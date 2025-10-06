وحدة مصرف مورغان ستانلي (Morgan Stanley) لإنماء الثروات تنصح بتخصيص 2% إلى 4% من أصول المحافظ الاستثمارية للأصول الرقمية

دعا البنك المستثمرين إلى إعادة موازنة حقائبهم الاستثمارية دورياً بهدف تجنب ازدياد مخصصات الاستثمار في الأصول الرقمية إلى مستوى يجعلهم عرضةً لمخاطرَ زائدة.

أوصت لجنة الاستثمار العالمي التابعة لبنك مورغان ستانلي (GIC) عملاءها بتخصيص نسبةٍ محدودة من حقائبهم الاستثمارية للأصول الرقمية تتراوح بين 2% و4% وفق مستوى تحمّلهم للمخاطر، وجاءت التوصية ضمن تقريرٍ خاص الأسبوع الماضي أكّدت فيه اللجنة ضرورة بقاء التعرض الاستثماري للعملات الرقمية محدوداً ومتسماً بالتحفّظ. وتشمل التوصيات جميع أنواع المحافظ، بدءاً من أدنى مستويات التحفظ عند 0% (لحفظ الثروة) وصولاً إلى أقصى درجات المخاطرة استغلالاً لفرص النمو عند 4%.

وجاء في التقرير: “رغم أن نماذج تخصيص البنك لن تتضمّن مخصصاتٍ مباشرةً للعملات الرقمية، فإننا نهدف إلى دعم مستشارينا الماليين وعملائنا الراغبين بتخصيص جزء من حقائبهم الاستثمارية متعددة الأصول لهذه الفئة الجديدة”.

ودَعت اللجنة إلى إعادة موازنة أصول الحقائب الاستثمارية بصفةٍ دوريةٍ لتجنب المخاطر المحتملة نتيجة تضخّم مخصصات الاستثمار بالعملات الرقمية، كما وصفت اللجنة العملات الرقمية بأنها أصول ذات طابع مضاربي آخذة بالانتشار، مشبهةً عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بـ “الذهب الرقمي” ومعتبرةً إيّاها جزءاً من فئة أصول حقيقية.

وأكّد التقرير على أهميّة إعادة المستثمرين والمستشارين الماليين موازنة حقائبهم الاستثمارية بانتظام، ويُفضَّل أن يتم ذلك كل ثلاثة أشهر أو لمرة واحدة سنوياً على الأقل، وذلك لتجنّب تضخّم المخصصات بما يزيد من مخاطر المحفظة دون داعٍ. ففي تعليقٍ له على ذلك، وصف هانتر هورسلي (Hunter Horsley) الرئيس التنفيذي لشركة بيتوايز (Bitwise) التقريرَ بأنه “بالغ الأهمية”، لافتاً إلى أن أسواق الكريبتو بدأت بالانتشار الواسع النطاق.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تبلغ قمة سعرية جديدة عند 125,000$ مع تقلّص معروضها المتاح عبر منصات التداول

تأتي هذه التوصيات في وقتٍ تُواصل فيه عملة بيتكوين (Bitcoin) توسّعها داخل الحقائب الاستثمارية التقليدية؛ ففي صباح الأحد، قفز سعر العملة مسجلاً أعلى مستوياته الجديدة فوق 125,000$، متجاوزاً قمته السابقة المسجلة في آب/أغسطس عند 124,500$.

وتُظهر البيانات أن معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) على منصات التداول المركزية (CEXs) بلغ أدنى مستوياته في 6 سنواتٍ في إشارة إلى شحّ المعروض مع ازدياد الطلب، وتعكس تحليلات مصرف مورغان ستانلي تنامي الاعتراف المؤسساتي بقطاع الكريبتو رغم اتسام تعامل كبرى المؤسسات المالية معه بالحذر.

فمن خلال تقييد نسبة المخصصات في أضيق نطاق، يعترف البنك بجاذبية الأصول الرقمية من جهة، وبمخاطر تقلباتها السعرية وشح سيولتها بالمقابل، كما أشار التقرير إلى الدور المحوري للمنتجات الاستثمارية المتداولة في البورصة (ETPs) من حيث تمكين المستثمرين من الوصول المنظّم إلى فئة الأصول الناشئة دون الحاجة إلى شراء العملات والاحتفاظ بها مباشرة.

المستشارون الماليون يكتسبون رؤية أوضح مع استعداد عملاق وول ستريت لتوسيع أنشطته في قطاع الكريبتو

رغم أن اللجنة العالمية للاستثمار لم تُدرج بعد مخصصات العملات الرقمية ضمن حقائبها الاستثمارية النموذجية الرسمية، فإنها هدفت إلى توضيح الصورة للمستشارين الماليين ممّن يواجهون طلباً متزايداً من العملاء، وبخاصةٍ ضمن فئة المستثمرين الشباب، بينما يستمر الإقبال المؤسساتي على هذه الأصول بالتزايد.

من جهةٍ أخرى، يُخطط البنك لإطلاق خدمات تداول العملات الرقمية لعملاء منصة E-Trade مطلع عام 2026 في خطوةٍ قد تتيح له التعامل مع أحجام تداول توازي 1.3 تريليون دولار، وتتعاون الشركة مع مؤسسة Zerohash المتخصصة في البنية التحتية للعملات الرقمية من أجل توفير خدمات السيولة والحفظ الوصائي والتسوية، في خطوةٍ تُعَد من أقوى تحركات البنوك الأمريكية في هذا المجال.