السوق، وهوَ أكثرُ من ضعف حجم إيداعات منصة كوينبيس (Coinbase).

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ثروة تشينجبينج تشاو (Changpeng Zhao) إلى 75 مليار دولار بعد ارتفاع سعر عملة بينانس (Binance Coin) إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ في تموز/يوليو، حيث يمتلك مؤسس منصة بينانس حوالي 64% من المعروض المتداول، أي ما يُعادل 98 مليون عملة منها.

وبالنظر أيضاً إلى حصته البالغة 90% في شركة بينانس بقيمة 35 مليار دولار تقريباً، يُصنف تشاو بين أغنى 25 شخصاً في العالم.

من الجدير بالذكر أن بلوكتشين بينانس تستعد لإطلاق تحديثاتٍ مهمةٍ في نظامها التقني تهدف إلى معالجة 20,000 معاملةٍ في الثانية بحلول عام 2026 بسرعةٍ تقل عن 150 جزءاً من الثانية، كما ستقدم ميزات خصوصيةٍ مُضمنة وآلاتٍ افتراضية قابلة للتحديث لدعم التبني المؤسساتي وإستراتيجيات الخزانة.