[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين يستقر عند 114.5 ألف دولار وسط تعافٍ طفيف، وقطاع PayFi يرتفع بنسبة 8%
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ارتفع سعر البيتكوين إلى 114,500 دولار، في حين صعدت الإيثيريوم بنسبة 3% لتصل إلى 3,559 دولار، وتجاوزت XRP حاجز 3 دولارات مسجلة مكاسب بنحو 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ورغم هذه المكاسب في العملات الرئيسية، لا تزال القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية منخفضة بنسبة 2.4%، ما يعكس تعافيًا غير متوازن بين مختلف قطاعات السوق.
وقد تصدّرت رموز PayFi موجة الارتفاع، محققة قفزة بنسبة 8% بفضل الأداء القوي لكل من Telcoin (TEL) وStellar (XLM). كما سجلت قطاعات أخرى بارزة مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) مكاسب تتراوح بين 4% و5%، وذلك رغم استمرار الحذر في المزاج العام للسوق.
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