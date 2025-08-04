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Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين يستقر عند 114.5 ألف دولار وسط تعافٍ طفيف، وقطاع PayFi يرتفع بنسبة 8%

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
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تابع التحديثات اللحظية لآخر مستجدات سوق العملات الرقمية اليوم، 4 أغسطس – تحركات السوق، أخبار الكريبتو، والمزيد!

ارتفع سعر البيتكوين إلى 114,500 دولار، في حين صعدت الإيثيريوم بنسبة 3% لتصل إلى 3,559 دولار، وتجاوزت XRP حاجز 3 دولارات مسجلة مكاسب بنحو 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ورغم هذه المكاسب في العملات الرئيسية، لا تزال القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية منخفضة بنسبة 2.4%، ما يعكس تعافيًا غير متوازن بين مختلف قطاعات السوق.

وقد تصدّرت رموز PayFi موجة الارتفاع، محققة قفزة بنسبة 8% بفضل الأداء القوي لكل من Telcoin (TEL) وStellar (XLM). كما سجلت قطاعات أخرى بارزة مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) مكاسب تتراوح بين 4% و5%، وذلك رغم استمرار الحذر في المزاج العام للسوق.

فما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين يستقر عند 114.5 ألف دولار وسط تعافٍ طفيف، وقطاع PayFi يرتفع بنسبة 8%
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2025-08-03 20:39:00
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2025-08-03 15:17:52
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2025-08-03 12:03:54

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شراء الانخفاض برافعة مالية تبلغ 1,000 ضعف مع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) – المشروع يجمع 173,500$
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-08-03 20:39:00
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محمد حلمي
2025-08-03 20:00:00
غدير غسان
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